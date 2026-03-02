T-Mobile má za sebou v tuzemsku pozitivní rok, rostly tržby i zisk

Společnost T-Mobile prezentovala výsledky svého hospodaření v roce 2025, z nichž vyplynulo, že přestože loňský rok přinesl řadu nejistot a změn, měl i pozitiva – nové technologie a AI přinesly celosvětově významná poznání a posuny v mnoha oblastech.
Co se týče výkonu operátora, tržby českého T-Mobilu vloni meziročně vyrostly o 2,5 % na 31,86 miliardy korun, zatímco zisk před úroky a zdaněním meziročně narostl o 6,4 % na 13,542 miliardy korun.
Spotřeba dat v síti českého operátora vloni meziročně vzrostla o 20,3 %. Celkový počet zákazníků se zvýšil o 2,1 % na 6,643 milionu, z toho 4,135 milionu byli tarifní zákazníci (bez M2M), 1,72 milionu byli uživatelé předplacených karet a 791 tisíc tvořili M2M.
T-Mobile zároveň oznámil, že jeho investice do sítě a síťové infrastruktury překročily 4,2 miliardy korun. Pokrytí populace mobilní 5G sítě podle operátora dosáhlo 98,39 %, optiku na konci roku 2025 mělo k dispozici už 1,36 milionu domácností.
Operátor se činil i v aktivitách mezi firemními zákazníky – pokrytá byla Horácká multifunkční arena, nemocnice Jihlava, 5G je i základem pro Smart factory ve firmě Tawesco v Kopřivnici a praktické možnosti využití privátní sítě 5G SA v Česku předvedla jako první zdravotnické zařízení Vojenská nemocnice Brno.
Firma vloni také v praxi použila unikátní řešení – dron pro šíření 5G signálu na Jizerské 50 a přinesla rekord v přenosu dat vzduchem – test na 5G síti s využitím mmWave pásma 26 GHz zaznamenal rekord v přenosu dat 11,6 Gbit/s.
Zdroj: T-Mobile