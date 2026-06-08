PPL jde vstříc e-shopům. Nově doručuje do výdejen a boxů ve 14 zemích Evropy

Společnost PPL pokračuje v rozšiřování svých služeb a výrazně posiluje dostupnost mezinárodní přepravy. Od dubna letošního roku se síť PPL Smart Europe rozrostla na celkem 14 evropských trhů, čímž reaguje na rostoucí potřeby českých e-shopů i jejich zákazníků. K dosavadním destinacím se nově přidaly i klíčové trhy západní a jižní Evropy: Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Chorvatsko a Slovinsko.
Rozšíření služby pro české obchodníky podle dopravce představuje jednoduší přístup k evropským trhům. Své balíky mohou nyní posílat do sítě s více než 110 000 výdejními místy, přičemž třetinu z nich tvoří samoobslužné boxy. Vedle doručení do výdejních míst prostřednictvím PPL Smart Europe mohou e‑shopy využít také doručení na adresu až do 24 evropských zemí díky službě PPL Parcel Connect.
Přepravní brána do Evropy
PPL Smart Europe
- Slovensko
- Německo
- Polsko
- Nizozemsko
- Rumunsko
- Maďarsko
- Bulharsko
- Rakousko
- Francie
- Itálie
- Portugalsko
- Španělsko
- Slovinsko
- Chorvatsko
PPL Smart Europe je mezinárodní služba určená především pro e‑shopy a firmy, které chtějí jednoduše expandovat do zahraničí a nabídnout svým zákazníkům cenově dostupné a pohodlné doručení do výdejních míst a boxů po téměř celé Evropě. Navazuje na službu PPL Parcel Smart, tedy doručování do široké sítě výdejních míst a samoobslužných boxů PPL v České republice.
„V PPL rádi nasloucháme potřebám našich smluvních zákazníků i příjemců zásilek. Díky síti Smart Europe mažeme hranice a dáváme e-shopům svobodu růst všude tam, kde vidí svůj potenciál. Chceme, aby pro naše partnery bylo doručení do Francie, Itálie nebo ostatních států stejně intuitivní a snadné jako odeslání zásilky v Česku. Logistika by totiž v podnikání neměla být pro nikoho bariérou,“ uvádí Petr Horák, generální ředitel PPL CZ.
Rozšíření ze strany e-shopu podle PPL nevyžaduje složité technické implementace. Nové země stačí pouze povolit v aktuálním nastavení služby PPL Smart Europe. Všechny destinace jsou k dispozici v aplikacích PPL.
Lepší mapa pro výběr míst
Ruku v ruce s mezinárodní expanzí přichází přepravce PPL s vylepšením svých digitálních řešení. Hlavní novinkou je aktualizovaný mapový widget, který si mohou e-shopy snadno implementovat už nyní, a výrazně tak usnadnit nákupy svým zákazníkům.
„Mapa pro výběr výdejních míst je nyní rychlejší a přehlednější. Zákazníci si v ní mohou snadno ukládat místa, kam si chodí pro zásilky nejraději, nebo využít historii naposledy zvolených lokalit,“ doplňuje Petr Horák.
Pokud je balík odesílán na adresu do zahraničí přes produkt PPL Parcel Connect, mohou příjemci napříč Evropou kdykoliv jednoduše měnit dispozice doručení nebo balík přesměrovat do preferovaného výdejního místa či boxu. V této široké síti je zákazníkům v Evropě k dispozici přes 165 000 výdejních míst. V České republice pak mohou zákazníci díky produktu Parcel Smart využívat rozsáhlou síť více než 10 700 výdejních a podacích míst.
Zdroj: PPL