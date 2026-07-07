QNAP na Computexu ukázal nové NAS i edge AI infrastrukturu

QNAP během veletrhu Computex 2026 v Tchaj-peji kromě obligátních produktových novinek představil i komplexní vizi pod heslem „Ready and Recovery“. Zavedený vendor tímto heslem deklaruje, že je připravený na vysokou dostupnost, dokáže poskytovat obnovu bez kompromisu a jeho řešení jsou postavená pro éru umělé inteligence.
„Budoucnost infrastruktury spočívá ve spojení integrity dat a lokalizované inteligence,“ uvedl Meiji Chang, předseda společnosti QNAP. „Na veletrhu Computex 2026 jsme ukázali, že nestavíme jen rychlejší úložiště; navrhujeme samoobranné prostředí připravené na AI, které firmám umožňuje čelit kybernetickým hrozbám s jistotou a rychlostí.“
Kontinuita podnikání a ochrana dat
Ústředním tématem stánku bylo posunutí zálohování od prosté ochrany dat k ověřené obnově. QNAP představil HDP for Business, softwarově definovanou platformu, která centralizuje ochranu napříč prostředími Windows, VMware, Hyper-V, Proxmox VE a Microsoft 365. Řešení pracuje s pravidlem 3–2–1–1–0, zahrnuje neměnné zálohy (immutable backup) a technologii Airgap+ pro fyzickou izolaci zálohovacích uzlů. Pro ověření integrity záloh slouží funkce Video Verification, která automaticky pořizuje záznam procesu spouštění obnoveného virtuálního stroje.
Důraz na vysokou dostupnost se promítl i do představení nových NAS s duálními aktivními kontrolery. Integrací Dual-NAS High Availability, VM HA a komplexního plánu Disaster Recovery QNAP zajišťuje téměř nulové RTO pro zvládnutí selhání od jednotlivého hardwaru až po výpadek celé lokality. Novinkou je také FileTiers, řešení automatického vrstvení dat napříč zařízeními, které optimalizuje výkon i náklady bez změny pracovních postupů.
Edge AI a inteligentní správa dat
QNAP na veletrhu ukázal také kompaktní osmipozicový a šestipozicový AI NAS poháněný procesory Intel Core Ultra Series 3 s vestavěnou NPU jednotkou, nabízející až 180 TOPS celkového AI výkonu. Tato zařízení umožňují lokální nasazení velkých jazykových modelů (LLM) s plnou kontrolou nad daty bez závislosti na cloudových službách. Správu NAS pomocí přirozeného jazyka zajišťuje QuAgent, zatímco Qsirch 7.1.0 přináší AI sémantické vyhledávání napříč všemi formáty médií a dokumentů včetně automatické transkripce audio- a videoobsahu.
V oblasti kybernetické bezpečnosti QNAP prezentoval ADRA NDR X – řešení, které jako první v odvětví integruje funkce detekce a reakce na hrozby v síti přímo do NAS infrastruktury a dokáže zachytit ransomwarové anomálie přímo u zdroje analýzou interního provozu na základě behaviorálních vzorců.
QuTS hero h6.0 přichází s vysokou dostupností
Souběžně s veletrhem QNAP oficiálně vydal operační systém QuTS hero h6.0. Jde o nejnovější NAS OS na bázi ZFS, který přináší novou úroveň odolnosti a inteligence pro podnikové uživatele. Mezi klíčové novinky patří high availability pro dvojici NAS zařízení v aktivně-pasivním clusteru, neměnné snímky dostupné na všech modelech QuTS hero, které uzamknou data po dobu stanovené ochranné lhůty a brání úpravám nebo smazání jako ochrana proti ransomwaru, a správa šifrovacích klíčů přes protokol KMIP pro integraci s podnikovými KMS servery.
Systém dále zavádí přihlášení bez hesla pomocí FIDO2 přístupových klíčů, zabezpečené spuštění na hardwarové úrovni a technologii SMB Daemon v režimu jádra pro vyšší propustnost. QuTS hero h6.0 je dostupný ke stažení v QNAP Centru stahování.
Nové stolní NAS TS-h265 a TS-h465
Na stánku QNAP přitahovaly pozornost i dva stolní kousky, které vendor až do nedávna držel pod pokličkou – konkrétně šlo o modely TS-h265 a TS-h465. Jde o nástupce populárního modelu TS-464, kteří přicházejí s procesorem Intel N150. Dvoupozicový TS-h265 a čtyřpozicový TS-h465 cílí na domácí uživatele a malé firmy hledající výkonný, přitom cenově dostupný NAS s možností spuštění operačního systému QuTS hero.
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