Reportáž: LG přivezlo do ČR průhledný OLED, Micro RGB a nadupané monitory

Společnost LG Electronics uspořádala 28. 4. svou produktovou akci pro český a slovenský trh. Celá událost se odehrála v prostorách showroomu GT Sports v Jirnech u Prahy, které vlastní Karel Neffe. Návštěvníci si tak mohli exkluzivně prohlédnout televizory LG OLED evo W6 Wallpaper či LG QNED evo Mini LED s úhlopříčkou 115 palců.
„Česká republika a Slovensko patří k trhům, kde zákazníci očekávají špičkovou kvalitu obrazu, sofistikovaný design a funkce, které skutečně obohacují každodenní život. Letošní portfolio jim přináší přesně takové produkty,“ uvedl na úvod setkání Jong Woo Hong, prezident LG Česko a Slovensko.
„Za poslední tři roky jsme udělali velký pokrok a každým rokem získáváme větší podíl na trhu. Disponujeme všemi klíčovými technologiemi, ale za nejdůležitější stále považuji OLED, ve kterém jsme už 13 let světovou jedničkou. V České republice jsme loni dosáhli téměř 60% podílu na trhu s OLED, což je nejvíce v celé Evropě,“ doplnil.
Vlajkový průhledný OLED
Největší pozornost na první pohled poutal nový LG OLED T4, který organizátoři označili za „první průhledný a skutečně bezdrátový OLED televizor na světě“. Tento model kombinuje průhledný panel s bezdrátovým přenosem obrazu a zvuku přes Zero Connect Box, takže při montáži na stěnu téměř mizí v interiéru.
Průhledný OLED nabízí režim „vanishing black“, tedy možnost, aby obrazovka při vypnutí prakticky zmizela a prostor zůstal opticky nezměněný; dostupné jsou velikosti až do 77" v průhledném 4K provedení, což otevírá nové možnosti pro design interiérů.
Jádrem nové obrazové platformy je procesor α11 (Alpha 11 AI), který podle materiálů optimalizuje každý pixel a zároveň vylepšuje zvuk pomocí AI Sound Pro; v praxi to znamená pokročilý upscaling, real‑time tone mapping a lepší prostorové zpracování zvuku.
Transparentní obrazovka zároveň nabízí i možnost zobrazení tematického či dekorativního obsahu také na průhledném panelu, díky čemuž se televizor stává přirozenou součástí interiéru i mimo samotné sledování.
Další krok v evoluci OLED představuje technologie Hyper Radiant Color, což je kombinace čtyřvrstvého panelu, funkce Brightness Booster Ultra a nových algoritmů řízení světla. Ta má zajistit výrazně vyšší jas a přesnější barevné podání – v některých režimech má podle zástupců LG až 3,9× vyšší jas oproti předchozí generaci.
Pro větší uživatelský zážitek
Zástupci LG účastníky seznámili i s novinkami v oblasti softwaru vendora. Platforma webOS26, která pohání nové televizory LG, přináší uživatelům přístup ke všem klíčovým lokálním i globálním aplikacím a streamovacím službám dostupným na českém a slovenském trhu.
Softwarová vrstva staví i na rozšířených AI funkcích. Platforma přináší personalizovanou domovskou obrazovku My Page, AI Concierge, Sports Portal a další služby, které mají sjednotit přístup k lokálním i globálním aplikacím a streamovacím službám.
AI Magic Remote v roce 2026 dostal vylepšené rozpoznávání hlasu a hlubší integraci s AI funkcemi televizoru, takže ovládání, hledání obsahu a nastavení obrazu probíhá rychleji a intuitivněji než dříve.
Monitory zahnané do extrémů
Součástí pražské prezentace byly také další produktové novinky. LG Gallery TV vznikla ve spolupráci s muzejními kurátory a její režim Gallery Mode optimalizuje barvy a jas pro věrnou reprodukci uměleckých děl. Speciální obrazovka snižuje odlesky a omezuje reflexe. Model je dostupný v úhlopříčkách 55" a 65" a doplňuje ho služba LG Gallery+ s knihovnou více než 4 500 uměleckých děl, která jsou pravidelně doplňována o novinky.
Profesionálům byl představen LG UltraFine evo 6K: první 6K monitor na světě s konektivitou Thunderbolt 5 a držitel ocenění CES 2025 Innovation Award a iF Design Award 2025. Rozlišení 6 144 × 3 456 pixelů, hustota 224 PPI a pokrytí 98 % DCI-P3 a 99,5 % Adobe RGB jej činí vhodným nástrojem pro editory videa, grafické designéry i fotografy. Thunderbolt™ 5 nabízí jednosměrný přenos dat až 120 Gb/s bez nutnosti upgradu grafické karty.
Mezi vystavenými produkty byl i monitor UltraFine evo 40U990 jako první zařízení na světě kombinující extrémní rozlišení 5K2K s revolučním rozhraním Thunderbolt 5, což z něj činí ideální nástroj pro nejnáročnější designéry a editory. Díky technologii Nano IPS Black, certifikaci HDR 600 a kontrastnímu poměru 2000:1 nabízí neuvěřitelnou hloubku obrazu s dokonale temnou černou za zachování 99% pokrytí barevného prostoru DCI-P3.
Zdroj: LG, Channeltrends