Samsung v Česku vylepšuje Samsung Care+, nabídne neomezené opravy

Společnost Samsung Electronics představila významné vylepšení oficiálního ochranného programu Samsung Care+, který nyní funguje v 17 evropských zemích včetně České republiky.
Uživatelé programu mohou nově využít neomezených oprav svých přístrojů, ať už jde o tablet, telefon, nositelné zařízení či počítač, aniž by se museli v autorizovaných prodejnách objednávat.
Od 19. ledna 2026 je možné službu aktivovat pouze na webu samsung.cz, a to u zařízení zakoupených prostřednictvím tohoto oficiálního kanálu. Rozšíření nabídky Samsung Care+ do značkových prodejen Samsung je plánováno na únor.
Vylepšení programu Samsung Care+ mimo jiné zahrnuje:
- Neomezené krytí při náhodném poškození: Krytí při náhodném poškození přístroje nyní nemá žádné omezení, takže je jedno, zda zařízení odněkud spadne nebo ho třeba utopíte při pádu do vody. A také nezáleží na tom, kolikrát přístroje poškodíte, nárok na opravu od certifikované firmy máte pokaždé. Jednodušší je i kalkulace případných poplatků za překročení limitu, neodvíjí se od rozsahu poškození ani od typu zařízení.
- Bezproblémová péče doma i za hranicemi: Samsung Care+ nyní nabízí plné pokrytí v domovské zemi i v cizině, odpadá tedy dosavadní limit pro cesty do 60 dnů. U rychlých oprav lze navštívit libovolné servisní centrum v jakékoli zemi, bez nutnosti objednání. Všechny opravy probíhají v autorizovaných servisních centrech s použitím originálních náhradních dílů. Reklamace lze nyní podávat online nebo telefonicky 24 hodin denně 7 dnů v týdnu.
- Opravy bez objednání: Uživatelé Samsung Care+ mají nyní k dispozici 175 nových provozoven, kde si lze vyžádat opravu bez objednání, a nezáleží na tom, zda se nacházejí doma nebo v zahraničí. Pokud Samsung reklamaci přijme, nasměruje vás rovnou k nejbližší provozovně.
- Opravy se zasláním: Pokud si uživatelé přejí raději zařízení do opravny zaslat, postará se Samsung o vyzvednutí poškozeného přístroje i o následné doručení po opravě.
- Prodloužená záruka a životnost zařízení: Pokud k mechanickému nebo elektrickému selhání dojde po standardní záruční době, Samsung Care+ kryje opravy po celou dobu trvání pojistky. Zařízení, kterým po záruční době klesne kapacita baterie pod 80 % původní hodnoty, mají nárok na její bezplatnou výměnu. Veškeré náhradní díly a baterie procházejí přísnými testy prováděnými certifikovanými techniky.
- Větší flexibilita: Nová možnost měsíční platby až na 60 měsíců pokrytí znamená pro uživatele větší flexibilitu, předplatné lze navíc kdykoli zrušit. Pokud někdo dává přednost pevně stanovenému termínu, lze smlouvu uzavřít na dva roky s jedinou platbou předem.
- Další úroveň ochrany: Pokud si uživatelé přejí, můžou si k pojištění přidat i krytí krádeže a ztráty zařízení. Po schválení pojistné události obdrží do 48 hodin náhradní zařízení, aby dopad události na jejich život zůstal minimální. Ztracené nebo ukradené zařízení lze na dálku zablokovat pomocí nástroje Samsung Knox Guard, který chrání osobní data a zabraňuje jejich zneužití. Službu Samsung Knox Guard je nutné aktivovat na každém pojištěném telefonu nebo tabletu samostatně.
Zdroj: Samsung Electronics