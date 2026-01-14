Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Ransomwarové gangy útočí i u nás. Česko terčem nejobávanějších kyberzločinců světa

Ransomwarové gangy útočí i u nás. Česko terčem nejobávanějších kyberzločinců světa

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Maskovaný hacker za počítačem s červeným varovným systémem hacknutý. Koncepce hrozby kybernetické bezpečnosti, útoků na data a on-line systémů
Autor: Shutterstock
Česká republika se podle Esetu v minulém roce dostala do hledáčku nejagresivnějších ransomwarových skupin současnosti. Experti navíc varují, že v roce 2026 bude situace ještě horší.

Společnost Eset uvádí, že vloni podle očekávání opět meziročně vzrostl počet zveřejněných útoků ransomwarem – globálně o 50 % ve srovnání s rokem 2024. Také v České republice sledovali pozvolný nárůst počtu případů.

Nevyhnuly se nám přitom ani aktuálně dominantní ransomwarový gang Qilin či zcela nová hrozba, ransomware Warlock. Pro rok 2026 tak očekávají další růst počtu obětí těchto gangů i pokračující využívání nástrojů určených k vypínání obranných technologií.

90 % útoků začíná slabým heslem, říká v podcastu Jakub Souček z Esetu Přečtěte si také:

90 % útoků začíná slabým heslem, říká v podcastu Jakub Souček z Esetu

„S ohlédnutím na rok 2025 vidíme, že globálně zveřejněné případy útoků ransomwarem meziročně vzrostly o 50 %. V mnoha zemích světa bylo již koncem srpna zaznamenáno více útoků než za celý rok 2024. Také v České republice jsme sledovali kontinuální nárůst počtu případů,“ říká Jakub Souček, vedoucí pražského výzkumného týmu společnosti ESET.

„V Česku jsme tento rok sledovali zhruba jeden velký ransomwarový útok měsíčně,“ pokračuje. „Ransomware známe primárně jako hrozbu zacílenou na střední a velké firmy, na které se útočníci přirozeně zaměřují s očekáváním vyšších zisků z výkupného. V našem prostředí tak nejčastěji cílí na fintech oblast, ale i na kritickou infrastrukturu, jako je například doprava a státní správa.“

Terčem jsou firmy i jednotlivci

Stejně tak podle Jakuba Součka mohou být v ohrožení i data běžných koncových uživatelů a uživatelek. Domácí sítě totiž zpravidla vykazují výrazně menší úroveň zabezpečení a ransomware tak může být spuštěn plně automaticky a s menší náročností pro útočníky.

Podle nejnovější zprávy Eset Threat Report H2 2025, která mapuje globální vývoj kybernetických hrozeb za období od června do listopadu 2025, dominují aktuálně na trhu ransomware-as-a-service skupiny Akira a Qilin.

Ransomware-as-a-service je model fungování útočníků v ekosystému operátorů (autorů) ransomwaru, partnerů, kteří si škodlivý kód pronajímají a útočí na vybrané cíle, a tzv. infiltrátorů, kteří zajistí partnerům přístup k lukrativním cílům.

Nabroušený Warlock

Bezpečnostní experti však upozorňují i na novou, uzavřenou ransomwarovou skupinu Warlock. Útočníci z této skupiny využívají inovativní techniky obcházení detekce škodlivého kódu. Ve druhé polovině loňského roku se dále rozšiřovaly také nástroje pro vypnutí bezpečnostních technologií, jako je EDR (Detekce a reakce na hrozby pro koncová zařízení).

Útočníci v Česku se vydávají za banky i za prodejce na online bazarech Přečtěte si také:

Útočníci v Česku se vydávají za banky i za prodejce na online bazarech

„V případě poměrně nového ransomwaru Warlock jsme v loňském roce zaznamenali několik obětí i v Česku. Také v těchto případech jsme viděli, o jak inovativní hrozbu s pokročilými technikami, postupy a nástroji se aktuálně jedná,“ říká Souček.

„Nejvíce se však na nás v loňském roce zaměřoval ransomwarový gang Qilin. Ten aktuálně také dominuje globální ransomwarové scéně a na kontě má jen za poslední kvartál roku 2025 celosvětově více než 500 obětí. Takových čísel přitom nedosahoval ani nechvalně proslulý ransomwarový gang LockBit, který byl dominantním hráčem před mezinárodní operací Cronos, která tento gang pomohla rozbít,“ doplňuje analytik.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
Marek Prorok (Zebra systems): Nechci, aby lidé byli snadnou kořistí hackerů
Marek Prorok (Zebra systems): Nechci, aby lidé byli snadnou kořistí hackerů
0:00/

Ransomware v roce 2026

Pro následující rok očekávají bezpečnostní experti pokračující nárůst počtu útoků a vývoj nových nástrojů. Zatímco mediální pozornost podle Součka z Esetu přitahují například útoky typu Zero day, většina incidentů bude v roce 2026 stále spoléhat na tradiční zranitelnosti, jako jsou slabá hesla nebo neaktualizované systémy.

HR26

„Kromě celkové statistiky je pak třeba sledovat inovativní techniky nových hráčů, jako je právě zmiňovaný Warlock,“ zdůrazňuje Souček. „Významným trendem, který s námi zůstane i v roce 2026, je rostoucí popularita takzvaných ‚EDR killers‘ – nástrojů určených k vypnutí bezpečnostních řešení pro detekci a reakci na koncových zařízeních uživatelů. To potvrzuje, že kvalitní ochrana je pro útočníky překážkou, kterou se snaží aktivně eliminovat.“

Zdroj: Eset

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

Apple zachraňuje Siri s pomocí Google Gemini

Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji

Michal Frankl: Mám promazávat soukolí stavby sítí

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

Satoshi Nakamoto: Vypátrala nová kniha identitu tvůrce bitcoinu?

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Změny v pohotovostech: Kde všude je zavřeli

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Daň z nemovitých věcí

Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční?