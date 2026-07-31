TP-Link uvádí novinku L901–6. LED pásek doplní chytrou domácnost

- Výrobce: TP-Link
- Cena: 1 449 Kč
- Více informací: https://www.tp-link.com/cz/home-networking/smart-bulb/tapo-l901-6/
TP-Link představil chytrý Wi-Fi LED pásek Tapo L901–6, který je určen pro automatické osvětlení domácnosti. Součástí balení jsou dva bezdrátové pohybové senzory, díky nimž lze osvětlení spouštět z obou stran, například na schodišti, v chodbě nebo u postele. Zařízení nevyžaduje centrální jednotku a funguje přímo přes Wi-Fi.
Dva senzory pro pohodlnější ovládání
LED pásek nabízí tři režimy provozu. Může reagovat pouze při nízké intenzitě okolního světla, rozsvítit se při každém zaznamenaném pohybu nebo fungovat výhradně v manuálním režimu. Oba pohybové senzory pracují nezávisle, mají tři úrovně citlivosti a dosah až 6 metrů.
Tapo L901–6 využívá teplé bílé světlo s barevnou teplotou 3 000 K a světelným tokem až 1 200 lumenů. Jas lze nastavovat v rozsahu od 1 do 100 %, takže pásek může sloužit jako nenápadné noční osvětlení i jako běžný zdroj světla. Komfort při používání zvyšuje funkce plynulého rozsvícení a zhasnutí, která eliminuje náhlé změny intenzity.
Ovládání přes aplikaci i hlasové asistenty
Součástí výbavy je funkce automatického biorytmického osvětlení, která upravuje intenzitu světla podle denní doby. Prostřednictvím aplikace Tapo lze vytvářet časové plány, nastavovat časovače nebo využít režim Nepřítomnost simulující přítomnost osob v domácnosti. Pásek podporuje také hlasové ovládání prostřednictvím Apple Home (Siri), Amazon Alexa, Google Home a Samsung SmartThings.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
TP-Link navrhl novinku jako řešení typu Plug and Play. LED pásek i oba senzory jsou z výroby spárovány, takže po zapojení není nutná žádná další konfigurace. Senzory lze díky magnetům a samolepicím podložkám snadno umístit na stěnu nebo nábytek. Samotný šestimetrový LED pásek je možné zkrátit podle potřeb konkrétní instalace, například na schodišti, v kuchyni nebo ve skříni.
Cena a dostupnost
Chytrý LED pásek TP-Link Tapo L901–6 je již dostupný na českém trhu. Doporučená maloobchodní cena činí 1 449 Kč.
Zdroj: TP-Link