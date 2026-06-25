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Revoluční HP EliteBoard G1a ukrývá celý počítač do těla klávesnice

redakce
Dnes
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HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC
Autor: HP
Společnost HP uvedla na český trh zařízení EliteBoard G1a, které kombinuje plnohodnotný počítač a klávesnici v jediném kompaktním zařízení. Novinka cílí především na firemní prostředí, kde nabízí úsporu místa, AI výkon platformy Copilot+ PC a jednodušší správu pracovních stanic.

HP EliteBoard G1a představuje netradiční pojetí stolního počítače. Veškerý hardware je integrován přímo do těla klávesnice, takže k vytvoření pracovního místa stačí připojit monitor a potřebné periferie. Odpadá tak potřeba samostatné počítačové skříně nebo dokovací stanice.

Zařízení má tloušťku pouhých 12 mm a hmotnost přibližně 750 gramů. Díky kompaktním rozměrům zabírá minimum prostoru na pracovním stole a lze jej snadno přenášet mezi kancelářemi, zasedacími místnostmi nebo domácím pracovištěm.

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Výkon zajišťují procesory AMD Ryzen AI řady 300. EliteBoard G1a patří do kategorie Copilot+ PC a využívá dedikovanou neurální jednotku (NPU) s výkonem přes 50 TOPS, která akceleruje úlohy využívající umělou inteligenci přímo v zařízení. Mezi podporované scénáře patří například přepisy schůzek, práce s AI asistenty, generování obsahu nebo úpravy fotografií.

Součástí výbavy jsou integrované mikrofony a reproduktory, díky kterým je zařízení připraveno pro videokonference a online spolupráci bez nutnosti připojovat další audio vybavení. To z něj činí vhodné řešení pro kanceláře, sdílená pracoviště, recepce nebo menší zasedací místnosti.

Technologie HP Smart Sense průběžně optimalizuje výkon, chlazení i spotřebu energie podle aktuálního způsobu používání. Systém tak dokáže automaticky reagovat na různé pracovní scénáře od běžné kancelářské práce až po náročnější multitasking.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

V některých konfiguracích je k dispozici také integrovaná baterie, která rozšiřuje možnosti nasazení v prostředích, kde není k dispozici trvalé napájení nebo je vyžadována vyšší flexibilita při přesunu zařízení.

Důležitou součástí výbavy je platforma HP Wolf Security for Business. Ta poskytuje ochranu na úrovni hardwaru i firmwaru a pomáhá chránit citlivá firemní data i aplikace využívající umělou inteligenci. Součástí bezpečnostní architektury jsou také mechanismy připravené na budoucí kvantové hrozby.

Díky spojení kompaktní konstrukce, AI akcelerace a firemních bezpečnostních funkcí představuje HP EliteBoard G1a alternativu ke klasickým desktopovým počítačům pro organizace, které hledají jednodušší a prostorově úsporné řešení pracovních stanic.

Dostupnost a cena

HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC je již dostupný na českém trhu v konfiguracích s procesory AMD Ryzen AI 5 a Ryzen AI 7. Doporučená cena začíná na 34 990 Kč.

Zdroj: HP

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redakce

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