Revoluční HP EliteBoard G1a ukrývá celý počítač do těla klávesnice

- Výrobce: HP
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system Czech, SWS
- Distributoři SR: ASBIS SK, AT Computers SK, eD system Slovakia
- Cena: od 34 990 Kč
- Více informací: https://www.hp.com/cz-cs/desktops/business/eliteboard.html
HP EliteBoard G1a představuje netradiční pojetí stolního počítače. Veškerý hardware je integrován přímo do těla klávesnice, takže k vytvoření pracovního místa stačí připojit monitor a potřebné periferie. Odpadá tak potřeba samostatné počítačové skříně nebo dokovací stanice.
Zařízení má tloušťku pouhých 12 mm a hmotnost přibližně 750 gramů. Díky kompaktním rozměrům zabírá minimum prostoru na pracovním stole a lze jej snadno přenášet mezi kancelářemi, zasedacími místnostmi nebo domácím pracovištěm.
Výkon zajišťují procesory AMD Ryzen AI řady 300. EliteBoard G1a patří do kategorie Copilot+ PC a využívá dedikovanou neurální jednotku (NPU) s výkonem přes 50 TOPS, která akceleruje úlohy využívající umělou inteligenci přímo v zařízení. Mezi podporované scénáře patří například přepisy schůzek, práce s AI asistenty, generování obsahu nebo úpravy fotografií.
Součástí výbavy jsou integrované mikrofony a reproduktory, díky kterým je zařízení připraveno pro videokonference a online spolupráci bez nutnosti připojovat další audio vybavení. To z něj činí vhodné řešení pro kanceláře, sdílená pracoviště, recepce nebo menší zasedací místnosti.
Technologie HP Smart Sense průběžně optimalizuje výkon, chlazení i spotřebu energie podle aktuálního způsobu používání. Systém tak dokáže automaticky reagovat na různé pracovní scénáře od běžné kancelářské práce až po náročnější multitasking.
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V některých konfiguracích je k dispozici také integrovaná baterie, která rozšiřuje možnosti nasazení v prostředích, kde není k dispozici trvalé napájení nebo je vyžadována vyšší flexibilita při přesunu zařízení.
Důležitou součástí výbavy je platforma HP Wolf Security for Business. Ta poskytuje ochranu na úrovni hardwaru i firmwaru a pomáhá chránit citlivá firemní data i aplikace využívající umělou inteligenci. Součástí bezpečnostní architektury jsou také mechanismy připravené na budoucí kvantové hrozby.
Díky spojení kompaktní konstrukce, AI akcelerace a firemních bezpečnostních funkcí představuje HP EliteBoard G1a alternativu ke klasickým desktopovým počítačům pro organizace, které hledají jednodušší a prostorově úsporné řešení pracovních stanic.
Dostupnost a cena
HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC je již dostupný na českém trhu v konfiguracích s procesory AMD Ryzen AI 5 a Ryzen AI 7. Doporučená cena začíná na 34 990 Kč.
Zdroj: HP