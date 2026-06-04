Samsung uvádí na trh novou řadu monitorů Odyssey a ViewFinity

- Výrobce: Samsung Electronics
- Distributoři ČR: AT Computers, eD system, SETOS
- Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, ASBIS SK, eD system, IRDistribution
- Cena: od 22 990 Kč
- Více informací: https://www.samsung.com
Samsung rozšiřuje své portfolio monitorů o nové modely řad Odyssey G8, Odyssey G7 a ViewFinity S8. Novinky jsou zaměřeny jak na hráče, tak na profesionální uživatele, kteří vyžadují vysoké rozlišení, rychlou odezvu a moderní možnosti konektivity.
Nejvýraznější novinkou je model Odyssey G8 G80HS s úhlopříčkou 32 palců, který Samsung označuje za první herní monitor s rozlišením 6K. Monitor nabízí obnovovací frekvenci až 165 Hz při nativním rozlišení a v režimu Dual Mode umožňuje dosáhnout až 330 Hz při rozlišení 3K.
Druhým modelem řady G8 je 27palcový Odyssey G80HF. Ten podporuje rozlišení 5K s obnovovací frekvencí 180 Hz, případně až 360 Hz při rozlišení QHD v režimu Dual Mode. Monitor je určen zejména pro náročné a kompetitivní hráče.
Řadu doplňuje Odyssey OLED G8 (G80SH), který je dostupný ve variantách s úhlopříčkou 27 a 32 palců. Využívá OLED panel s rozlišením 4K a obnovovací frekvencí 240 Hz. Součástí výbavy je technologie Glare Free pro omezení odlesků a USB-C port s podporou napájení až 98 W.
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OLED modely využívají technologii QD-OLED Penta Tandem, která má přispívat ke snížení spotřeby energie a současně zvýšit jas i životnost panelu. Varianta s 32palcovou obrazovkou získala certifikaci VESA DisplayHDR True Black 500.
Všechny modely řady Odyssey G8 jsou vybaveny rozhraním DisplayPort 2.1 a podporují technologie AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-Sync Compatible a HDR10+ GAMING. Tyto funkce mají zajistit plynulejší obraz a lepší vizuální kvalitu při hraní.
Novinkou v nabídce je také Odyssey OLED G7 (G73SH) s 32palcovým OLED panelem, rozlišením 4K a obnovovací frekvencí 165 Hz. V režimu Dual Mode umožňuje při rozlišení Full HD dosáhnout až 330 Hz a nabízí odezvu 0,03 ms.
Pro profesionální použití Samsung připravil model ViewFinity S8 (S85TH). Ten využívá zakřivený 40palcový panel s rozlišením WUHD a obnovovací frekvencí 144 Hz. Součástí výbavy je rozhraní Thunderbolt 5 s přenosovou rychlostí až 80 Gb/s a podpora technologie Easy Connection pro snadné připojování zařízení.
Dostupnost a cena
Monitory Samsung Odyssey G8 (G80HF, G80HS), Odyssey OLED G8 (G80SH), Odyssey OLED G7 (G73SH) a ViewFinity S8 (S85TH) bude možné objednávat od 1. června 2026. Doporučené maloobchodní ceny začínají na 22 990 Kč za model Odyssey G80HF a dosahují až 38 490 Kč za model Odyssey G80HS s rozlišením 6K.
Zdroj: Samsung Electronics