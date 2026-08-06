Synology uvádí RS1226+ a RS1226RP+. Nové rackové NAS míří do poboček i edge prostředí

- Výrobce: Synology
- Cena: neuvedena
- Více informací: https://www.synology.com/cs-cz/company/news/article/RS1226rpp/Synology%20p%C5%99edstavuje%20RackStation%20RS1226%2B%20a%20RS1226RP%2B%20pro%20rostouc%C3%AD%20edge%20a%20vzd%C3%A1len%C3%A1%20prost%C5%99ed%C3%AD
Synology představilo nové rackové úložné systémy RackStation RS1226+ a RS1226RP+, které jsou navrženy pro firmy hledající kompaktní řešení pro správu dat. Oba modely využívají šasi formátu 2U s osmi pozicemi pro disky a díky zkrácené hloubce jsou určeny zejména do menších serverových rozvaděčů, poboček nebo vzdálených kanceláří.
Vyšší výkon pro náročnější provoz
Novinky dosahují sekvenční rychlosti čtení přes 2 300 MB/s a zápisu více než 1 500 MB/s. Ve standardní výbavě nabízejí porty 2.5GbE a sloty M.2 NVMe, které lze využít pro SSD cache. Pro prostředí s vyššími nároky na síťový provoz je možné systémy rozšířit o síťové karty s podporou 10GbE nebo 25GbE.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Připravené na růst kapacity
RackStation RS1226+ a RS1226RP+ podporují rozšíření až na 12 diskových pozic prostřednictvím rozšiřovací jednotky Synology RX426. Varianta RS1226RP+ je navíc vybavena redundantním napájením pro vyšší dostupnost služeb. Oba modely podporují výměnu disků za provozu a online správu diskových svazků, což umožňuje provádět údržbu bez odstavení systému.
Obě novinky využívají operační systém DiskStation Manager (DSM), který nabízí širokou škálu podnikových funkcí. Součástí je například Synology Drive pro vytvoření privátního cloudu se synchronizací dat mezi lokalitami nebo Virtual Machine Manager a Container Manager pro provoz virtuálních strojů a kontejnerových aplikací. Řešení podporuje také platformy VMware, Hyper-V, Citrix a OpenStack.
Lepší využití úložného prostoru
Nové modely podporují také funkci Synology Tiering, která automaticky přesouvá méně používaná data mezi výkonnější a kapacitní vrstvou úložiště. Ve spojení s funkcemi Storage Efficiency v systému DSM 7.4 výrobce uvádí možnost uložit až 3,5× více dat na stejném fyzickém prostoru při zachování výkonu a jednodušší správě.
Zaměřeno na distribuované firmy
Synology nové RackStation pozicuje především jako řešení pro organizace s více pobočkami nebo distribuovanou infrastrukturou. Díky kombinaci kompaktních rozměrů, podnikových funkcí a možnosti dalšího rozšíření mají systémy posloužit jako centrální úložiště souborů, zálohovací server nebo platforma pro virtualizaci v prostředích, kde není prostor pro klasické rackové servery.
Cena a dostupnost
Modely Synology RackStation RS1226+ a RS1226RP+ jsou již dostupné prostřednictvím sítě partnerů a distributorů společnosti Synology. Výrobce doporučené ceny zatím nezveřejnil.
Zdroj: Synology