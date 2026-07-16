Samsung uvádí SSD 990. Novinka nabízí rychlost až 7 250 MB/s a nižší spotřebu

- Výrobce: Samsung
- Cena: 4 999 Kč (1 TB), 9 999 Kč (2 TB)
- Více informací: https://www.samsung.com/cz/memory-storage/
Samsung rozšiřuje nabídku spotřebitelských SSD disků o nový model Samsung 990, který bude dostupný v kapacitách 1 TB a 2 TB. Disk využívá rozhraní PCIe 4.0 ×4 NVMe a je určen především pro moderní stolní počítače, herní sestavy nebo pracovní stanice zaměřené na tvorbu obsahu.
Novinka využívá vlastní řadič Samsung a paměťové čipy V-NAND. Varianta s kapacitou 2 TB dosahuje rychlosti sekvenčního čtení až 7 250 MB/s, zatímco 1TB model nabízí až 7 150 MB/s. Obě verze zvládnou sekvenční zápis rychlostí až 6 450 MB/s, což má přispět k rychlejšímu načítání her, aplikací i přenosu velkých souborů.
Vysoký výkon potvrzují také hodnoty náhodného přístupu. Model s kapacitou 2 TB dosahuje až 850 tisíc IOPS při čtení a 1,2 milionu IOPS při zápisu, zatímco 1TB varianta nabízí až 700 tisíc IOPS při čtení a 1,1 milionu IOPS při zápisu. To se může pozitivně projevit zejména při práci s rozsáhlými projekty nebo při multitaskingu.
Samsung nový disk prezentuje jako řešení pro hráče i kreativní profesionály. Varianta s kapacitou 2 TB podle výrobce pojme přibližně 30 moderních AAA her při průměrné velikosti instalace kolem 64 GB, zároveň ale nabízí dostatek prostoru také pro práci s videem nebo fotografiemi ve vysokém rozlišení.
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Jedním z hlavních vylepšení oproti předchozí generaci je energetická efektivita. SSD 990 má podle interních měření dosahovat až o 38 % vyšší účinnosti než model Samsung 990 Pro, což umožňuje nabídnout vysoký výkon při nižší spotřebě energie a menším zahřívání.
Součástí ekosystému zůstává také software Samsung Magician, který slouží ke sledování stavu disku, aktualizaci firmwaru nebo migraci dat ze starších úložišť. Program zároveň umožňuje optimalizaci výkonu a správu zabezpečení dat. Disk využívá standardní formát M.2 2280 a podporuje 256bitové AES šifrování, technologii TCG/Opal 2.0 i standard IEEE1667 pro hardwarové zabezpečení dat. Výrobce udává životnost 400 TBW u 1TB verze a 800 TBW u modelu s kapacitou 2 TB.
Cena a dostupnost
Samsung SSD 990 je na globálních trzích dostupný od 14. července 2026. Doporučená maloobchodní cena činí 4 999 Kč za variantu s kapacitou 1 TB a 9 999 Kč za model s kapacitou 2 TB.
Zdroj: Samsung