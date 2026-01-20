Channeltrends  »  Novinky  »  Sophos: MSP pomáhají posilovat kyberbezpečnost v době změn

Sophos: MSP pomáhají posilovat kyberbezpečnost v době změn

Včera
Koncept kybernetické bezpečnosti a umělé inteligence s robotickou rukou dotýkající se digitálního zámku
Autor: Shutterstock
Podnikové prostředí prochází rychlými a zásadními proměnami, Sophos partnerům pomáhá držet krok a růst s bezpečnostními službami.

Firmy čelí stále častějším a sofistikovanějším kybernetickým útokům a hledají spolehlivé partnery, kteří jim dokážou zajistit trvalou ochranu v rychle se měnícím prostředí. Pro poskytovatele IT služeb to představuje obchodní příležitost – rozšířit své portfolio o řízené bezpečnostní služby a stát se pro své zákazníky strategickým poradcem namísto pouhého dodavatele technologií.

Dynamický rozvoj IT infrastruktury, zavádění nových technologií, změny pracovních modelů i rostoucí počet sofistikovaných kyberútoků vytvářejí značný tlak na interní IT týmy, které často nemají dostatečné kapacity a nástroje pro zajištění trvalé ochrany. Pro firmy se proto kyberbezpečnost stává klíčovou součástí strategického řízení. Z pohledu jejich dodavatelů a poskytovatelů IT to pak představuje příležitost, jak posílit svou pozici důvěryhodného partnera, stát se nedílnou součástí bezpečnostních strategií zákazníků a podpořit vlastní růst.

 

Cesta k řízené ochraně

Sophos dlouhodobě upozorňuje, že většina kybernetických útoků probíhá mimo běžnou pracovní dobu. To potvrzuje, že tradiční přístup k zajištění bezpečnosti už nestačí. Moderní organizace dnes potřebují integrovaná řešení, která propojují špičkovou technologii, lidskou odbornost a centralizovanou správu napříč jejich podnikovým prostředím. A právě zde se otevírá prostor pro poskytovatele IT, kteří dokážou pokrýt všechny tyto aspekty zajištění bezpečnosti svých zákazníků.

MSP Community Day v Praze: příležitosti, strategie i zkušenosti z trhu

MSP Community Day v Praze: příležitosti, strategie i zkušenosti z trhu

Stát se poskytovatelem komplexní bezpečnosti může být pro mnohé partnery snazší díky spolupráci s dodavatelem, který disponuje širokým a provázaným portfoliem a dokáže firmám nabídnout technologie i služby pokrývající celý bezpečnostní perimetr – od prevence až po reakci na incidenty.

Takovým dodavatelem je společnost Sophos, v jejímž portfoliu najdete službu Sophos Managed Detection and Response (MDR), která kombinuje automatizovanou detekci hrozeb a lidskou expertizu a zajišťuje nepřetržitý dohled nad celým podnikovým prostředím zákazníka včetně rychlé reakce na incidenty.

Na tuto službu navazují poradenské služby Sophos, jež firmám pomáhají lépe se připravit na krizové situace a zvyšovat jejich kybernetickou odolnost. Vše je přitom řízeno z jednotného rozhraní Sophos Central, které umožňuje spravovat ochranu koncových zařízení, sítí, cloudu i e-mailu z jednoho místa.

Partnerství s přidanou hodnotou

Partnerům, kteří chtějí svou nabídku v oblasti kyberbezpečnosti rozšířit o vyšší úroveň služeb, nabízí Sophos specializovaný program MSP Elevate. Ten propojuje technologickou podporu s obchodními benefity a umožňuje partnerům budovat stabilní, opakující se příjmy.

Sophos spouští program MSP Elevate pro poskytovatele řízených služeb

Sophos spouští program MSP Elevate pro poskytovatele řízených služeb

V rámci programu mají partneři přístup k nejnovějším verzím bezpečnostních služeb a technologií Sophos a mohou využívat zvýhodněné podmínky pro nákupy hardwaru, marketingové pobídky i odborná školení. Program odměňuje partnery, kteří dlouhodobě rozvíjejí své portfolio řízených služeb, a zároveň zachovává jejich flexibilitu – bez exkluzivních závazků, ale s jasnými výhodami pro strategickou spolupráci.

MSP Elevate odráží aktuální vývoj trhu, na němž zákazníci stále častěji očekávají zajištění bezpečnosti formou služby. Partner, který nabídne proaktivní monitoring, poradenskou expertizu a rychlou reakci, se stává klíčovým spojencem zákazníka, ne pouze dodavatelem technologií.

Rozvoj růstu i důvěry

Sophos poskytuje svým partnerům nejen technologie, ale také komplexní podporu pro jejich obchodní rozvoj. Prostřednictvím Sophos Partner Portalu mají k dispozici školení, certifikace, šablony kampaní a nástroje pro společný marketing. Mohou využívat i vzdělávací akce typu Ask the Experts nebo podporu při vytváření specifických nabídek na míru.

Sophos MSP ElevateAutor: Sophos

V době, kdy kybernetické hrozby sílí, představuje schopnost nabídnout komplexní ochranu a proaktivní přístup zásadní konkurenční výhodu. Program Sophos MSP Elevate spolu s řízenými bezpečnostními a poradenskými službami Sophos představuje příležitost, jak mohou partneři rozšířit své portfolio, zvýšit loajalitu zákazníků a zajistit si stabilní růst.

Kyberbezpečnost dnes není jen o technologii. Je o důvěře. A s portfoliem Sophos mohou partneři tuto důvěru proměnit v dlouhodobý obchodní úspěch.

