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Richard Siebenstich bude novým ředitelem O2. Fremuth míří do vedení PPF

Jakub Fišer
Dnes
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Richard Siebenstich, nový ředitel O2
Autor: O2
Richard Siebenstich, nový ředitel O2
O2 Czech Republic čeká po devíti letech změna ve vedení. Od 1. září 2026 se novým generálním ředitelem stane dosavadní šéf Komerční divize Richard Siebenstich. Jindřich Fremuth přechází do managementu skupiny PPF, kde bude mít na starosti transformaci spojenou s umělou inteligencí.

Telekomunikační společnost O2 Czech Republic oznámila změnu na pozici generálního ředitele. Od 1. září letošního roku firmu povede Richard Siebenstich, který dosud zastával pozici Chief Commercial Officer a řídil Komerční divizi.

Siebenstich je v O2 od roku 2012

Nový generální ředitel působí v O2 od roku 2012, přičemž posledních devět let byl členem nejužšího vedení společnosti. Jako obchodní ředitel odpovídal za obchodní strategii, produktové portfolio, marketing a zákaznickou zkušenost napříč jednotlivými segmenty. Podílel se také na klíčových změnách a růstu operátora v posledních letech.

Pod jeho vedením chce O2 pokračovat především ve zlepšování zákaznické zkušenosti, kvality služeb a technologických inovací. Siebenstich při oznámení uvedl, že chce navázat na výsledky a transformaci společnosti dosažené v uplynulých letech.

Fremuth bude v PPF řídit transformaci spojenou s AI

Dosavadní generální ředitel Jindřich Fremuth končí v čele O2 po devíti letech. Ze společnosti však úplně neodchází – nadále zůstane předsedou představenstva O2 Czech Republic a současně přechází do managementu mateřské skupiny PPF.

V PPF nastoupí na novou pozici Chief AI Transformation Officer. Jeho úkolem tak bude transformace skupiny spojená s využíváním umělé inteligence. Samotné O2 v posledních letech rovněž rozšiřovalo aktivity v této oblasti, mimo jiné prostřednictvím centra Dataclair.ai.

TIP: Přehled personálních změn najdete zde

O2 pod Fremuthem výrazně rostlo

Během uplynulých let O2 podle společnosti výrazně posílilo svou provozní výkonnost. Od roku 2016 vzrostla o více než 50 %, operátor současně rozšířil své působení za hranice tradičních telekomunikačních služeb. Vedle mobilních a pevných služeb dnes nabízí ICT řešení, cloud, kybernetickou bezpečnost a prostřednictvím Oneplay také televizní a mediální obsah.

Personální změna v čele společnosti vstoupí v platnost 1. září 2026. Fremuth předání firmy komentoval tím, že Siebenstich byl přítomen u všech klíčových kroků posledních let a sehrál v nich zásadní roli.

Zdroj: O2

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Autor článku

Jakub Fišer

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