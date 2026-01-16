Channeltrends  »  Novinky  »  Evropský suverénní cloud je tady, seznamte se s AWS European Sovereign Cloud

Evropský suverénní cloud je tady, seznamte se s AWS European Sovereign Cloud

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 2 minuty

Suverénní cloud, koncepce technologie připojení úložiště. Mnoho ozubených kol a koleček uvnitř bílého mraku obklopené online správou zařízení a bezpečnými datovými informacemi, na modrém pozadí sítě.
Autor: Shutterstock
AWS European Sovereign Cloud by měl poskytovat další možnost volby při plnění přísných požadavků na suverenitu EU. První lokální zóny vzniknou v Belgii, Nizozemsku a Portugalsku.

Společnost Amazon Web Services (AWS) v polovině ledna 2026 oznámila obecnou dostupnost AWS European Sovereign Cloud – nového, nezávislého cloudu pro Evropu, který je umístěn na území EU a oddělen od ostatních regionů AWS.

Technická a právní suverenita je podle AWS navržena s ohledem na potřeby evropských vlád a podniků v oblasti ochrany citlivých dat. AWS také oznámil plány rozšířit dosah AWS European Sovereign Cloud z Německa do dalších zemí EU, aby podpořil přísné požadavky na izolaci, rezidenci dat v zemi a nízkou latenci. První tzv. lokální zóny (AWS Local Zones) vzniknou v Belgii, Nizozemsku a Portugalsku.

Společnost rovněž vyzdvihuje, že zákazníci a partneři, kteří budou využívat AWS European Sovereign Cloud, budou těžit z plné síly AWS, včetně stejné bezpečnosti, dostupnosti, výkonu, známé architektury, API a vedoucích bezpečnostních inovací, jako je AWS Nitro System.

AWS European Sovereign Cloud bude zpočátku nabízet více než 90 služeb v různých kategoriích, včetně umělé inteligence, výpočetních operací, kontejnerů, databází, sítí, bezpečnosti a ukládání dat.

Data bude možné spravovat lokálně

AWS European Sovereign Cloud a rozšíření AWS Local Zones do tří dalších zemí poskytnou organizacím další možnosti nasazení úloh v cloudu s nejvyšší úrovní suverenity a provozní nezávislosti při zachování širokého spektra služeb AWS.

Společnost podotýká, že AWS Local Zones je typ infrastruktury umožňující zákazníkům ukládat data v konkrétní geografické lokalitě, což je důležité pro splnění požadavků na rezidenci dat nebo spouštění aplikací citlivých na latenci.

Nejnověji oznámené zóny AWS Local Zones (Belgie, Nizozemí, Portugalsko) budou součástí AWS European Sovereign Cloud a rozšíří mechanismy kontroly suverenity z regionu AWS v Německu na celou EU.

Zákazníci s přísnějšími požadavky na izolaci nebo rezidenci dat budou mít možnost využívat AWS Dedicated Local Zones, AWS AI Factories nebo AWS Outposts ve vybraných lokalitách, včetně vlastních datových center.

Pro ještě silnější bezpečnost

Evropa potřebuje přístup k nejpokročilejším cloudovým a AI technologiím. Expanze inovací AWS v Evropě pomůže urychlit růst zákazníků a jejich ambice spojené s AI," řekl Stéphane Israël, výkonný ředitel AWS European Sovereign Cloud a digitální suverenity.

Vítáme úsilí AWS o rozvoj cloudového řešení, které odráží technické a organizační prvky široce diskutované v Evropě v kontextu digitální suverenity,“ dodal Lukáš Kintr, ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

HR26

Jeho zaměření na uchovávání zákaznického obsahu a zákazníky vytvořených metadat v rámci EU, podporované nezávislým evropským dohledem, provozními týmy složenými z rezidentů EU a silnými bezpečnostními kontrolami, řeší některé z klíčových potřeb organizací, které vyžadují dodatečné záruky pro svá nejcitlivější data. Jak Evropa nadále zdokonaluje svůj přístup k digitální suverenitě, řešení zahrnující principy security-by-design a sovereign-by-design budou stále relevantnější,“ uzavřel.

Zdroj: Amazon Web Services

  Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

