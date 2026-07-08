TP-Link Archer TBE400U přináší Wi-Fi 7 do desktopů i notebooků přes USB

- Výrobce: TP-Link
- Distributoři ČR: AT Computers, Discomp, PENTA CZ, ALSO
- Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, Asbis SK
- Cena: 1 999 Kč
- Více informací: https://www.tp-link.com/cz/home-networking/adapter/archer-tbe400u/
TP-Link Archer TBE400U umožňuje snadno rozšířit stolní počítače nebo notebooky o podporu nejnovějšího standardu Wi-Fi 7 bez nutnosti instalace interní síťové karty. Adaptér podporuje třípásmový provoz v pásmech 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz a dosahuje celkové přenosové rychlosti až 6 458 Mb/s.
Nejvyšší výkon nabízí v pásmech 5 GHz a 6 GHz, kde přenosová rychlost dosahuje až 2 882 Mb/s. Díky tomu je adaptér vhodný pro streamování videa ve vysokém rozlišení, online hraní, videokonference i přenos velkých objemů dat.
Součástí výbavy je technologie Multi-Link Operation (MLO), která patří mezi hlavní novinky standardu Wi-Fi 7. Adaptér dokáže současně využívat více frekvenčních pásem a dynamicky vybírat nejvhodnější spojení podle aktuálních podmínek. Výsledkem je vyšší stabilita připojení a nižší latence.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Velkou výhodou modelu Archer TBE400U je možnost připojení prostřednictvím konektoru USB-C i USB-A. Díky přepínatelnému konektoru je kompatibilní s širokou škálou novějších i starších zařízení bez potřeby redukcí. Komunikaci s počítačem zajišťuje rozhraní USB 3.0, které nabízí dostatečnou propustnost pro využití výkonu Wi-Fi 7.
Z hlediska bezpečnosti adaptér podporuje standard WPA3, který zvyšuje ochranu bezdrátové komunikace. Instalace je navíc velmi jednoduchá díky integrovaným ovladačům a režimu Plug & Play pro 64bitové verze systémů Windows 10 a Windows 11.
Díky kompaktním rozměrům, vysokému výkonu a podpoře nejnovějších bezdrátových technologií představuje TP-Link Archer TBE400U jednoduché řešení pro modernizaci starších počítačů i notebooků a využití výhod sítí Wi-Fi 7.
Dostupnost a cena
USB adaptér TP-Link Archer TBE400U je dostupný na českém trhu za doporučenou maloobchodní cenu 1 999 Kč.
Zdroj: TP-Link