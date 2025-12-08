Zyxel Networks představuje půmyslový Wi-Fi 7 přístupový bod IAP500BE

- Výrobce: Zyxel Networks
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system, SWS
- Distributoři SR: ASBIS SK, AT Computers, eD system, SWS International, WESTech
- Více informací: https://www.zyxel.com/global/en/products/wireless/be5000-4-stream-wifi-7-dual-radio-nebulaflex-pro-industrial-access-point-iap500be
Model IAP500BE je dvoupásmový BE5000 čtyřstreamový přístupový bod s podporou řešení NebulaFlex Pro. Novinka je určena do náročných vnitřních prostředí, jako jsou např. skladové nebo výrobní prostory, a vyznačuje se robustní konstrukcí, větším dosahem signálu a mimořádným výkonem standardu WiFi 7 pro rychlejší digitální transformaci průmyslu.
Průmyslové provozy se postupně mění ve vysoce propojené ekosystémy, které nutně potřebují, nicméně mnohdy postrádají, spolehlivou konektivitu. Náročné podmínky, rušení signálu a zastaralá WiFi infrastruktura vytvářejí v síti překážky, které snižují produktivitu. A právě tyto problémy řeší nový přístupový bod Zyxel IAP500BE, který dokáže ultrarychlou sítí WiFi pokrýt i vzdálené části průmyslových objektů.
Společným znakem mnoha průmyslových budov jsou vysoké stropy a rozlehlé prostory zaplněné nespočtem dlouhých regálů. Tyto faktory často brání šíření signálu sítí WiFi a vytvářejí hluché zóny a prodlevu v připojení. Přístupový bod IAP500BE pomáhá eliminovat přehlcení sítě, omezit výpadky a zlepšit efektivitu sítě díky:
• Rychlosti BE5000 standardu WiFi 7: multigigabitová konektivita s mimořádně nízkou latencí je optimální pro připojení výrobních strojů, senzorů, mobilních terminálů, automatizovaných řízených vozidel a řídicích systémů. Toto řešení redukuje výpadky připojení v místech s vysokým počtem připojených zařízení;
• Technologii Smart Mesh MLO: tato technologie, kterou společnost Zyxel zavedla jako první ve svém oboru, kombinuje řešení multi-link operation (MLO) a mesh networking. Výsledkem je dvoupásmové spojení mesh backhaul, které zvyšuje propustnost až o 40 % a současně rozšiřuje dosah signálu;
• Exkluzivnímu řešení RF-First: izolace a optimální rozvržení antén minimalizují rušení z okolních sítí WiFi, mobilních sítí a Bluetooth sítí, což přináší čistší a silnější signál.
Výpadky průmyslových sítí nebývají levnou záležitostí, a proto je přístupový bod IAP500BE navržen tak, aby dokázal spolehlivě fungovat i v náročném průmyslovém prostředí. Toho je dosaženo:
• použitím kovové konstrukce bez ventilátoru: zvolené řešení přístupový bod chrání před nárazy a vniknutím prachu a oleje a současně zajišťuje účinný odvod tepla.
• odolnosti vůči širokému spektru klimatických podmínek: přístupový bod IAP500BE zvládne teploty od –25 °C do 65 °C a disponuje robustní ochranou před přepětím až 6 000 V a před elektrostatickým výbojem až 15 000 V.
• redundantnímu duálnímu napájení: duální napájení s ochranou proti přepólování zajistí fungování přístupového bodu i při výpadku proudu nebo chybném zapojení, díky čemuž uživateli odpadají náklady spojené s údržbou a výměnou.
Přístupový bod IAP500BE je zkonstruován s důrazem na flexibilitu, a proto ho lze snadno nasadit v nejrůznějších průmyslových prostředích. Přístupový bod je možné instalovat na liště DIN, na stěně nebo v uzavřené skříni, přičemž jeho externí antény vždy zajistí optimální pokrytí napříč průmyslovým objektem.
Stejně jednoduché jako nasazení přístupového bodu je také jeho správa. IAP500BE nabízí rovnou tři režimy správy, a to samostatný provoz, správu pomocí lokálního kontroléru a plnou integraci do cloudové platformy Nebula. Vzhledem k oblibě třetí z uvedených možností je každý přístupový bod dodán s roční licencí Nebula Pro Pack, takže uživatel má ihned k dispozici veškeré výhody pokročilé cloudové správy. Toto řešení organizacím umožňuje provoz izolované privátní sítě, snadný přechod na centrální správu v cloudu a efektivní provádění aktualizací a údržby.
Zdroj: Zyxel Networks