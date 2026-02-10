Red Hat zpřístupňuje svůj produkt v evropském suverénním cloudu AWS

Společnost Red Hat oznámila, že přináší podporu pro AWS European Sovereign Cloud, kde je nyní k dispozici Red Hat Enterprise Linux (RHEL) jako základní platforma pro úlohy vyžadující suverenitu dat.
AWS European Sovereign Cloud je nová, nezávislá cloudová infrastruktura navržená speciálně pro organizace veřejného sektoru a zákazníky v přísně regulovaných odvětvích, kterou kompletně provozují rezidenti EU v souladu s právními předpisy EU.
Díky možnosti provozovat RHEL v rámci AWS European Sovereign Cloud mohou organizace těžit z efektivního způsobu budování prostředí v suverénním cloudu s přizpůsobenými a přísnými bezpečnostními opatřeními. Aplikace vytvořené na RHEL ve stávajících regionech AWS lze rovněž provozovat na AWS European Sovereign Cloud, což zajišťuje větší konzistenci napříč prostředími.
„Jako celosvětově přední podniková linuxová platforma nabízí RHEL stabilitu i bezpečnostní funkce potřebné pro splnění přísných legislativních požadavků. Je založen na open source a poskytuje transparentnost nezbytnou pro skutečnou suverenitu,“ upřesnil Ronald Pacheco, sr. ředitel pro ekosystém Red Hat Enterprise Linux v Red Hatu.
„Ať už organizace vyžaduje specifickou izolaci suverénního cloudu nebo nadále využívá dostupné možnosti suverenity v existujících regionech AWS, Red Hat poskytuje flexibilitu při výběru prostředí, které bude vyhovovat individuálním potřebám a splňovat požadavky regulace,“ uzavřel.
Zdroj: Red Hat