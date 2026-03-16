Phishing eskaluje, útočníci využívají AI k zesílení psychologického tlaku

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 3 minuty

Maskovaný hacker za počítačem s červeným varovným systémem hacknutý. Koncepce hrozby kybernetické bezpečnosti, útoků na data a on-line systémů
Autor: Shutterstock
Kybernetická bezpečnost čelí prudkému nárůstu phishingu, sofistikovaným útokům na platformy pro spolupráci a rostoucímu zneužívání umělé inteligence. Nejvíce ohrožené jsou přitom klíčové sektory, jako je výroba, technologie a zdravotnictví.

Společnost Acronis zveřejnila svou pololetní zprávu Acronis Cyberthreats Report H2 2025: From exploits to malicious AI, která analyzuje globální hrozby na základě telemetrických údajů shromážděných z koncových bodů chráněných technologiemi Acronis.

Výsledky potvrdily, že počet kybernetických incidentů neustále roste. Například počet e-mailových útoků zaměřených na organizace vzrostl meziročně o 16 % a útoky zaměřené na uživatele o 20 %.  Za 52 % útoků zaměřených na poskytovatele řízených služeb (MSP) byl zodpovědný phishing, který zůstal hlavním vektorem všech útoků.

Podíl pokročilých útoků na platformy určené ke spolupráci vzrostl z 12 % v roce 2024 na 31 % v roce 2025, což signalizuje posun směrem k sekundárním útočným vektorům s vysokým dopadem.

V roce 2025 podle analytiků Acronisu došlo také k dramatickému nárůstu kybernetické kriminality s využitím AI. Útočníci využívají umělou inteligenci k rozšíření útoků, automatizaci průzkumu a optimalizaci strategií vydírání. 

Dokonce i útoky sociálního inženýrství se vyvinuly za účelem zesílení psychologického tlaku. Tyto inovace odhalují novou éru kybernetické kriminality, kde rychlost, sofistikovanost a rozsah útoků představují pro tradiční obranu velkou výzvu.

Kriticky rizikové zranitelnosti v MSP platformách

Mezi klíčovými trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti v roce 2025 se událo několik zásadních posunů. Phishing nadále zůstává na vzestupu a ve druhé polovině roku 2025 tvořil 83 % všech e‑mailových hrozeb, přičemž podíl pokročilých útoků činil pouze 1 %. Tento trend potvrzuje, že útočníci stále spoléhají na jednoduché, ale vysoce účinné techniky sociálního inženýrství.

Pokročilé útoky se však stále častěji zaměřují na platformy pro spolupráci. V této oblasti vede především malware, který představoval 54 % útoků a nejčastěji se šířil prostřednictvím sdílených souborů nebo odkazů zveřejněných v chatových kanálech či přímých zprávách. Zároveň zde výrazně vzrostl podíl pokročilých útoků, často založených na zneužití autorizačních funkcí, který dosáhl 31 %.

Významným tématem roku 2025 byly také zranitelnosti MSP platforem. Všechny zranitelnosti zveřejněné v tomto roce byly hodnoceny jako vysoce nebo kriticky rizikové, a to i přes jejich celkově nízký počet. Tento fakt podtrhuje důležitost zabezpečení prostředí poskytovatelů spravovaných služeb.

Rostoucí roli v útočných postupech sehrává také umělá inteligence. Kyberzločinci ji stále více integrují do každodenních aktivit, a to jak při průzkumu a přípravě útoků, tak při vyjednávání o výkupném či při sofistikovaném sociálním inženýrství.

Rizika se navíc výrazně liší podle jednotlivých odvětví. Hlavními cíli ransomwaru jsou výroba, technologie a zdravotnictví, a to zejména kvůli vysokým nárokům na dostupnost systémů a komplexním distribuovaným prostředím, která tato odvětví charakterizují.

Globálně dominuje ransomware

„Rok 2025 ukázal, že útočníci nejenže rozšiřují tradiční metody, jako je phishing a ransomware, ale také více využívají AI, aby mohli jednat rychleji, efektivněji a ve větším měřítku,“ řekl Gerald Beuchelt,CISO ve společnosti Acronis. „Útočníci stále více integrují AI do svých operací a tato změna vyžaduje, aby organizace předvídaly hrozby, automatizovaly obranu a budovaly odolné systémy schopné vzdorovat jak tradičním, tak AI útokům.“

V oblasti hrozeb nadále dominoval ransomware, globálně bylo zjištěno více než 7 600 napadených organizací. Postiženy byly zejména sektory výroby, technologie a zdravotnictví.

 Významným problémem zůstávají útoky na dodavatelský řetězec a MSP, když bylo přímo napadeno přibližně 150 organizací MSP poskytovatelů a telekomunikačních organizací. Útočníci zneužili RMM nástroje, jako jsou AnyDesk a TeamViewer, což mělo dopad na více než 1 200 obětí z řad třetích stran a v rámci dodavatelského řetězce.

Zdroj: Acronis

Zuzana Peroutková Bičíková

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Jaké screeningy vám lékař doporučí po padesátce

Před otevřením baru přišel lockdown, teď prodává znalosti

Domácí péče hrazená pojišťovnou: kdo ji dostane a co pokryje?

Velkým firmám nejsou lhostejní jejich klienti na Blízkém východě

Česko se přímo podílí na evropské strategii pro čipy

Na arytmii přišel díky hodinkám. Lékaři radí zkoušet tep pravidelně

Google Mapy se dočkaly vylepšení, na pomoc dostanete AI

Kyberútoků v Česku přibývá. Jen NIS2 a DORA ale firmy nespasí

Medicína na míru s AI pomalu vstupuje do zdravotnictví

Máte restauraci nebo hospodu? Dejte pozor na hackery

O2 chce kupovat další menší poskytovatele internetu

Od hrozby popravy k SMS zprávě: historie daňového přiznání

Takto praktik zkontroluje játra, když budete chodit na prevenci

Zdeněk se cítil zdravý, pak ve spánku dostal mrtvici

Segment počítačů pod 500 dolarů do dvou let zcela zmizí

Řešení vysokých cen RAM a SSD hned tak nebude

Lipedém a celulitida se dědí. Lékař radí, jak na prevenci

Lékaři zdarma vyšetří ledviny. Test trvá jen pár minut

Nejlepší telefony všech dob dostanou pořádného nástupce

IT přestává být profesí budoucnosti. AI mění pravidla hry