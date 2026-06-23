PPDS uvádí ultratenkou řadu Philips Signage 7000 pro digitální signage

- Výrobce: Philips Professional Displays
- Distributoři ČR: ASBIS CZ, AT Computers, eD system, SWS
- Distributoři SR: ASBIS SK, eD system
- Více informací: https://www.ppds.com/
Nová řada Philips Signage 7000 UltraSlim rozšiřuje nabídku profesionálních informačních a reklamních displejů značky Philips. Série je určena pro použití v maloobchodu, kancelářských budovách, hotelích, restauracích i veřejných prostorech, kde klade důraz na nenápadnou instalaci při zachování vysoké obrazové kvality.
Hlavní novinkou je výrazně tenčí konstrukce. Největší model s úhlopříčkou 65 palců dosahuje hloubky pouze 30 mm, zatímco ostatní varianty mají hloubku 28,5 mm. Oproti předchozí řadě Philips Signage 4050Q jsou tak nové displeje přibližně o 60 % tenčí. Současně došlo i ke snížení hmotnosti, což usnadňuje montáž na stěny i do různých prezentačních systémů.
Všechny modely nabízejí 4K UHD rozlišení, jas 500 nitů a úzký rámeček o šířce 11,5 mm. Parametry jsou navrženy pro aplikace, jako jsou digitální reklamní plochy, navigační systémy, informační panely nebo elektronické jídelní lístky, kde je důležitá dobrá čitelnost obrazu a moderní vzhled.
Součástí výbavy je profesionální operační systém Android 16, který umožňuje instalaci a provoz aplikací přímo v displeji bez potřeby externího přehrávače. Displeje jsou vybaveny také integrovanou jednotkou NPU (Neural Processing Unit) s výkonem 3 TOPS, která vytváří prostor pro budoucí využití aplikací založených na umělé inteligenci.
Pro firemní prostředí a zasedací místnosti nabízí řada Philips Signage 7000 podporu webových aplikací prostřednictvím technologie Philips SmartBrowser. Ten umožňuje zobrazování obsahu vytvořeného v HTML5. Volitelně lze využít také řešení Philips ScreenShare pro bezdrátové sdílení obrazovky z počítačů a mobilních zařízení.
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Displeje jsou vybaveny širokou nabídkou konektorů a komunikačních rozhraní. K dispozici jsou porty HDMI, USB-C, USB, RS232 a LAN, nechybí ani podpora bezdrátových technologií Wi-Fi a Bluetooth. Díky tomu lze zařízení snadno integrovat do stávající infrastruktury bez nutnosti rozsáhlých úprav.
Správu zařízení zajišťuje cloudová platforma Artemis One, která umožňuje vzdálené monitorování, aktualizace firmwaru, plánování provozu i správu zobrazovaného obsahu. Součástí výbavy je rovněž technologie FailOver, která v případě výpadku primárního zdroje automaticky přepne na záložní obsah a pomáhá zajistit nepřetržitý provoz obrazovky.
Dostupnost a cena
Řada profesionálních displejů Philips Signage 7000 UltraSlim bude dostupná od čtvrtého čtvrtletí roku 2026.
Zdroj: Philips