Synology uvádí na trh active-active NVMe platformu PAS7700

- Výrobce: Synology
- Distributoři ČR: AT Computers, KOBE, TD SYNNEX
- Distributoři SR: ASBIS SK, eD system Slovakia
- Více informací: https://www.synology.com/cs-cz/products/PAS7700
Synology PAS7700 je navrženo pro nasazení v prostředích s vysokými nároky na dostupnost dat a nepřetržitý provoz. Jde o první active-active plně flashové NVMe úložiště společnosti, které je určeno pro kritické podnikové aplikace a pracovní zátěže.
Systém využívá architekturu se dvěma aktivními řadiči a nabízí 48 pozic pro NVMe SSD v rackovém provedení 4U. Pomocí až sedmi rozšiřujících jednotek lze kapacitu rozšířit až na 1,65 PB hrubého prostoru, což umožňuje nasazení i v rozsáhlých podnikových infrastrukturách.
Platforma podporuje široké spektrum souborových i blokových protokolů, včetně NVMe-oF, iSCSI, Fibre Channel, SMB a NFS. Díky tomu je možné systém integrovat do různých typů podnikových prostředí a úložných architektur.
Výkon zajišťuje až 2 048 GB operační paměti a síťová konektivita 100GbE. Výrobce uvádí výkon až 2 miliony IOPS při latenci pod jednu milisekundu a propustnost dosahující až 30 GB/s.
Důraz byl kladen také na vysokou odolnost proti výpadkům. Active-active architektura využívá vícevrstvou redundanci včetně RAID triple-parity, synchronizované ochrany zápisu do paměti, IP failoveru a failoveru na úrovni protokolů, což má zajistit kontinuitu provozu i při neočekávaných událostech.
Součástí systému jsou integrované nástroje pro ochranu dat. K dispozici jsou samošifrovací disky (SED), technologie WORM (Write Once Read Many), neměnné snímky dat, Snapshot Replication i řešení Hyper Backup pro zálohování a obnovu dat.
PAS7700 nabízí také funkce zaměřené na efektivnější využití úložné kapacity. Pokročilá deduplikace pomáhá snižovat nároky na prostor při ukládání rozsáhlých podnikových dat a připravovaná podpora nástroje Synology Tiering umožní automatické přesouvání méně využívaných dat na sekundární úložiště.
Platforma je určena organizacím, které vyžadují kombinaci vysokého výkonu, škálovatelnosti a ochrany dat při současném zachování efektivního provozu a optimalizaci nákladů na správu úložiště.
Dostupnost a cena
Podnikové úložiště Synology PAS7700 je již dostupné prostřednictvím distribuční a partnerské sítě společnosti Synology.
Zdroj: Synology