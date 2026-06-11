Philips uvádí herní monitor Evnia 32M2N8900P s 4K QD-OLED panelem

- Výrobce: Philips
- Distributoři ČR: ASBIS CZ, AT Computers, eD system, SWS
- Distributoři SR: ASBIS SK, eD system
- Cena: 24 490 Kč
Philips Evnia 32M2N8900P je vybaven 31,5palcovým panelem QD-OLED čtvrté generace s rozlišením 3840 × 2160 pixelů. Technologie kombinuje vysoký kontrast OLED panelu s rozšířeným barevným podáním, což přispívá k detailnímu zobrazení, hluboké černé a přesnějším barevným přechodům. Monitor využívá skutečný 10bitový barevný panel a je vhodný nejen pro hraní, ale také pro práci s grafikou a multimediálním obsahem.
Obrazové parametry doplňuje certifikace VESA DisplayHDR True Black 500 a technologie Ultra Wide Color. Monitor pokrývá 99,5 % barevného prostoru DCI-P3 a 97,7 % Adobe RGB, což umožňuje přesné zobrazení barev při kreativní práci i v herních scénách s vysokými nároky na kontrast a detaily.
Pro hráče je klíčová kombinace rozlišení 4K UHD a obnovovací frekvence 240 Hz. Monitor dokáže zobrazit až 240 snímků za sekundu a díky udávané odezvě 0,03 ms minimalizuje rozmazání pohybu. Kompatibilita s technologií NVIDIA G-SYNC pomáhá eliminovat trhání obrazu a zajišťuje plynulejší zobrazení při kolísání snímkové frekvence.
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Součástí výbavy jsou také herní funkce Smart Crosshair, Smart Sniper, Shadow Boost a Stark Shadow Boost, které umožňují upravit zobrazení podle konkrétního herního žánru nebo preferencí uživatele. Tyto nástroje pomáhají zlepšit viditelnost důležitých detailů a usnadňují zaměřování v kompetitivních titulech.
Monitor využívá technologii Ambiglow s podporou umělé inteligence, která analyzuje obraz v reálném čase a přizpůsobuje zadní osvětlení aktuálnímu obsahu. Funkce AmbiScape navíc umožňuje propojit až deset kompatibilních světel podporujících standard Matter a synchronizovat jejich chování s děním na obrazovce. Správa těchto funkcí probíhá prostřednictvím aplikace Philips Evnia Precision Center.
Konektivita zahrnuje porty HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 a USB-C s podporou napájení až 65 W. Integrovaný přepínač KVM a funkce MultiView umožňují ovládat dvě zařízení jednou klávesnicí a myší a současně zobrazovat více zdrojů obrazu. Monitor tak může sloužit nejen jako herní centrum, ale i jako pracovní nástroj pro multitasking nebo streamování.
Pro vyšší komfort při dlouhodobém používání je monitor vybaven technologií SoftBlue, která snižuje vyzařování modrého světla přímo na úrovni panelu. Součástí výbavy jsou také dva integrované 5W reproduktory s technologií DTS Sound, které poskytují virtuální prostorový zvuk bez nutnosti připojení externího audio systému.
Dostupnost a cena
Monitor Philips Evnia 32M2N8900P bude dostupný na přelomu května a června 2026 za doporučenou maloobchodní cenu 24 490 Kč.
Zdroj: Philips