Reportáž: Dusíková show a spousta novinek na eD Expo 2024

Společnost eD system uspořádala svoji pravidelnou jarní konferenci eD Expo, která se již tradičně konala v pražském hotelu Clarion. Ve výstavním sále se pochlubilo 45 značek svými novinkami, celkem 24 přednáškových bloků vendorů probíhalo paralelně ve třech sálech.
Distributor podobně jako v minulých letech myslel i na partnery a další zájemce, kteří se nemohli akce účastnit osobně. Nejen jednotlivé přednášky, ale i celý průběh dne dynamicky zaznamenával kamerový štáb a streamoval online.
Vysílání probíhalo přes platformu Eventee, která zároveň sloužila i jako hlavní zdroj informací pro účastníky v Praze. Ti zde navíc měli možnost hodnotit přednášky a dávat zpětnou vazbu přednášejícím. V platformě je aktuálně dostupný i archiv všech přednášek.
Gaming, káva a drinky
Kromě záplavy jarních novinek konference nabídla i celou řadu doprovodných aktivit. Tou byla například dusíková show Asusu nebo hned několik gamingových zón, kde se výrobci vytasili s aktuálně nejnašlapanějšími herními monitory.
V prostorách foyer se nacházela expozice značky Xerox, která nabídla téměř celé portfolio multifunkčních zařízení značky včetně nejaktuálnějších novinek, chill out koutek nebo možnost namíchat si ovocný drink za pomoci rotopedu.
HP svoji dedikovanou plochu proměnilo v hned několik útulných domácích pracovních koutků, atmosféru homeoffice podtrhla i vůně kávy z pojízdné kavárny. Neméně lahodnou kávu ozdobenou sofistikovaným latte art účastníci tradičně našli i u sálu AOC/Philips.
Budoucnost? Služby a AI
HP se na letošní konferenci stalo i rekordmanem v počtu přednášek – hned v třech blocích zástupci společnosti hovořili o novinkách v HP computingu, HP tiskárnách a segmentu zařízení pro hybridní práci HP Poly.
Nabídku HP pro firemní zákazníky prezentoval business desktop category manager Vít Janeba. Pochlubil se zejména relativní novinkou HP, kterou je dedikované tlačítko pro službu Microsoft Copilot na zařízení určeném pro manažerskou klientelu.
Novinky v projektu eD Dáša a Sáša v jedné z prvních přednášek dne představila produktová manažerka eDčka Lucie Adámková. Ta představila výhody poskytování „Dáši“ (DaaS, pronájem hardwaru) i „Sáši“ (SaaS, pronájem softwaru) a zevrubně představila funkcionality resellerské i zákaznické platformy.
O vysoce hodnocenou přednášku se postaral Rudolf Šída, produktový manažer Lenovo. Ten zejména zdůraznil, že všechny produkty Lenovo jsou připravované na adopci technologií umělé inteligence, účastníci ovšem ocenili i odlehčené vsuvky přednášejícího. „Když nevyjde kariéra v Lenovu, stand up show to jistí,“ napsal jeden z hodnotících.
Nenuď nás a přejdi k refrénu!
Pracovní část akce po skončení všech přednášek zakončila tombola. Navazující večerní VIP party se konala v prostorách Pražské tržnice a byla laděná do stylu disko večera. Účastníci byli vybídnuti, aby prohrábli skříně a přišli v tematickém oblečení.
Milovníky nostalgie jistě potěšilo představení revivalové skupiny The Rockset, která zahrála největší hity švédského dua Roxette. Kdo nestál o nostalgii hudební, toho jistě dostala instalace typického panelákového obýváku z devadesátých let.
Zdroj: ChannelWorld, eD system