Reportáž: Zebra do Kapličky přivezla své nejlepší partnery i růžová prasátka

Tradiční červnové setkání nejlepších partnerů distribuční společnosti Zebra systems se uskutečnilo v oblíbené moravské lokalitě Zaječí. Akce, na kterou organizátoři pozvali nejúspěšnější obchodní partnery z Česka i Slovenska, jako vždy nabídla vyváženou kombinaci odborného programu a neformální zábavy.
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V odpoledním bloku partneři postupně navštívili čtyři tematické stoly, kde se mohli blíže seznámit s novinkami v portfoliu vendorů, večer pak patřil slavnostnímu vyhlášení nejlepších partnerů za rok 2025 a bohatému doprovodnému programu.
Setkání zahájili zástupci distributora, kteří přivítali partnery v uvolněné atmosféře vinařství a poděkovali jim za účast na akci, kterou pořádají již více než deset let. Miroslav Fribert za Zebra systems s úsměvem podotkli, že přesný počet ročníků už ani sami nedokážou spočítat, program však zůstává podobný jako v minulých letech – odborná část doplněná networkingem a večerní zábavou.
Po úvodním slově následovala rotace partnerů u čtyř tematických stolů, kde vendoři prezentovali své novinky, poté slavnostní vyhlášení nejlepších partnerů, večeře a volný networking. Celým programem se vinul jeden hlavní motiv – člověka z byznysu nejspíš nepřekvapí, že šlo o umělou inteligenci. Jak ostatně potvrdili i zástupci distributora, AI funkce se v posledním roce výrazně rozšířily napříč celým distribučním portfoliem a partneři měli možnost vyzkoušet si nové nástroje přímo v praxi.
Eloquens AI a MyPersonas: AI asistenti, kteří šetří čas a nelžou
U jednoho ze stolů se partneři seznámili s dvojicí AI řešení z portfolia GFI Software – Eloquens AI a MyPersonas. Oba nástroje mají společné to, že jsou postavené na jasně definované znalostní bázi vytvořené ze zákazníkových dokumentů, webových stránek či sdílených úložišť. Díky tomu podle Michaela Nebeského a Michala Petráka ze Zebra systems nedochází k halucinacím – pokud asistent odpověď v podkladech nenajde, automaticky předá dotaz člověku.
Eloquens AI funguje jako e-mailový asistent, který automaticky tvoří odpovědi na rutinní dotazy. Partneři se dozvěděli, že nedávno vyšla nová verze 1.2, která výrazně zjednodušuje konfiguraci nových e-mailových agentů – stačí připojit e-mailovou schránku, vybrat šablonu a definovat, jakým způsobem má nástroj s odpověďmi nakládat.
K dispozici jsou tři režimy: konzervativní (návrh odpovědi jako koncept), inteligentní (asistent sám rozhoduje, zda odpovědět nebo předat dál) a plně automatický. Jako příklad praktického využití zazněla statistika z průzkumu společnosti GFI mezi českými a slovenskými e-shopy, podle které trvala odpověď na jednoduchý produktový dotaz v průměru 21 hodin – což v konkurenčním e-commerce prostředí může znamenat ztracenou zákazku.
Druhým představovaným řešením byl MyPersonas, virtuální asistent ve formě chatbota nebo hlasového avatara, který lze nasadit na web a propojit jej s konkrétní znalostní bází. Partneři viděli živé ukázky, kdy persona odpovídala na dotazy ohledně mistrovství světa ve fotbale na základě nahraných podkladů, a zazněly i úvahy o dalším využití – například jako digitální průvodce na hradě či zámku, nebo jako tvář fanouškovského webu sportovního klubu. Zajímavostí je, že MyPersonas zvládá komunikaci ve více než 160 jazycích, byť u některých méně běžných jazyků může mít výslovnost ještě určité rezervy.
Acronis: AI agenti a cloudová suverenita s Cyber Frame
U dalšího stolu vedl diskuzi zástupce Acronisu Štěpán Bínek, který partnerům představil novinky chystané v produktové roadmapě. Velkým tématem byla automatizace pomocí AI agentů – partneři se dozvěděli o připravovaném řešení, které umožní nadefinovat agenta s vlastní rolí (například „bezpečnostní analytik“), propojit jej s dalšími nástroji v platformě a nastavit mu konkrétní úkoly a chování. Zmíněna byla i chystaná AI asistence při vzdálené správě, kdy by asistent pomáhal technikům i koncovým uživatelům řešit problémy a zároveň automaticky dokumentoval, co bylo na daném zařízení provedeno.
Hlavní část prezentace ale patřila řešení Acronis Cyber Frame – infrastruktuře jako službě postavené na technologii Virtuozzo, sesterské společnosti Acronisu a jednoho z největších přispěvatelů do KVM hypervizoru.
Cyber Frame podle Štěpána Bínka reaguje na aktuální nejistotu kolem velkých hyperscalerů i na téma datové suverenity – tedy snahu evropských firem mít data uložená v evropských datacentrech mimo dosah amerických regulací. Řešení je dostupné jak jako cloudová varianta v datacentrech Acronisu, tak jako lokální instalace na vlastním hardwaru partnera nebo klienta.
Partneři se dozvěděli, že u Cyber Frame se platí pouze za skutečně spotřebované prostředky (na rozdíl od běžné praxe rezervovaných kapacit u jiných cloudů) a že každá virtuální mašina v sobě má automaticky zahrnuté zálohování, disaster recovery a další bezpečnostní nástroje v hodnotě řádově desítek eur měsíčně navíc. Lokální varianta Cyber Frame Local je dostupná už od tarifu s 16 jádry za přibližně 150 eur měsíčně, přičemž všechny virtuální stroje jsou automaticky kryté zálohováním. Na závěr byly partnerům nabídnuty testovací vouchery.
Impossible Cloud: Proč je 3–2–1–1–0 klíčové
Jeden ze stolů se věnoval tématu zálohování dat a roli cloudového úložiště Impossible Cloud v rámci osvědčeného pravidla 3–2–1–1–0. Prezentující Aleš Hok, jenž sám sebe označil za velikého fanouška řešení Impossible Cloud, nejprve přiblížil pohled útočníka – při ransomwarovém útoku jsou právě zálohy nejčastějším cílem, protože jejich zničení dramaticky snižuje šanci, že se postižená firma obejde bez zaplacení výkupného. Proto je klíčové mít alespoň jednu kopii záloh offline nebo imunizovanou (typicky na 14 dní), tedy nedostupnou pro útočníka ani pro škodlivý software.
Podle dat společnosti Cohesity z loňského roku dodržuje základní pravidlo 3–2–1 méně než polovina organizací, přičemž největší slabinou je právě ona „jednička navíc“ – offline nebo imunizovaná kopie. Zde je rozdíl mezi klienty spravovanými MSP partnery (dodržuje 60–80 %) a klienty nakupujícími technologie přes klasické VAR partnery (výrazně méně, až osminásobný rozdíl), což prezentující vysvětlil odlišnou motivací – MSP partner prodává garanci a SLA, VAR partner spíše jednorázový produkt s marží.
Nejlepší partneři Zebra systems za rok 2025
A pak už následovalo to, na co všichni s napětím čekali. Pomyslným vyvrcholením oficiální části bylo tradiční slavnostní vyhlášení nejlepších partnerů Zebra systems za uplynulý rok. Ceny byly uděleny v následujících kategoriích:
- Acronis Best Partner (Nejlepší partner) – Algorit Czech s.r.o.
- GFI Software Best Partner (Nejlepší partner) – Smiling s.r.o.
- N-able Best Partner (Nejlepší partner) – NWS s.r.o.
- Company (Un)Hacked Best Partner (Nejlepší partner) – Pumpedu s.r.o.
- Zebra Systems AI Solutions Integrator (Nejlepší integrátor AI) – Martin Šabata
- Zebra Systems Best Partner Slovakia (Nejlepší partner na Slovensku) – JKC s r.o.
Novinkou letošního ročníku byla kategorie Nejlepší integrátor AI, kterou distributor vytvořil v reakci na rostoucí podíl AI funkcí v distribuovaných řešeních. Ocenění podle zástupců reflektuje schopnost partnerů využívat umělou inteligenci k poskytování efektivnějších služeb a k posilování zabezpečení koncových zákazníků.
„Trend umělé inteligence postupně integrované téměř do všech námi distribuovaných produktů se neustále zrychluje,“ řekl Zdeněk Bínek, ředitel společnosti Zebra systems, a dodal, že firmy, které tento trend zachytí jako první, získají významnou konkurenční výhodu. Distributor podle něj bude proto i nadále intenzivně rozšiřovat svou nabídku o řešení reagující na poptávku zákazníků po nových funkcích a vyšší obchodní efektivitě.
Večer pro milovníky masa, kasina i karaoke
Po skončení odborného a slavnostního programu se akce přesunula do uvolněnější roviny. Partnerům byl k dispozici bohatý masový raut, který doplnilo improvizované kasino – největší pozornost si v něm bezkonkurenčně získaly závody plyšových růžových prasátek, které se staly hlavní atrakcí večera.
Nechybělo ani symbolické dražba vín a samozřejmě tradičně oblíbené karaoke, které tvořilo neformální zakončení celého setkání. Partneři tak měli i letos příležitost strávit večer v uvolněné atmosféře a navázat nové obchodní i osobní kontakty.
Zdroj: Channeltrends, Zebra systems