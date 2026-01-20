Sophos: MSP pomáhají posilovat kyberbezpečnost v době změn

Firmy čelí stále častějším a sofistikovanějším kybernetickým útokům a hledají spolehlivé partnery, kteří jim dokážou zajistit trvalou ochranu v rychle se měnícím prostředí. Pro poskytovatele IT služeb to představuje obchodní příležitost – rozšířit své portfolio o řízené bezpečnostní služby a stát se pro své zákazníky strategickým poradcem namísto pouhého dodavatele technologií.
Dynamický rozvoj IT infrastruktury, zavádění nových technologií, změny pracovních modelů i rostoucí počet sofistikovaných kyberútoků vytvářejí značný tlak na interní IT týmy, které často nemají dostatečné kapacity a nástroje pro zajištění trvalé ochrany. Pro firmy se proto kyberbezpečnost stává klíčovou součástí strategického řízení. Z pohledu jejich dodavatelů a poskytovatelů IT to pak představuje příležitost, jak posílit svou pozici důvěryhodného partnera, stát se nedílnou součástí bezpečnostních strategií zákazníků a podpořit vlastní růst.
Cesta k řízené ochraně
Sophos dlouhodobě upozorňuje, že většina kybernetických útoků probíhá mimo běžnou pracovní dobu. To potvrzuje, že tradiční přístup k zajištění bezpečnosti už nestačí. Moderní organizace dnes potřebují integrovaná řešení, která propojují špičkovou technologii, lidskou odbornost a centralizovanou správu napříč jejich podnikovým prostředím. A právě zde se otevírá prostor pro poskytovatele IT, kteří dokážou pokrýt všechny tyto aspekty zajištění bezpečnosti svých zákazníků.
Stát se poskytovatelem komplexní bezpečnosti může být pro mnohé partnery snazší díky spolupráci s dodavatelem, který disponuje širokým a provázaným portfoliem a dokáže firmám nabídnout technologie i služby pokrývající celý bezpečnostní perimetr – od prevence až po reakci na incidenty.
Takovým dodavatelem je společnost Sophos, v jejímž portfoliu najdete službu Sophos Managed Detection and Response (MDR), která kombinuje automatizovanou detekci hrozeb a lidskou expertizu a zajišťuje nepřetržitý dohled nad celým podnikovým prostředím zákazníka včetně rychlé reakce na incidenty.
Na tuto službu navazují poradenské služby Sophos, jež firmám pomáhají lépe se připravit na krizové situace a zvyšovat jejich kybernetickou odolnost. Vše je přitom řízeno z jednotného rozhraní Sophos Central, které umožňuje spravovat ochranu koncových zařízení, sítí, cloudu i e-mailu z jednoho místa.
Partnerství s přidanou hodnotou
Partnerům, kteří chtějí svou nabídku v oblasti kyberbezpečnosti rozšířit o vyšší úroveň služeb, nabízí Sophos specializovaný program MSP Elevate. Ten propojuje technologickou podporu s obchodními benefity a umožňuje partnerům budovat stabilní, opakující se příjmy.
V rámci programu mají partneři přístup k nejnovějším verzím bezpečnostních služeb a technologií Sophos a mohou využívat zvýhodněné podmínky pro nákupy hardwaru, marketingové pobídky i odborná školení. Program odměňuje partnery, kteří dlouhodobě rozvíjejí své portfolio řízených služeb, a zároveň zachovává jejich flexibilitu – bez exkluzivních závazků, ale s jasnými výhodami pro strategickou spolupráci.
MSP Elevate odráží aktuální vývoj trhu, na němž zákazníci stále častěji očekávají zajištění bezpečnosti formou služby. Partner, který nabídne proaktivní monitoring, poradenskou expertizu a rychlou reakci, se stává klíčovým spojencem zákazníka, ne pouze dodavatelem technologií.
Rozvoj růstu i důvěry
Sophos poskytuje svým partnerům nejen technologie, ale také komplexní podporu pro jejich obchodní rozvoj. Prostřednictvím Sophos Partner Portalu mají k dispozici školení, certifikace, šablony kampaní a nástroje pro společný marketing. Mohou využívat i vzdělávací akce typu Ask the Experts nebo podporu při vytváření specifických nabídek na míru.
V době, kdy kybernetické hrozby sílí, představuje schopnost nabídnout komplexní ochranu a proaktivní přístup zásadní konkurenční výhodu. Program Sophos MSP Elevate spolu s řízenými bezpečnostními a poradenskými službami Sophos představuje příležitost, jak mohou partneři rozšířit své portfolio, zvýšit loajalitu zákazníků a zajistit si stabilní růst.
Kyberbezpečnost dnes není jen o technologii. Je o důvěře. A s portfoliem Sophos mohou partneři tuto důvěru proměnit v dlouhodobý obchodní úspěch.
