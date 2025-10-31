Správná virtualizace: efektivní, kompatibilní a nákladově optimalizovaná

Bohužel se mnoho organizací při implementaci potýká s problémy. Samotná technologie je osvědčená, ale složitost licencování často brání podnikům v plném využití jejího potenciálu. Bez jasné strategie mohou náklady prudce stoupat a snadno se objeví rizika související s dodržováním předpisů, což z řešení, které by mělo šetřit náklady, udělá zbytečnou zátěž.
Základem problému je licenční model. Právě v této oblasti mnoho podniků buď dosahuje úspor, nebo ztrácí kontrolu nad náklady. Například rozhodnutí mezi edicemi Windows Server Standard a Datacenter, znalost toho, kdy použít Standard, nebo správné licencování nasazení VMware vSphere jsou rozhodnutí, která mají přímý dopad na rozpočet a dodržování legislativy a interních nařízení. Pečlivým uplatňováním licenčních pravidel společností Microsoft a VMware mohou organizace předejít skrytým nákladům a dosáhnout dobře strukturovaného prostředí, které je v souladu s předpisy.
U všech možností ovšem zůstává cíl stejný: dosáhnout výkonu, dostupnosti a bezpečnosti, které vyžadují všechny moderní podniky, a zároveň kontrolovat výdaje na software a být připraveni na audit. Nejrychlejší cestou k tomuto výsledku je sladit strategii virtualizace s nejvhodnějšími modely licencování a nákupu softwaru přizpůsobenými IT prostředí a rozpočtu konkrétní společnosti.
Sekundární licence jako chytrá alternativa
Mnoho vedoucích IT pracovníků přehlíží příležitost, kterou nabízejí trvalé licence dostupné na trhu se sekundárním softwarem. Po ověření a řádném zdokumentování nabízejí stejnou funkčnost a soulad s legislativou jako nové licence, ale za zlomek ceny. Klienti, kteří tento přístup realizovali s partnery, jako je Forscope, vykazují úspory ve výši 50 až 70 procent, což jsou prostředky, které lze přesměrovat na inovace, digitální transformaci nebo posílení klíčových operací. Tento nepřímý distribuční kanál poskytuje přístup nejen k oblíbeným produktům společnosti Microsoft pro virtuální prostředí, jako jsou Windows Server a SQL Server, ale také k softwaru od jiných dodavatelů, včetně společnosti VMware.
Pro kontext, společnost Broadcom (VMware) skončila v prosinci 2023 prodej nových trvalých licencí. Produkty VMware jsou nyní k dispozici pouze na základě předplatného a v rámci této změny byla také ukončena podpora obnovení trvalých licencí. Stávající trvalé licence nadále fungují, ale noví zákazníci, kteří zvažují upgrade nebo nové nasazení, jsou odkázáni výhradně na předplatné SKU.
Ovšem trvalé licence VMware vSphere a vCenter (například verze 7 nebo 8) zůstávají k dispozici na trhu se sekundárním softwarem a mohou být i nadále vynikající volbou pro stabilní prostředí s dlouhou životností a předvídatelnou kapacitou – zejména tam, kde tyto systémy vedou účetně jako dlouhodobý majetek nebo pro izolované systémy, které jsou navrženy pro dlouhodobý provoz na pevné platformě.
V čem je háček? Potenciální kupující by měli mít na paměti, že sekundární licence VMware nezahrnují podporu dodavatele a jsou proto nabízeny jako pevné verze bez přístupu k budoucím aktualizacím nebo opravám. Stejná situace nastává u organizací, jejichž licence VMware mají vypršenou smlouvu SnS (Support and Subscription), a často vyžadují další opatření ke zmírnění potenciálních zranitelností. Naštěstí několik renomovaných poskytovatelů nabízí služby podpory třetích stran pro starší prostředí VMware, které pomáhají podnikům udržovat bezpečnost a stabilitu a zároveň prodlužují životnost jejich stávající infrastruktury.
Individuální přístup a poradenství
K vybranému scénáři licencování pro virtualizaci je třeba vždy přistupovat s ohledem na efektivitu, legislativu a kontrolu nákladů. Produkty Windows Server a VMware poskytují platformu pro vytváření a správu virtuálních prostředí, ale dlouhodobou udržitelnost určuje model licencování, a v tomto ohledu je Forscope vaším důvěryhodným partnerem.
Společnost Forscope si vybudovala odborné znalosti právě v této oblasti a pomáhá organizacím na devíti trzích střední a východní Evropy navrhovat virtualizační strategie, které přinášejí měřitelnou obchodní hodnotu. Ověřováním dokumentace, poradenstvím ohledně scénářů nasazení a zajištěním souladu s předpisy se složitost licencování mění v příležitost pro efektivitu a dlouhodobý růst.
„Virtualizace by neměla být vnímána pouze jako způsob, jak ušetřit na IT rozpočtech. Skutečná příležitost spočívá v tom, že optimalizace licencí se stane konkurenční výhodou. Uvolněním zdrojů a zajištěním souladu s předpisy získávají organizace svobodu investovat do inovací a odolnosti. Věříme, že virtualizace jde daleko za hranice technologie a umožňuje podnikům dosáhnout více s méně prostředky, přičemž zůstávají připraveny na budoucnost,“ zdůrazňuje Jakub Šulák, zakladatel a CEO společnosti Forscope.
Vzhledem k tomu, že stále více organizací si uvědomuje, že virtualizace je strategickým nástrojem a nikoli technickým doplňkem, otázkou již není, zda ji přijmout, ale jak to udělat správně. Se správným partnerem a pečlivě naplánovaným přístupem k licencování se virtualizace může stát základem pro efektivitu, dodržování předpisů a udržitelný růst.