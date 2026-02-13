TP-Link Tapo S110E přináší univerzální chytré ovládání s podporou Matter

- Výrobce: TP-Link
Tapo S110E je navržen jako univerzální chytrý spínač, který dokáže dálkově ovládat nejen osvětlení, ale také garážová vrata, brány, čerpadla, zavlažovací systémy, kotle, ventilátory nebo další elektrická zařízení. Díky podpoře suchého i mokrého kontaktu se modul snadno přizpůsobí různým typům instalací a umožňuje rozšířit chytré funkce i na starší zařízení, která původně s automatizací nepočítala.
Velkou výhodou novinky je podpora standardu Matter, který zajišťuje bezproblémovou spolupráci napříč platformami chytré domácnosti. Tapo S110E lze integrovat do systémů Apple Home, Google Home, Amazon Alexa nebo Samsung SmartThings, a to bez složité konfigurace. Modul komunikuje prostřednictvím Wi-Fi a Bluetooth, což usnadňuje první nastavení i stabilní provoz v běžných domácích podmínkách.
Centrem ovládání je aplikace Tapo dostupná v češtině i slovenštině. Uživatelé v ní mohou vytvářet automatizace, časové plány a scény, které propojují více zařízení do jednoho funkčního celku. Sdílení přístupu s dalšími členy domácnosti umožňuje pohodlné ovládání odkudkoliv a kdykoliv, ať už jde o zapnutí světel, kontrolu spotřebičů nebo správu technických zařízení.
Tapo S110E nabízí také detailní monitoring spotřeby energie připojených zařízení. Aplikace poskytuje přehled o aktuální i dlouhodobé spotřebě a umožňuje vypočítat provozní náklady, což pomáhá optimalizovat využívání energie v domácnosti. To ocení zejména uživatelé, kteří chtějí mít přehled o energeticky náročnějších spotřebičích a snížit své provozní výdaje.
Bezpečnost a spolehlivost provozu jsou zajištěny ochranou proti přepětí, detekcí přetížení a selhání relé. Technologie spínání v okamžiku nulového průchodu navíc výrazně snižuje mechanické namáhání kontaktů a prodlužuje životnost celého modulu. Tapo S110E je tak vhodný i pro časté spínání a dlouhodobý provoz.
Automatizační možnosti modulu sahají od jednoduchých časovačů až po komplexní scénáře reagující na polohu uživatele, denní dobu nebo stav dalších zařízení v ekosystému Tapo. Modul podporuje také hlasové ovládání, takže jej lze pohodlně ovládat pomocí hlasových asistentů bez nutnosti sahat po telefonu.
Kompaktní provedení umožňuje instalaci do běžných elektroinstalačních krabic nebo přímo k ovládanému zařízení. Instalace je rychlá a nevyžaduje zásadní zásahy do stávající elektroinstalace, což z Tapo S110E činí nenápadné, ale velmi schopné rozšíření chytré domácnosti.
Cena a dostupnost
TP-Link Tapo S110E je na českém trhu dostupný již nyní. Doporučená maloobchodní cena činí 679 Kč.
