TP-Link uvádí Archer TBE230U. USB adaptér přidá počítači podporu Wi-Fi 7

- Výrobce: TP-Link
- Cena: 1 799 Kč
- Více informací: https://www.tp-link.com/cz/home-networking/adapter/archer-tbe230u/
TP-Link představil nový USB adaptér Archer TBE230U určený uživatelům, kteří chtějí rozšířit svůj počítač o podporu standardu Wi-Fi 7 bez výměny interní síťové karty. Adaptér je vybaven konektory USB-C i USB-A, takže jej lze připojit k novým notebookům i starším stolním počítačům bez použití redukcí.
Wi-Fi 7 s rychlostí až 3,57 Gb/s
Novinka podporuje standard IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) a pracuje v pásmech 5 GHz a 2,4 GHz. Celková přenosová rychlost dosahuje až 3 570 Mb/s, z toho až 2 882 Mb/s v pásmu 5 GHz a 688 Mb/s v pásmu 2,4 GHz. Adaptér je určen například pro streamování videa ve vysokém rozlišení, online hraní, videokonference nebo práci s cloudovými službami.
Součástí výbavy je technologie Multi-Link Operation (MLO), která patří mezi hlavní novinky standardu Wi-Fi 7. Umožňuje efektivnější využití dostupných frekvenčních pásem a přispívá ke stabilnějšímu připojení, nižší latenci i vyšší spolehlivosti přenosu dat při náročnějších online aktivitách.
TP-Link s USB 3.0 a dvojicí konektorů
Pro komunikaci s počítačem využívá Archer TBE230U rozhraní SuperSpeed USB 3.0, které poskytuje dostatečnou propustnost pro přenosové rychlosti standardu Wi-Fi 7. Díky dvojici konektorů USB-C a USB-A je adaptér připraven k použití s širokou škálou zařízení bez nutnosti dokupovat adaptéry.
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WPA3 a instalace bez ovladačů
Bezpečnost bezdrátového připojení zajišťuje podpora šifrování WPA3. Adaptér je kompatibilní se systémy Windows 10 a Windows 11 (64bit) a díky funkci Plug & Play nevyžaduje instalaci ovladačů z externích médií. Instalace tak zabere jen několik okamžiků.
Kompaktní provedení předurčuje Archer TBE230U pro použití doma i v kanceláři. Adaptér představuje jednoduchý způsob, jak rozšířit starší počítač o nejnovější bezdrátové technologie a získat vyšší přenosové rychlosti, nižší odezvu i stabilnější připojení bez složitých hardwarových úprav.
Cena a dostupnost
USB adaptér TP-Link Archer TBE230U je již dostupný na českém trhu za doporučenou maloobchodní cenu 1 799 Kč.
Zdroj: TP-Link