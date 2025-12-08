Channeltrends  »  Novinky  »  Zyxel Networks představuje půmyslový Wi-Fi 7 přístupový bod IAP500BE

Zyxel Networks představuje půmyslový Wi-Fi 7 přístupový bod IAP500BE

redakce
Dnes
Zyxel IAP500BE
Autor: Zyxel Networks
Společnost Zyxel Networks představila novinku v podobě modelu IAP500BE, který je jejím prvním průmyslovým bezdrátovým přístupovým bodem standardu WiFi 7.

Model IAP500BE je dvoupásmový BE5000 čtyřstreamový přístupový bod s podporou řešení NebulaFlex Pro. Novinka je určena do náročných vnitřních prostředí, jako jsou např. skladové nebo výrobní prostory, a vyznačuje se robustní konstrukcí, větším dosahem signálu a mimořádným výkonem standardu WiFi 7 pro rychlejší digitální transformaci průmyslu.

Průmyslové provozy se postupně mění ve vysoce propojené ekosystémy, které nutně potřebují, nicméně mnohdy postrádají, spolehlivou konektivitu. Náročné podmínky, rušení signálu a zastaralá WiFi infrastruktura vytvářejí v síti překážky, které snižují produktivitu. A právě tyto problémy řeší nový přístupový bod Zyxel IAP500BE, který dokáže ultrarychlou sítí WiFi pokrýt i vzdálené části průmyslových objektů.

Společným znakem mnoha průmyslových budov jsou vysoké stropy a rozlehlé prostory zaplněné nespočtem dlouhých regálů. Tyto faktory často brání šíření signálu sítí WiFi a vytvářejí hluché zóny a prodlevu v připojení. Přístupový bod IAP500BE pomáhá eliminovat přehlcení sítě, omezit výpadky a zlepšit efektivitu sítě díky:

•             Rychlosti BE5000 standardu WiFi 7: multigigabitová konektivita s mimořádně nízkou latencí je optimální pro připojení výrobních strojů, senzorů, mobilních terminálů, automatizovaných řízených vozidel a řídicích systémů. Toto řešení redukuje výpadky připojení v místech s vysokým počtem připojených zařízení;

•             Technologii Smart Mesh MLO: tato technologie, kterou společnost Zyxel zavedla jako první ve svém oboru, kombinuje řešení multi-link operation (MLO) a mesh networking. Výsledkem je dvoupásmové spojení mesh backhaul, které zvyšuje propustnost až o 40 %  a současně rozšiřuje dosah signálu;

•             Exkluzivnímu řešení RF-First: izolace a optimální rozvržení antén minimalizují rušení z okolních sítí WiFi, mobilních sítí a Bluetooth sítí, což přináší čistší a silnější signál.

Výpadky průmyslových sítí nebývají levnou záležitostí, a proto je přístupový bod IAP500BE navržen tak, aby dokázal spolehlivě fungovat i v náročném průmyslovém prostředí. Toho je dosaženo:

•             použitím kovové konstrukce bez ventilátoru: zvolené řešení přístupový bod chrání před nárazy a vniknutím prachu a oleje a současně zajišťuje účinný odvod tepla.

•             odolnosti vůči širokému spektru klimatických podmínek: přístupový bod IAP500BE zvládne teploty od –25 °C do 65 °C a disponuje robustní ochranou před přepětím až 6 000 V a před elektrostatickým výbojem až 15 000 V.

•             redundantnímu duálnímu napájení: duální napájení s ochranou proti přepólování zajistí fungování přístupového bodu i při výpadku proudu nebo chybném zapojení, díky čemuž uživateli odpadají náklady spojené s údržbou a výměnou.

Přístupový bod IAP500BE je zkonstruován s důrazem na flexibilitu, a proto ho lze snadno nasadit v nejrůznějších průmyslových prostředích. Přístupový bod je možné instalovat na liště DIN, na stěně nebo v uzavřené skříni, přičemž jeho externí antény vždy zajistí optimální pokrytí napříč průmyslovým objektem.

Stejně jednoduché jako nasazení přístupového bodu je také jeho správa. IAP500BE nabízí rovnou tři režimy správy, a to samostatný provoz, správu pomocí lokálního kontroléru a plnou integraci do cloudové platformy Nebula. Vzhledem k oblibě třetí z uvedených možností je každý přístupový bod dodán s roční licencí Nebula Pro Pack, takže uživatel má ihned k dispozici veškeré výhody pokročilé cloudové správy. Toto řešení organizacím umožňuje provoz izolované privátní sítě, snadný přechod na centrální správu v cloudu a efektivní provádění aktualizací a údržby.

Zdroj: Zyxel Networks

Autor článku

redakce

Témata:

