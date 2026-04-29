Počet zranitelností dosáhl historického maxima, nejohroženější je Linux

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Červená obrazovka s binárním kódem počítače a nápisem „hacked“ viditelná přes čočku s visacím zámkem na klávesnici. Koncept pro kybernetický útok hackera, podvod, podvod.
Autor: Shutterstock
V roce 2025 bylo zjištěno rekordních 48 448 zranitelností, tedy o 20 % více než v roce 2024, odhalila společnost GFI Software na základě katalogu zjištěných zranitelností CVE. K výrobcům s největším počtem zranitelností se vloni zařadili Linux, Microsoft, Adobe, Apple a Google, mezi nejohroženějším softwarem převládaly operační systémy.

Zatímco v roce 2024 se objevilo celkem 40 313 zranitelností, vloni došlo k opětovnému nárůstu, který prakticky znamenaná, že každý den v průměru přibylo cca 130 zranitelností. Za posledních 10 let bylo kumulativně odhaleno přes čtvrt milionu zranitelností, ale nejsou důležité jen absolutní počty, ale také jejich závažnost: u 55 % zranitelností byla jejich závažnost ohodnocena 7 body a více na 10bodové stupnici.

Zebra Systems je výhradním partnerem GFI Software v Severní Americe Přečtěte si také:

Zebra Systems je výhradním partnerem GFI Software v Severní Americe

Z loňských statistik katalogu CVE dále vyplynulo, že softwarovým výrobcem s největším počtem zranitelností se vloni stal Linux se 5 736 zjištěnými zranitelnostmi, další místa zaujal Microsoft (1 247), Adobe (830), Apple (733) a Google (680).

Z operačních systémů pak vedle systému Linux Kernel bylo nejvíce zranitelností zjištěno ve Windows, Debian Linux, MacOS a Android. Z aplikací bylo stejně jako vloni nejvíce zranitelností odhaleno v Adobe Experience Manager, Google Chrome a Mozilla Firefox.

„Vzhledem k tomu, že i letos bude v průměru vznikat minimálně 130 zranitelností denně, je jasné, že provádět softwarové opravy ručně je úkol stále nedosažitelnější,“ upozorňuje Jozef Kačala, vicepresident of global sales engineering ve společnosti GFI Software.

„Manuální opravy zranitelností dávají smysl pouze ve specifických případech, ale pro každodenní zajišťování bezpečnosti je nezbytné automatizovat pravidelné skenování a následný patch management u všech zařízení a softwaru v síti,“ konstatuje.

Zdroj: GFI Software

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Vyhledávat pacienty s rakovinou slinivky bude 500 praktiků

Ukládání dat na území EU láká. Víc než půlka českých firem by si za to i připlatila, tvrdí průzkum

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Počet obětí ransomwaru v Česku astronomicky roste

Budoucnost bez dobíjení, Američané vyvíjejí jaderné baterie

Meta představuje nový AI model Muse Spark

Za švarcsystém má hrozit pokuta už jen zaměstnavatelům

Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

Pro koho je vhodná alergenová imunoterapie?

IKEA nabídne lízátka s příchutí masových kuliček

V digitálních dovednostech jsou Češi nad průměrem EU

Agentní nákupy startují, nakupovat budou za biliony

E-shopy jsou pod náporem AI botů

Padesát tisíc jako základ? Výpočet důstojné mzdy rozvířil sítě

Fond dal facku všem občanům ČR, ti dotace pro Agrofert zřejmě zaplatí

ČMIS reaguje na hlad po AI, rozšiřuje kapacitu datacenter

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

Lidé cupují kulturu pro všechny a bojí se o kvalitu muzeí

Navazující zaměstnání pro účely JMHZ

Jste nemocní a každý na vás kouká, říká pacientka s rakovinou