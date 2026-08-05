Počet kyberútoků na české firmy vzrostl o 35 %. Patří k nejvyšším v Evropě

Výzkumný tým společnosti Check Point Software Technologies zveřejnil nejnovější vydání zprávy Global Threat Intelligence Report, která mapuje aktuální vývoj kybernetických hrozeb. V červnu čelila každá organizace na světě v průměru 2 270 kyberútokům týdně, což představuje meziroční nárůst o 10 % a meziměsíční růst o 17 %. Česká republika však zaznamenala ještě výrazně horší vývoj.
Česko je druhé nejvíce napadané v Evropě
Na jednu českou společnost připadalo v průměru 2 928 kyberútoků týdně, což je meziročně o 35 % více. Evropský průměr činí 1 612 útoků týdně na organizaci. Hůře je na tom podle Check Pointu pouze Rusko s 3 376 útoky týdně, zatímco za Českou republikou následují Portugalsko a Itálie.
Ve srovnání se sousedními státy čelí české organizace výrazně vyššímu počtu útoků než firmy v Rakousku, Německu nebo Polsku. Nejnižší intenzitu útoků v Evropě zaznamenaly Finsko a Francie.
Nejčastějším cílem zůstává školství
Celosvětově bylo nejvíce napadaným odvětvím vzdělávání, kde organizace čelily v průměru 4 816 útokům týdně. Následovala veřejná správa a telekomunikační společnosti. Největší meziroční nárůst zaznamenaly zemědělství, stavebnictví a inženýrství, zatímco u zdravotnictví nebo leteckého a obranného průmyslu počet útoků meziročně poklesl. Výrazný meziměsíční růst hlásí také automobilový průmysl. Graf na druhé straně zprávy ukazuje srovnání jednotlivých odvětví podle počtu útoků.
Generativní AI zvyšuje riziko úniku dat
Check Point upozorňuje také na rostoucí bezpečnostní rizika spojená s používáním generativní umělé inteligence. Organizace podle společnosti využívají v průměru sedm různých AI nástrojů a jeden zaměstnanec během června vytvořil v průměru 78 promptů. Každý šestadvacátý prompt odeslaný z podnikových sítí přitom představoval vysoké riziko úniku citlivých informací.
Podle analýzy bylo v 80 % organizací do AI nástrojů zadáváno osobní údaje, ve 62 % informace o síťové infrastruktuře a v 60 % finanční data. Nejrizikovější situace zaznamenal Check Point ve zdravotnictví a telekomunikacích, kde se citlivé údaje do promptů dostávaly nejčastěji.
Přibývá i ransomware
Vedle běžných kyberútoků pokračuje také růst ransomwarových kampaní. V červnu bylo veřejně evidováno 646 obětí vyděračských útoků, což představuje meziroční nárůst o 33 %. Nejčastěji byly zasaženy společnosti poskytující obchodní služby, následované sektorem spotřebního zboží a průmyslovou výrobou. Nejaktivnější ransomwarovou skupinou byla Gentlemen, za níž následovaly skupiny Qilin a LockBit.
Zdroj: Check Point