Reportáž: Jazzová zastávka IS4 Roadshow v Praze

Zuzana Peroutková Bičíková
30. 4. 2024
Celodenní akce nabídla pohled na podnikovou kyberbezpečnost ze všech úhlů pohledu, včetně zážitků etického hackera.

Společnost IS4 security v druhé polovině dubna pozvala své partnery na jarní setkání do pražského Jazz Docku. V průběhu dne zaznělo množství informací z oblasti kybernetické bezpečnosti a řešení, která IS4 nabízí, účastníci měli zároveň možnost osobně pohovořit se security specialisty společnosti.

Dopolední část programu patřila představení řešení EMA pro správu a zabezpečení údajů nestrukturovaných firemních dat, Endian UTM pro zjednodušení zabezpečení firmy v síti a bezpečnostní platformy Sectona, která podle IS4 pomáhá podnikům snižovat riziko cílených útoků na privilegované účty.

Během přednášky zaznělo, že řešení Sectona Security Platform spojuje prvky pro zabezpečení oprávnění při rostoucích úrovních útoků na organizace. Úzká integrace napříč platformou podle zástupců umožňuje týmům provozu, řízení a zabezpečení IT konzistentní správu bezpečnostních oprávnění napříč cloudem, virtuálními a koncovými body.

Odpolední blok po společném obědu patřil vlajkové značce portfoliu IS4 Bitdefender. Představení značky, přehledu produktů a novinkách v roce 2024 se ujal country manager značky pro Českou republiku a Slovensko René Pospíšil.

Během své přednášky nastínil patnáct otázek, které by si zákazník měl položit při výběru správné platformy, a pochlubil se cílem Bitdefenderu stát se špičkou v oblasti XDR. Neopomněl ani shrnout hlavní výhody řešení značky, mezi které patří například možnost nasazení v cloudu i on-premise bez navýšení licenčních nákladů.

Technický update zaměřený na řešení Bitdefender GravityZone se odehrál pod taktovkou bezpečnostního specialisty Jaroslava Hromátky. Ten poodhalil roadmapu chystaných novinek v platformě včetně nových integrací.

Během zasvěcené diskuze mezi účastníky z úst Jaroslava Hromátky zazněla zajímavá metafora o přístupu vrstvené bezpečnosti (layered security approach): „Každá vrstva je jako plátek ementálu.“ Čím více plátků ementálu, tím méně děr zůstane, tedy čím více vrstev bezpečnosti, tím méně kritických zranitelností.

Závěrečný přednáškový blok patřil kyberbezpečnostnímu odborníkovi a etickému hackerovi v jedné osobě Filipu Langovi ze společnosti NWT. Ten v rámci hesla „IT bezpečnost je permanentní proces“ popsal řadu zážitků z praxe a příkladů penetračních testů ve firmách, v hotelech i na úřadech.

Podle Filipa Langa patří mezi nejpalčivější hrozby současnosti nepřekvapivě útoky na dodavatelský řetězec. Možná překvapivějším trendem jsou útoky na osobní asistenty využívající frekvenční pásmo, které lidské ucho nezachytí. Zároveň poukázal na to, že čím dál častější bude zneužívání biometrických dat.

Po skončení oficiální části akce následovala tombola, takže někteří šťastní účastníci akce si kromě spousty nově nabytých znalostí odnesli i hmatatelné hodnotné ceny. Prostor byl i pro uvolněný networking s rautem.

