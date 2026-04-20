T-Mobile v Česku spouští Business Cloud, suverénní cloud připravený na AI

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

České firmy hledají bezpečnější a suverénnější práci s daty. T‑Mobile proto spouští Business Cloud – lokální infrastrukturu splňující evropské standardy, připravenou na NIS2 i náročné AI aplikace a postavenou na principech evropského suverénního cloudu.

T-Mobile oznámil dostupnost Business Cloud, moderní cloudové infrastruktury provozované ve vlastních datových centrech v Česku. Řešení podle operátora splňuje přísné evropské standardy zabezpečení a nabízí výkon vhodný i pro náročné aplikace založené na umělé inteligenci. Zároveň je součástí evropského suverénního cloudu, který postupně zavádí skupina Deutsche Telekom.

Cloudový trh v posledních letech prochází výraznými změnami. Firmy začínají mnohem intenzivněji řešit, kde přesně leží jejich data, jak jsou chráněná, kdo nad nimi má kontrolu a jaké regulatorní požadavky je čekají. Vedle legislativních rámců jako je americký Cloud Act, mění situaci také licenční politika některých globálních poskytovatelů.

Současně prudce roste poptávka po výkonu pro aplikace využívající umělou inteligenci. Deutsche Telekom se proto vydal cestou k vybudování evropského suverénního cloudu a T-Mobile v České republice patří mezi první země skupiny, které nové řešení uvádějí.

„Základní myšlenka Business Cloudu je jednoduchá – nabídnout firmám řešení, které je plně pod jejich kontrolou. Služba běží výhradně v našich českých datových centrech T-Mobile, což firmám zaručuje plnou datovou suverenitu, soulad s evropskou legislativou a nulové riziko spojené s americkým Cloud Act,“ říká Peter Laco, ředitel divize pro firemní zákazníky společnosti T-Mobile a Slovak Telekom.

Vše zůstává doma

Datová centra operátora, včetně nejmodernějšího DC7, podle T-Mobilu splňují parametry Tier III+, disponují certifikací SOC 2 Type II a jsou připravena na požadavky NIS2. Samotný Business Cloud je pak vystavěn na moderním, cloudovém stacku s hypervizorem KVM a není závislý na proprietárních licencích, což zákazníkům přináší stabilitu a předvídatelnost.

Rostoucí poptávku po výpočetním výkonu řeší Business Cloud mimo jiné i díky integraci GPU-as-a-Service. „Firmy stále častěji potřebují lokální infrastrukturu pro bezpečný provoz aplikací a programů bez nutnosti posílat data do zahraničí,“ vysvětluje Michal Koláček, manažer cloudových služeb a datových center společnosti T-Mobile.

„Proto jsme integrovali GPU výpočetní výkon například pro náročnou 3D grafiku nebo AI podporující lokální AI asistenty a LLM modely,“ pokračuje. „Firmám tak Business Cloud umožňuje provozovat moderní AI aplikace i lokálně v rámci české infrastruktury.“

„Novinkou je také spuštění našeho digitálního tržiště s aplikacemi. Zákazníci si díky němu mohou snadno a rychle, doslova na pár kliknutí, aktivovat širokou škálu hotových softwarových řešení,“ doplňuje Michal Koláček, manažer cloudových služeb a datových center společnosti T-Mobile.

Řešení i pro menší hráče

Produkt je podle telekomunikačního operátora navržen tak, aby byl přístupný i menším a středním firmám, které často hledají jednoduché, srozumitelné a cenově dostupné řešení. Nejen ty ale ocení náklady spojené pouze s výkonnostními zdroji, které jejich aplikace reálně využijí.

TOP100

Výhodou má být také deklarovaná flexibilita a škálovatelnost, kdy si firmy mohou výkon snadno a téměř ho řídit podle aktuální potřeby. Firmy mohou službu navíc začít využívat prakticky do druhého dne od objednání bez nutnosti čekání na dodání hardwaru. Vše doprovází technická podpora dostupná 24/7 a transparentní cenové podmínky.

Zdroj: T-Mobile

Zuzana Peroutková Bičíková

