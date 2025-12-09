Channeltrends  »  Ostatní  »  Počítač jako inteligentní asistent? S procesory AMD Ryzen AI snadno

Počítač jako inteligentní asistent? S procesory AMD Ryzen AI snadno

partnerský příspěvek
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

laptop AMD Ryzen
Autor: eD system
Uživatelé po celém světě poznávají, že počítače nemusejí být pouze pasivním nástrojem. Moderní AI PC se stávají výkonným asistentem, který vám ulehčí práci a navýší efektivitu.

Rok 2025 přinesl zásadní proměnu firemní IT infrastruktury. Došlo k ukončení podpory operačního systému Windows 10 a společnosti po celém světě přešly na zařízení s Windows 11. Dlouho obávaná změna otevřela cestu k nové generaci počítačů. Takové, která byla navržena pro práci s umělou inteligencí a v jejímž srdci bije integrovaný neuronový procesor (NPU).

Jedním z technologických lídrů změny je značka AMD. Procesory Ryzen™ AI a Ryzen™ AI PRO jsou optimalizovány tak, aby splňovaly přísné požadavky nové kategorie Copilot+ PC. Běží na systému Windows 11 a kombinují vysoký výpočetní výkon, lokální zpracování AI úloh a integrované zabezpečení. Tím nastavuji nové standardy toho, jak budou v příštích letech vypadat moderní pracovní počítače.

 

Tento text původně vyšel v tištěném vydání magazínu Channeltrends z listopadu 2025.

Další články si můžete přečíst na webu zde.

Magazín si můžete objednat i v elektronické podobě.

Výkon pro práci s AI

Procesory AMD Ryzen™ AI PRO disponují až 55 TOPS (trilionů operací za sekundu), které jsou přímo vyhrazeny pro práci umělé inteligence. Zvládají spouštět generativní modely, zpracovávat obraz a text nebo provádět automatizace lokálně – bez nutnosti odeslání dat do cloudu. Výsledkem je rychlejší odezva a vyšší bezpečnost.

Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Šimon Churý (eD system) Přečtěte si také:

Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Šimon Churý (eD system)

I to patří k důvodům, proč Microsoft označuje Copilot+ PC za nejvýkonnější Windows PC, jaké kdy bylo vyrobeno. Podle měření dosahují zařízení s Ryzen™ AI PRO až 2,6× vyššího výkonu při zpracování grafických úloh a AI videí, než je tomu u konkurence.

Usnadní práci nejen ajťákům

Důležitými faktory pro výběr firemních zařízení je rychlá integrace a minimální prostoje při nasazení, následně pak jednoduchá správa. To zajišťuji systémy AMD PRO Manageability (pro vzdálené nasazení, prediktivní údržbu a automatizaci) a Windows Autopilot (umožní nasazení systému až o 41 % rychleji).

Klíčové jsou ale přidané hodnoty pro uživatele. Průzkumy dokazují, že téměř 76 % uživatelů k práci využívá umělou inteligenci. Integrované AI funkce v systému Windows 11 zjednodušují rutinní činnosti a přeměňují počítač na inteligentního asistenta.

S čím pomůže?

■ Něco jste viděli, ale nepamatujete si kde? Funkce Recall zachycuje činnost uživatele (aplikace, dokumenty, weby) a šifrovaně ji ukládá. Skrze klíčová slova vám pomůže konkrétní věc dohledat.

■ Generujte a doplňujte obrázky na základě textového popisu či částečného výkresu. Díky Cocreatoru v Malování stačí například nakreslit tvar a napsat „schéma firemní sítě“. AI obrázek sama vytvoří.

■ Zapomeňte na jazykovou bariéru. Live Captions tvoří automatický přepis mluvené řeči v reálnem čase – audio vstupy přeloží z více než 40 jazyků.

A to jsou jen některé z funkcí, které počítače s umělou inteligencí nabízejí. Samozřejmě nechybí ani služby zaměřené na bezpečnost a ochranu dat. Technologie AMD Shadow Stack, Windows Securedcore PC a šifrování TLS 1.3 chrání data od hardwaru až po operační systém. Všechny AI úlohy probíhají uvnitř zařízení, citlivá data tak vůbec neopouštějí interní infrastrukturu firmy.

Šetříme náklady i přírodu

Počítače s Windows 11 a procesory AMD Ryzen vynikají svou životností – oproti běžným třem rokům vydrží přibližně o dva déle, tedy až pět let. To znamená nižší náklady na správu a finanční úsporu pro firmu. Garance softwarové stability celých 18 měsíců od AMD navíc snižuje frekvenci obnovy zařízení i ekologickou zátěž.

Zkrátka a dobře – počítače s AMD Ryzen™ AI PRO jsou rychlejší, chytřejší, bezpečnější a lépe přizpůsobené modernímu způsobu práce. Integrované AI funkce je mění z pasivního nástroje na aktivního asistenta, který pomáhá s každodenními úkoly.

Zdroj: eD system

Channeltrends

Channeltrends (dříve ChannelWorld), který je určený pro prodejce, dodavatele služeb a profesionály v prodejním kanálu IT a CE, si můžete objednat i jako klasický časopisV tištěném speciálu vydávaném čtvrtletně najdete články, rozhovory, komentáře, analýzy, přehledy partnerských programů a řadu dalších informací pro resellery, VAR a další profesionály působící v oblasti prodejního kanálu a distribuce.

Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě

Seriál: Channeltrends 4/25
Přečtěte si všechny díly seriálu Channeltrends 4/25 nebo sledujte jeho RSS
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

partnerský příspěvek

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Proč přichází éra suverénních datových center?

Neudržel telefon, nemohl předpažit. Byla to mrtvice

Zahraniční cestovní náhrady v roce 2026. 0smnást nových sazeb

Lenovo ThinkPad P14s: uživatelské zkušenosti po půl roce používání

Chytré bio-nálepky změří infekci, hormony i markery rakoviny

Zdravotní pojišťovny přispějí na sport, prevenci i helmu na lyže

Je tu aktualizovaný Chrome v pořadí již číslo 143

Notebook Tuxedo Gemini 17 Gen4 má grafiku Nvidia RTX 5070 Ti

Jolla připravuje vlastní evropský telefon se Sailfish OS

V Praze jídlo rozváží roboti. „Kurýři nebudou mít co žrát,“ zní na sítích

Nádor slinivky se ohlásil nafouklým břichem, pak přišla rychlá operace

Izraeliský hi-tech exceluje i za války v Gaze

AI vyhledávání: hrozí zánik důvěryhodných zdrojů?

Získá Netflix také HBO Max? Souboj jde do finále

Celková anestezie u zubaře bude na pojišťovnu, ale jen pro někoho

Evropa už utíká od amerických cloudů

Prohlídky a testy u praktiků budou od ledna důkladnější

Česká televize chystá projekt Tak moment pro mladé

Co nového přináší Securitytrends 4/2025?

Chřipka dorazila o měsíc dřív. Očkování nemusí nákaze zabránit