T.S.Bohemia spolupracuje s Allegrem, prodává elektroniku na jeho tržišti

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Různorodý obchodní tým se zapojuje do spolupráce pomocí technologických nástrojů v moderním pracovním prostoru a klade důraz na inovace a strategický rozvoj prostřednictvím vizuální analýzy dat. Amity
Autor: Shutterstock
Spolupráce by měla přinést doručení širokého portfolia elektroniky do dalšího dne.

Společnost T.S.Bohemia, jeden z největších českých prodejců elektroniky, vstoupil na platformu Allegro.cz. Allegro deklaruje, že spolupráce okamžitě generovala vysoký zájem – jen za první dva týdny od spuštění bylo údajně realizováno přes 1 000 objednávek.

Tradiční tuzemský prodejce T.S.Bohemia na českém trhu působí od roku 1994 a na platformu Allegro.cz přináší své silné logistické zázemí. Díky propojení skladových kapacit T.S.Bohemia s infrastrukturou Allegra by zákazníci měli získat benefit v podobě extrémně rychlé distribuce zboží.

Proces zalistování kompletního portfolia podle Allegra ještě stále probíhá, cílem obou společností je nabídnout na jednom místě kompletní sortiment od mobilních telefonů a notebooků až po velké domácí spotřebiče.

Allegro zpřísňuje požadavky na obchodníky, musejí mít zboží skladem v Evropě

Allegro zpřísňuje požadavky na obchodníky, musejí mít zboží skladem v Evropě

Allegro s poukázáním na aktuální statistiky prodejů konstatuje, že největší zájem je o herní konzole, stavebnice a vysavače, které se staly nejprodávanějšími kategoriemi prodejce na platformě Allegro.

„Díky našim skladovým kapacitám a efektivní logistice jsme připraveni nabídnout zákazníkům Allegro.cz zásadní konkurenční výhodu, a to rychlé doručení do druhého dne,“ uvádí Patrik Prikrt, technický ředitel T.S.Bohemia a.s.

„Důraz T.S. Bohemia a.s. na rychlost doručení a atraktivní ceny skvěle doplňuje naši současnou obchodní strategii a posiluje nabídku v klíčovém segmentu elektroniky. Zákazníci Allegra tak získávají další záruku kvality a rychlého nákupu,“ dodává Antons Nesterovs, senior manager, group merchant business development ze společnosti Allegro.

Zdroj: Allegro

Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

