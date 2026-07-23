Samsung rozšiřuje své skládačky. Galaxy Z Fold 8 Ultra doplňuje „hranatý“ Fold 8 a tenký Flip 8

- Výrobce: Samsung
- Cena: od 31 999 Kč / 48 999 Kč / 53 999 K4
- Více informací: https://news.samsung.com/global/samsung-galaxy-z-fold8-ultra-fold8-and-flip8foldables-perfected-for-every-way-of-living
Samsung letos mění strukturu své nabídky skládacích telefonů. Dosavadní pozici klasického Foldu přebírá vrcholný Galaxy Z Fold 8 Ultra, zatímco Galaxy Z Fold 8 představuje nový model s odlišnými proporcemi zaměřenými více na konzumaci obsahu. Trojici uzavírá kompaktní Galaxy Z Flip 8. Nová řada se v Česku začne prodávat 7. srpna.
Galaxy Z Fold8 Ultra míří na nejnáročnější uživatele
Vrchol nabídky představuje Galaxy Z Fold 8 Ultra, první skládací smartphone Samsungu s označením Ultra. Telefon dostal 8″ hlavní Dynamic AMOLED 2X displej s adaptivní frekvencí 1 až 120 Hz, zatímco vnější obrazovka má 6,5″. V rozloženém stavu zařízení měří na tloušťku 4,1 mm a váží 215 gramů.
Výkon zajišťuje Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy doplněný až o 16 GB RAM a 1TB úložiště. Baterie má kapacitu 5 000 mAh a podporuje 45W kabelové a 20W bezdrátové nabíjení. Samsung zároveň nasadil rozšířený grafitový chladicí systém, který má pomoci s odváděním tepla při multitaskingu, hraní nebo práci s AI.
Rozdíl proti standardnímu Foldu je výrazný také u fotoaparátů. Galaxy Z Fold 8 Ultra disponuje trojicí zadních snímačů v čele s 200Mpx hlavním fotoaparátem s optickou stabilizací. Doplňuje jej nový 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát a 10Mpx teleobjektiv s trojnásobným optickým zoomem.
Galaxy Z Fold8 mění proporce
Galaxy Z Fold 8 jde oproti tomu jiným směrem a Samsung jej prezentuje jako model optimalizovaný pro sledování a konzumaci obsahu. Vnější 5,5″ displej má poměr stran přibližně 16:10, po rozevření se uživateli zpřístupní 7,6″ panel s poměrem 4:3. Při otočení na výšku se poměr změní na 3:4, což má být vhodnější například pro čtení elektronických knih nebo webových stránek. Se 201 gramy jde zároveň o nejlehčí Fold, jaký Samsung dosud vyrobil.
Také základní Fold 8 pohání Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy a k dispozici bude až s 1TB úložištěm. Baterie nabízí kapacitu 4 800 mAh a 45W kabelové nabíjení. Fotografická výbava je proti variantě Ultra jednodušší a tvoří ji dvojice 50Mpx fotoaparátů – hlavní širokoúhlý snímač s optickou stabilizací a ultraširokoúhlý modul.
Flip 8 je nejtenčí a nejlehčí
Třetí novinkou je Galaxy Z Flip 8. V rozloženém stavu měří na tloušťku 6,1 mm a hmotnost se zastavila na 180 gramech, díky čemuž jde podle Samsungu o dosud nejtenčí a nejlehčí model řady Flip. Důležitou součástí výbavy zůstává vnější FlexWindow, které nově funguje jako výraznější rozhraní pro Galaxy AI a umožňuje přistupovat k aplikacím, informacím a funkcím telefonu bez nutnosti zařízení otevírat.
Samsung rozšířil také možnosti Galaxy AI. Funkce Now Brief zobrazuje personalizovaný přehled důležitých informací, zatímco nový Now Nudge dokáže na základě kontextu doporučit další kroky a pracovat s aplikacemi v režimu více oken. Gemini Intelligence je integrována do více než 40 podporovaných aplikací a služeb. Novinky přicházejí s Androidem 17 a nadstavbou One UI 9.
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Cena a dostupnost
Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 a Flip 8 se začnou v České republice prodávat 7. srpna 2026. Galaxy Z Fold 8 Ultra začíná na 53 999 Kč za 256GB variantu, Fold 8 na 48 999 Kč a Flip 8 na 31 999 Kč. Nejvyšší konfigurace Foldu 8 Ultra se 16 GB RAM a 1TB úložištěm vyjde na 68 999 Kč.
Od 22. července do 31. srpna Samsung nabízí při výkupu starého funkčního zařízení bonus 5 000 Kč k oběma Foldům a 2 500 Kč k Flipu 8. Při výkupu vybraného staršího skládacího Galaxy se bonus zdvojnásobí na 10 000 Kč, respektive 5 000 Kč.
Zdroj: Samsung