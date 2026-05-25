T-Mobilu dál rostou tržby, jeho 5G infrastruktura pokrývá 99 procent ČR

Společnost T-Mobile zveřejnila zprávu o svém hospodaření v prvních třech měsících letošního roku. Operátor dle svých slov pokračoval v investicích do síťové infrastruktury (0,6 mld) a dle měření ČTÚ dosáhl 99 % pokrytí 5G. Spotřeba dat v mobilní síti meziročně stoupla o 23,9 %, meziroční nárůst ziskovosti v prvním kvartále činil 5,8 %, tržeb pak 3,8 %.
„I letos se soustředíme na síťovou infrastrukturu a inovace, které i díky globálnímu zázemí přinášíme našim zákazníkům mnohdy jako první na trhu. Digitalizaci a dostupnost kvalitní a spolehlivé sítě považujeme stále za jednu z priorit,“ uvedla Melinda Szabó, generální ředitelka T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom.
T-Mobile v prvním čtvrtletí 2026 meziročně mírně posílil zákaznickou základnu. Celkový počet zákazníků vzrostl o 1,7 % na 6,63 milionu. Tarifních zákazníků (bez M2M služeb) bylo na konci období 4,148 milionu, zatímco počet M2M připojení dosáhl 797 tisíc. Uživatelů předplacených karet naopak mírně ubylo – jejich počet klesl o 0,9 % na 1,686 milionu.
Výrazný růst pokračoval ve spotřebě mobilních dat, která meziročně stoupla o 23,9 %. Silná poptávka po datových službách se promítla i do finančních výsledků. Tržby operátora vzrostly o 3,8 % a dosáhly 8 miliard korun. Zisk EBITDA (AL) meziročně posílil o 5,8 % a činil 3,6 miliardy korun.
Operátor pokračoval i v tématech věnujících se bezpečnosti. Na výrazný nárůst incidentů, nejmasivnější DDoS útoky i jejich zvyšující se intenzitu upozornili experti Bezpečnostního dohledového centra T-Mobile.
