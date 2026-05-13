Channeltrends  »  Názory & Analýzy

Přes 70 % evropského cloudu ovládají americké firmy. ČR má hybridní model

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrace ukládání dat pouze v Evropě
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Starý kontinent je podle Evropy v datech výrazně závislý na amerických digitálních technologiích – od cloudu přes platební systémy až po umělou inteligenci. Taková závislost přitom může představovat bezpečnostní riziko a oslabovat technologickou suverenitu evropských států.

Evropské firmy i veřejné instituce jsou podle dostupných dat projektu Evropa v datech ve značné míře závislé na digitálních službách z USA. Americké společnosti mají silnou pozici například v oblasti cloudových služeb, kde ovládají přes 70 % evropského trhu, nebo v platebních systémech, kde zpracovávají většinu transakcí v eurozóně.

Co se dozvíte v článku
  1. USA mohou svou digitální infrastrukturu využít pro nátlak na Evropu
  2. Evropské státy ukládají data i na americké servery
  3. Závislost se projevuje i v platebních systémech

Závislost na těchto technologiích přitom podle odborníků může představovat významné riziko pro fungování ekonomiky i veřejných služeb. Téma digitální závislosti proto stále častěji vstupuje do debat o technologické a ekonomické suverenitě Evropy.

Americké technologické společnosti obecně mají v evropské digitální infrastruktuře významné postavení. Analýza společnosti Proton odhalila, že více než 74 % veřejně obchodovaných evropských společností je závislých na technologických službách z USA. S podobným problémem se potýkají i národní vlády.

Na trhu s generativní umělou inteligencí mají americké společnosti zcela dominantní pozici, přičemž evropské firmy jim zatím nejsou schopny konkurovat. V případě cloudových služeb Google, Amazon a Microsoft ovládají 70 % evropského trhu, zatímco evropské firmy zhruba 13 %.

Evropa v datech datová suverenita

Autor: Evropa v datech

USA mohou svou digitální infrastrukturu využít pro nátlak na Evropu

Americká vláda má potenciál zásadně ovlivnit fungování digitálních služeb, na nichž je Evropa výrazně závislá. Nejde přitom jen o teoretické riziko – aktuální případ Mezinárodního trestního soudu ukazuje, jak rychle může dojít k omezení přístupu k běžným nástrojům.

Osvícené Česko. Firmy řeší cloud, umělou inteligenci i kontrolu nad daty Přečtěte si také:

Osvícené Česko. Firmy řeší cloud, umělou inteligenci i kontrolu nad daty

Soud v listopadu 2024 vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua kvůli podezření z válečných zločinů, na což administrativa Donalda Trumpa reagovala uvalením sankcí na některé jeho představitele. Ti následně čelili omezením v přístupu k e-mailovým službám, online platbám či dalším digitálním nástrojům.

Podle bývalé místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové tak existuje riziko, že by USA využily evropskou závislost k vydírání. „De facto už jsme to zažili, když prezident Trump operoval při jednání o clech tím, že EU nebude vymáhat plnění evropské digitální legislativy,“ vysvětluje a doplňuje, že je podle ní správné, že Komise tlaku nepodlehla.

„O těchto rizicích se v Česku moc nemluví. Často se u nás řeší energetická bezpečnost, při které si neumíme představit, že by české elektrárny vlastnila cizí mocnost. Vůbec ale nemluvíme o tom, že nevlastníme platební systémy a většinu cloudových serverů – a že USA je teoreticky může vypnout,“ komentuje analytik Evropy v datech Adam Trunečka.

Na drtivé dopady případného odstavení služeb upozorňuje i analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Pavel Havlíček: „Na jednu stranu se riziko rozhodně nedá vyloučit, na tu druhou by však následky byly přímo katastrofické a vzájemně zničující, což si myslím dobře uvědomuje i Bílý dům,“ vysvětluje expert.

Suverénní datová centra v Evropě: Růst hlavně pro AI Přečtěte si také:

Suverénní datová centra v Evropě: Růst hlavně pro AI

Evropské státy ukládají data i na americké servery

Evropská debata o digitální suverenitě v posledních letech zesílila, mimo jiné v souvislosti s geopolitickým napětím, obchodními spory a otázkou Grónska. Francie v tu dobu zakázala státním úředníkům používat americké video nástroje, jako je Zoom nebo Microsoft Teams.

Zatímco u videokonferenčních softwarů lze dodavatele relativně snadno změnit, u cloudových služeb je situace výrazně obtížnější. Evropské vlády na ně ukládají klíčová data, včetně osobních či zdravotnických údajů.

Část států proto zavedla tzv. suverénní cloudové přístupy – například Itálie, Polsko nebo Slovensko. Ty spočívají buď ve využívání domácích řešení nebo v ukládání dat u evropských poskytovatelů. Česká republika uplatňuje hybridní model, který za určitých podmínek umožňuje i využití služeb neevropských firem.

Evropa v datech datová suverenita

Autor: Evropa v datech

Definovat českou závislost na amerických digitálních technologiích je však podle Evropy v datech velmi komplikované. Ani Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) nemá přesná data: „Každá instituce používá jiný soubor systémů a služeb a jejich využití se navíc rychle vyvíjí,” sdělil úřad pro web Update EU.

Závislost se projevuje i v platebních systémech

Pro bezpečnost státu a ekonomiky může být problematická i závislost na amerických platebních kartách. Právě americké karetní značky jako Visa a Mastercard procesují 61 % plateb kartou v eurozóně. V některých zemích EU už existují národní karetní systémy, například německý Girocard nebo belgický Bancontact. Ty jsou ale jen částečným řešením, protože neumožňují přeshraniční platby.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
Marek Prorok (Zebra systems): Nechci, aby lidé byli snadnou kořistí hackerů
Marek Prorok (Zebra systems): Nechci, aby lidé byli snadnou kořistí hackerů
0:00/

Alternativu na evropské úrovni má představovat iniciativa European Payments Initiative (EPI), do níž se zapojily desítky finančních institucí. Jejím cílem je propojit platební schémata napříč Evropou a posílit konkurenci vůči americkým hráčům. V některých zemích už funguje digitální peněženka Wero, v Česku zatím dostupná není.

Jourová říká, že sice stojí za to se zajímat o evropské varianty digitálních služeb, v mnoha odvětvích ale plnohodnotná alternativa zatím chybí. „Odmítnutí amerických technologií by člověka vrátilo hluboko do minulého století. EU musí zapracovat na rychlých, bezpečných a funkčních alternativách,“ zdůrazňuje.

TOP100

„Rozhodně platí, že stojí za to do diverzifikace v různých oblastech, včetně bankovních a finančních služeb, investovat. A vytvářet si alternativy v podobě evropských řešení, která často existují, ale nejsou ani zdaleka tak populární, jako je tomu v případě jejich amerických protějšků,“ vysvětluje Havlíček a zdůrazňuje, že vlastní AI už vyvíjí i třeba český Seznam. „V Evropě je podobných společností více, měli bychom jejich možnosti více zkoumat a Evropská komise je více podporovat.“

Zdroj: Evropa v datech

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Útoky míří přes virtuální stroje, firmy je často ani nevidí

Zranitelnosti na historickém maximu, nejohroženější je Linux

Zájem o tablety ochabuje, trh vyrostl o nevalných 0,1 %

Počet technologických jednorožců na světě se blíží dvěma tisícovkám

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Lékaři zdarma vyšetří znaménka. Kdy a kam přijít?

Deepfake videa útočí. Falešný je hlavně Donald Trump

Na kvantové útoky není připravena většina blockchainů

Od „cihly“ k umělé inteligenci: Jak Star Trek stál za vynálezem mobilního telefonu

JMHZ v praxi: Účetním pomáhá software, malé firmy stále tápou

Hackeři napadli oblíbený nástroj pro práci se strojovým učením

Česká televize a Český rozhlas v ústavě?

Balíčky z levných čínských tržišť zdraží. Od kdy a o kolik?

Hasiči a záchranáři testují, co umí 5G, když jde o život

Edge drží v paměti hesla v čitelné podobě, mohou uniknout

Revoluce v síťovém provozu, upload drtí download

Nabité květnové vydání Computertrends 5/26 je tady

Nový český cloud T-Mobilu na americké obry nemá

Think tank Europarlamentu varuje před VPN

Na Vysočině věří globálnímu cloudu. Jak jste na tom vy?