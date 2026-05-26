Samsung spouští Premium Plus, vybrané televizory opraví během pracovního dne

Společnost Samsung Electronics v Česku spouští novou servisní službu Premium Plus pro majitele vybraných televizorů s úhlopříčkou přes 98 palců z řad Neo QLED a nové řady Micro RGB. U vybraných modelů služba Premium Plus zajišťuje opravu již do následujícího pracovního dne.
Modelová nabídka však není jediné omezení pro využívání služby. Uživatel televizoru musí také žít v jednom z měst, kde Samsung tuto službu poskytuje. Pokud už však do programu Premium Plus spadá, může zdarma využít opravu do dalšího pracovního dne, zapůjčení náhradního zařízení či nepřetržitou podporu formou chatu.
Pokud se tedy stane, že se televizor porouchá, může si uživatel objednat službu Premium Plus prostřednictvím standardního formuláře online, telefonicky nebo v chatu na webu Samsungu. V případě objednání přes online formulář zákazník podle vendora automaticky získá kratší lhůtu opravy než při standardní službě.
Služba Premium Plus je nyní k dispozici k vybraným televizorům v konkrétních městech v Česku i v dalších evropských zemích. V budoucnu Samsung hodlá tuto službu rozšiřovat na další města i produkty.
