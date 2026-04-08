Securitas ČR má za sebou rekordní rok, loňský obrat přesáhl hranici 2 miliard

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Společnost Securitas ČR, člen globální skupiny Securitas AB, uzavřela rok 2025 s obratem 2,02 miliardy Kč. Meziročně tak vyrostla o 11 % a současně dosáhla nejlepšího provozního výsledku v historii.

Společnost Securitas ČR, největší poskytovatel služeb profesionální ostrahy a bezpečnostních technologií v Česku, uzavřela rok 2025 s rekordním obratem 2,021 miliardy Kč. Poprvé v historii tak překročila hranici 2 miliard korun. Oproti roku 2024 jde o 11% růst. Provozní výsledek hospodaření vzrostl na 109,3 milionu Kč a zisk po zdanění dosáhl 88,8 milionu Kč.

„Rok 2025 jsme uzavřeli s růstem obratu o 11 % a poprvé jsme překročili hranici 2 miliard korun,“ říká Pavel Adamovský, generální ředitel Securitas ČR. „Rekordní obrat i nejlepší provozní výsledek v historii potvrzují, že se nám daří posouvat portfolio ke komplexním službám s vyšší přidanou hodnotou a dál investovat do technologií, digitalizace a kvality pro naše zákazníky.“

Za růstem společnosti stály mimo jiné vyšší marže u nových zakázek a získání významného zákazníka v energetickém sektoru. Securitas ČR v průběhu roku dále rozvíjela moderní bezpečnostní řešení, která propojují fyzickou ostrahu, bezpečnostní technologie, vzdálený dohled, videoanalytiku, práci s daty a prvky umělé inteligence.

Výsledky Securitas ČR zároveň zapadají do širšího směřování skupiny Securitas AB. Skupina za rok 2025 vykázala 4% organický růst tržeb a celoroční provozní marži 7,4 %, přičemž dál posilovala segment bezpečnostních technologií a řešení, který meziročně vzrostl o 5 %.

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

