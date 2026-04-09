TD Synnex nabízí gravírování hardwaru spolu se službou Microsoft Autopilot

Zuzana Peroutková Bičíková
Průmyslový laserový gravírovací stroj řezací kovovou desku, vyzařující červená a modrá světla, ve výrobním procesu vykazující přesnost a technologii
Distributor rozšiřuje své služby o gravírování a Microsoft Autopilot, díky nimž mohou partneři dodávat zařízení profesionálně označená a plně připravená k použití. Firmám i institucím to zjednoduší inventarizaci a ušetří čas při nasazení techniky.

Česká pobočka globálního IT distributora TD Synnex rozšířila nabídku služeb. Jednou z novinek je možnost gravírování, které umožňuje trvale označit zařízení logem koncového zákazníka, inventárním číslem nebo QR kódem pro jednodušší inventarizaci.

Partneři mohou tuto službu zprostředkovat svým zákazníkům a nově mají také možnost využít také službu Microsoft Autopilot, díky které lze k uživatelům doručit koncová zařízení plně připravená k acpoužití.

AI jako služba ve vlastním datacentru: hotová platforma od HPE Přečtěte si také:

AI jako služba ve vlastním datacentru: hotová platforma od HPE

S pomocí gravírování lze přímo v distribučním skladu v Boru u Tachova označit notebooky nebo další periferní zařízení logem firmy nebo například inventárním číslem v podobě čárového kódu či QR kódu.

„Vidíme několik typických scénářů využití gravírování. Firemní logo na dárkových předmětech posiluje značku a zároveň působí profesionálně, stejně jako na pracovním notebooku, kde je dnes běžnou součástí firemní identity, ať už si ho lidé berou na schůzky nebo konference,“ popisuje Vít Vojtěšek, director of product marketing v české pobočce TD Synnex.

„Zároveň je tu i bezpečnostní prvek, který možná na první pohled každého nenapadne – počítač výrazně označený logem firmy se jen tak neztratí a potenciální zloději se takovým zařízením spíše vyhnou, protože ho výrazně hůř prodají dál,“ doplňuje.

Usnadnění práce ve veřejné správě

V neposlední řadě má gravírování velmi praktický rozměr u inventarizace, kde například ve státní správě nebo veřejných institucích bývá veškeré vybavení označené čísly. Na rozdíl od samolepek se ale označení pomocí gravírování nedá jednoduše strhnout nebo poškodit.

TD Synnex získal globální označení Microsoft Frontier Distributor Přečtěte si také:

TD Synnex získal globální označení Microsoft Frontier Distributor

Služba Microsoft Autopilot umožňuje dodat zařízení včetně nainstalovaných aplikací a veškerého potřebného nastavení. Partneři tak mohou ušetřit čas a věnovat se práci přímo u zákazníka. Službu lze využít v několika variantách včetně možnosti, kdy TD Synnex dostane přístup přímo do tenantu a provede registraci zařízení před odesláním ze skladu.

„V praxi tak mohou naši partneři dodat zákazníkům koncová zařízení, do kterých se stačí přihlásit a začít pracovat. Nastavit je lze předem i pro konkrétní uživatele. V kombinaci s gravírováním tak partneři mohou nabízet komplexnější služby, ušetřit čas na rutinní přípravě zařízení a více se věnovat konzultacím a řešení složitějších potřeb zákazníků,“ konstatuje Vít Vojtěšek.

Zdroj: TD Synnex

Zuzana Peroutková Bičíková

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Microsoft odstraní Copilot Chat v některých aplikacích M365

Nebezpeční hackeři zneužili i českou infrastrukturu

OSVČ ušetří na minimálních zálohách sedm stovek měsíčně

OSVČ klesnou zálohy zpětně od ledna 2026. Jak rozdíl získat zpět?

Tajemství čokoládového zajíce: Jak vznikla ikona velikonočních regálů

Šimon Churý (eD system): Nový přístav hybridní distribuce

Je tu první pokus Evropy, aby z ní neutíkaly technologie

Terabitové útoky jsou běžné, proměnlivé a trvají minuty

Pánevní dno neposílí přerušované močení. Odbornice radí, jak cvičit

Přeočkování proti záškrtu a černému kašli bude hrazené

Někdy se zdroj bolesti najít nepodaří, přiznává lékař

Securitas ČR zažil rekordní rok, obrat přesáhl 2 miliardy

Jak reagovat při epileptickém záchvatu? Do úst nesahejte

Než vznikly čerpací stanice, prodávalo se palivo v lékárnách

Nachlazení, zápal plic, černý kašel. Laik nemusí rozdíl poznat

Vytěžit bitcoin můžete i bez drahých investic do hardwaru

Náklady na jazykové modely LLM se do pěti let až desetkrát sníží

Sliby vs. realita: Jak nakonec proběhnou změny u důchodů

Příspěvek na zábavu bude daňově výhodnější než na prevenci rakovin

Největší pokusná síť v ČR hledá nové využití privátního 5G