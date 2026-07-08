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TP-Link Archer TBE400U přináší Wi-Fi 7 do desktopů i notebooků přes USB

redakce
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TP-Link Archer TBE400U
Autor: TP-Link
Společnost TP-Link uvedla na trh bezdrátový USB adaptér Archer TBE400U s podporou standardu Wi-Fi 7. Novinka nabízí třípásmové připojení, technologii Multi-Link Operation, rychlost až 6,5 Gb/s a dvojici konektorů USB-C a USB-A pro snadnou kompatibilitu s moderními i staršími zařízeními.

TP-Link Archer TBE400U umožňuje snadno rozšířit stolní počítače nebo notebooky o podporu nejnovějšího standardu Wi-Fi 7 bez nutnosti instalace interní síťové karty. Adaptér podporuje třípásmový provoz v pásmech 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz a dosahuje celkové přenosové rychlosti až 6 458 Mb/s.

Nejvyšší výkon nabízí v pásmech 5 GHz a 6 GHz, kde přenosová rychlost dosahuje až 2 882 Mb/s. Díky tomu je adaptér vhodný pro streamování videa ve vysokém rozlišení, online hraní, videokonference i přenos velkých objemů dat.

Součástí výbavy je technologie Multi-Link Operation (MLO), která patří mezi hlavní novinky standardu Wi-Fi 7. Adaptér dokáže současně využívat více frekvenčních pásem a dynamicky vybírat nejvhodnější spojení podle aktuálních podmínek. Výsledkem je vyšší stabilita připojení a nižší latence.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Velkou výhodou modelu Archer TBE400U je možnost připojení prostřednictvím konektoru USB-C i USB-A. Díky přepínatelnému konektoru je kompatibilní s širokou škálou novějších i starších zařízení bez potřeby redukcí. Komunikaci s počítačem zajišťuje rozhraní USB 3.0, které nabízí dostatečnou propustnost pro využití výkonu Wi-Fi 7.

Z hlediska bezpečnosti adaptér podporuje standard WPA3, který zvyšuje ochranu bezdrátové komunikace. Instalace je navíc velmi jednoduchá díky integrovaným ovladačům a režimu Plug & Play pro 64bitové verze systémů Windows 10 a Windows 11.

Díky kompaktním rozměrům, vysokému výkonu a podpoře nejnovějších bezdrátových technologií představuje TP-Link Archer TBE400U jednoduché řešení pro modernizaci starších počítačů i notebooků a využití výhod sítí Wi-Fi 7.

Dostupnost a cena

USB adaptér TP-Link Archer TBE400U je dostupný na českém trhu za doporučenou maloobchodní cenu 1 999 Kč.

Zdroj: TP-Link

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redakce

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