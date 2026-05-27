TP-Link TL-WR3602BE: Pro Wi-Fi 7 na cestách i v hotelu

- Výrobce: TP-Link
- Distributoři ČR: AT Computers, Discomp, PENTA CZ, ALSO
- Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, Asbis SK
- Více informací: https://www.tp-link.com/cz/home-networking/wifi-router/tl-wr3602be/
TP-Link TL-WR3602BE patří mezi první přenosné travel routery s podporou standardu Wi-Fi 7. Výrobce zařízení zaměřil především na uživatele, kteří potřebují stabilní a bezpečné internetové připojení mimo domov nebo kancelář, například během služebních cest, v hotelech, coworkingových centrech nebo při práci na dálku.
Router nabízí dvoupásmové bezdrátové připojení s celkovou rychlostí až 3,6 Gb/s. V pásmu 5 GHz dosahuje rychlosti až 2882 Mb/s, zatímco v pásmu 2,4 GHz až 688 Mb/s. Podporuje technologie Multi-Link Operation, 4K-QAM a Multi-RUs, které pomáhají zlepšit stabilitu a efektivitu přenosu dat při větším počtu současně připojených zařízení.
Kompaktní zařízení s rozměry 126 × 93,5 × 36 mm je navržené pro snadné přenášení. Výhodou je také napájení přes USB-C, díky němuž lze router provozovat nejen s běžným adaptérem, ale také pomocí powerbanky. To rozšiřuje možnosti využití například v karavanech, na chatách nebo v místech bez snadno dostupné elektrické zásuvky.
TL-WR3602BE podporuje několik režimů provozu včetně routeru, hotspotu, access pointu, klienta, range extenderu nebo USB tetheringu. Zařízení je kompatibilní také s 3G, 4G a 5G USB modemy, takže se dokáže přizpůsobit různým typům připojení a prostředí.
Praktickou funkcí je podpora captive portálů, tedy přihlašovacích stránek běžných v hotelích nebo veřejných Wi-Fi sítích. Uživatel se přihlásí pouze jednou přes router a následně může využívat vlastní zabezpečenou síť pro všechna připojená zařízení bez nutnosti opakovaného přihlašování.
Výrobce klade důraz také na bezpečnost. Router podporuje VPN klienta i server a je kompatibilní se službami OpenVPN, WireGuard, PPTP a L2TP VPN. WireGuard dosahuje rychlosti až 450 Mb/s a OpenVPN až 350 Mb/s, což umožňuje bezpečnější práci na veřejných sítích bez nutnosti nastavovat VPN samostatně na každém zařízení.
Na kompaktní travel router nabízí novinka i poměrně bohatou konektorovou výbavu. K dispozici je jeden 2,5Gb/s WAN port, jeden gigabitový LAN port a USB 3.0 port pro připojení externího úložiště. Správu zařízení lze provádět prostřednictvím aplikace Tether nebo webového rozhraní, nechybí ani programovatelné tlačítko pro rychlé ovládání vybraných funkcí.
Zdroj: TP-Link