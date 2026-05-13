Čtyři z pěti IT dodavatelů plánují zavést či posílit své MSP služby

Společnost GFI Software uvádí, že registruje stále větší zájem jejích partnerů o poskytování IT formou MSP služeb. Na základě dotazování jak mezi lokálními, tak i mezi evropskými partnery plánuje přechod na MSP model, či jej posílit, více než 80 % oslovených IT dodavatelů.
Většina partnerů v současnosti funguje v hybridním režimu, tj. částečně provozuje tradiční break-fix model (tj. oprava až po selhání) a částečně model poskytování řízených služeb (MSP). Úroveň kybernetických hrozeb a zvyšující se závislost na digitální infrastruktuře dnes ale prakticky nedovolují čekat na to, až se něco porouchá a teprve pak to opravit.
Podle aktuálních dat plánuje nebo již aktivně pracuje na přechodu k modelu řízených služeb MSP celkem 81 procent českých a slovenských IT dodavatelů, zatímco pouhých pět procent tento krok neplánuje. Podobný trend je patrný i v celé Evropě, kde podle dřívějšího průzkumu společnosti GFI Software projevuje zájem o rozvoj MSP služeb 80 procent IT partnerů.
Struktura podnikání lokálních dodavatelů se postupně mění: u 15 procent firem dnes převažují MSP služby, deset procent funguje jako MSSP se zaměřením na řízenou bezpečnost a 65 procent volí hybridní model kombinující tradiční dodávky s MSP. V režimu break‑fix pracuje už jen deset procent trhu.
Z průzkumu rovněž vyplynulo, že příjmy z MSP služeb tvoří více než polovinu celkových tržeb u 24 procent respondentů, zatímco u většiny firem – konkrétně u 67 procent – představují méně než čtvrtinu.
V rámci bezpečnostního portfolia GFI Software je největší poptávka po MSP službách v oblasti hodnocení zranitelností, o které se zajímá 30 procent partnerů. Následují firewallová řešení s 22 procenty a ochrana elektronické pošty, o kterou má zájem 19 procent dotázaných.
