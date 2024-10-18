Reportáž: Pohled do vesmírné budoucnosti na eD World 2024

Zuzana Peroutková Bičíková
18. 10. 2024
Doba čtení: 3 minuty

Informačně nabité přednášky, produktově nabitý výstavní sál i vesmírné zakončení – takový byl letošní ročník partnerské konference eD World.

Společnost eD system má za sebou další podzimní setkání eD World, které se opět konalo v prostorách pražského hotelu Clarion. Reprezentativní IT konference podle distributora přilákala na šest stovek partnerů i klientů.

Celá akce byla jako v minulých letech streamovaná prostřednictvím platformy Eventee, která zároveň sloužila i jako hlavní zdroj informací pro účastníky v Praze. Účastníci, kteří se nemohli dostavit osobně, měli možnost jednotlivé přednášky i další dynamické vstupy sledovat online, navíc si ho mohou přehrát i zpětně.

Luštění a závodění

Autor: eD system

Konference vedle více než dvou desítek odborných přednášek zástupců značek v portfoliu eDčka nabídla i velkorysý výstavní prostor, kde měli účastníci možnost zastavit se u stánků vendorů, prohlédnout si nejžhavější novinky v nabídce i prohodit pár slov se zástupci.

V průběhu dne rovněž mohli zapojit mozkové závity a vyplňovat soutěžní osmisměrku, v sálu AOC/Philips měli možnost okusit automobilové závodění v simulátoru či se v zóně Xeroxu v prostorách foyer nechat zvěčnit špičkovým karikaturistou.

HP mělo podobně jako v minulosti vyhrazený celý menší sál, kde prezentovalo možnosti, jak s jejich vybavením přetvořit domácí kancelář v plnohodnotné multifunkční pracovní prostředí se zařízeními HP a Poly. Domáckou pohodu podtrhovala vábivá vůně pojízdného kávového vozíku.

Sexy notebooky vpravo, sexy služby vlevo

Autor: eD system

Jedné z prvních přednášek dne se chopil jménem Asusu country product manager pro consumer a gaming Ondřej Sedláček. Hned v úvodu zmínil, že vendor chce upevňovat svou pozici technologického lídra a nabízí tak komponenty nejen pro hraní, ale i pro rozvoj podnikové efektivity.

Jelikož se dle svých slov zabývá „víc sexy notebooky“, vzápětí představil účastníkům přednášky horkou novinku z dílny Asusu, notebook Vivo S15. Jde o první laptop Asusu s dedikovaným tlačítkem Copilot+, zároveň se pyšní plnohodnotnou konektorovou výbavou a 3K OLED displejem.

Ve vedlejším sále mezitím probíhala přednáška produktové manažerky eDčka Lucie Adámkové. Ta představila výhody poskytování „Dáši“ (DaaS, pronájem hardwaru) i „Sáši“ (SaaS, pronájem softwaru) a zevrubně představila funkcionality resellerské i zákaznické platformy.

Podle Lucie Adámkové platforma přináší spoustu přehledných funkcionalit, které resellerům usnadňují každodenní život. Za všechny jmenovala například jednoduchý objednávkový systém, automatický výpočet marží či možnost přistupovat k platformě i z mobilních zařízení.

Na velikosti záleží

Autor: eD system

Nový pohled na projekci nastínil Matěj Kopecký, business account manager pro projektory ve společnosti Epson. Zdůraznil, že přestože žhavým tématem jsou nadále interaktivní displeje, projekční technika stále najde své zastoupení a spolu s ní i zajímavé obchodní příležitosti.

S heslem „na velikosti záleží“ poukázal na využití velkých projektorů a obdobně velkých plochách. Za příklad dal přitom videomappingové show během nedávného Signal Festivalu 2024 v Praze.

Ze záplavy hardwarově zaměřených přednášek se vymykalo vystoupení Jiřího Hasaly, channel managera CZ/SK za značku Bitdefender. Ten účastníky seznámil s heslem WTF, které v podání Bitdefenderu ovšem neznamená emočně nabité vyjádření údivu, nicméně uvítání v budoucnosti slovy „welcome to the future“.

Jiří Hasala ovšem nedovolil, aby se přednáška utopila v záplavě zkratek, a tak velmi lidským způsobem představil jednotlivá řešení Bitdefenderu včetně velmi zajímavé cenové politiky vendora.

Nesmírný vesmírný večerní program

Autor: eD system

Po tradiční tombole následoval postupný přesun na večerní VIP párty, která nalákala na čtyři sta hostů. Letošní neformální soirée se konalo ve Staré čistírně odpadních vod v Praze-Bubenči a neslo se v duchu vesmíru.

TOP100

„Tématem byla vesmírná stanice, hosté si mohli užít například hvězdný souboj, letecký simulátor, dreamarium, fotokoutek a další vesmírný program,“ přiblížila event manažerka eD system Martina Brauner a doplnila, že byl pro hosty připravený také raut a otevřený bar.

Zuzana Peroutková Bičíková

