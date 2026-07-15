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TP-Link uvádí Omada Fusion 2.5G. Kombinuje síťovou bránu a kontrolér

Jakub Fišer
Dnes
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TP-Link Omada Fusion 2.5G
Autor: TP-Link
Společnost TP-Link rozšiřuje portfolio podnikových síťových řešení Omada o novou bránu Fusion 2.5G. Zařízení spojuje funkci bezpečnostní brány a SDN kontroléru v jediném produktu a cílí především na malé a střední firmy, pobočkové sítě nebo organizace s více lokalitami.

Novinka s označením Omada Fusion 2.5G kombinuje síťovou bránu a kontrolér platformy Omada SDN v jediném zařízení. Firmám tak odpadá potřeba pořizovat samostatný kontrolér pro správu infrastruktury, což může zjednodušit nasazení i následnou správu podnikové sítě.

Nová Omada od TP-Link

Integrovaný kontrolér umožňuje bez licenčních poplatků spravovat až 30 zařízení ekosystému Omada, například přístupové body nebo switche, a přibližně 300 připojených klientů. Veškerá správa probíhá prostřednictvím cloudového rozhraní nebo mobilní aplikace, což usnadňuje administraci jednotlivých lokalit i distribuovaných poboček.

Za výkonem stojí 4jádrový procesor doplněný o pět 2,5Gb/s ethernetových portů. Jeden z nich je vyhrazen jako WAN rozhraní, zbývající čtyři lze využít flexibilně jako WAN nebo LAN porty. Zařízení podporuje až čtyři současná internetová připojení s funkcí automatického přepnutí při výpadku a inteligentním vyvažováním provozu mezi jednotlivými linkami.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Firewall i ACL

Součástí výbavy jsou také bezpečnostní funkce podnikové úrovně. Fusion 2.5G nabízí stavový firewall, řízení přístupu pomocí ACL, filtrování obsahu, blokování reklam nebo funkce DPI a automatické QoS. Propustnost systému IDS/IPS dosahuje až 2,1 Gb/s, což umožňuje nasazení bezpečnostních funkcí i v rychlejších sítích.

Pro vzdálený přístup zařízení podporuje širokou škálu VPN technologií včetně WireGuard, IPsec, OpenVPN, SSL VPN, L2TP nebo PPTP. Součástí je také podpora Full Mesh SD-WAN pro propojení více poboček a nová technologie Omada LightLink VPN, která umožňuje vytvořit zabezpečené připojení prostřednictvím jednoduché pozvánky zaslané uživateli e-mailem nebo odkazem.

TP-Link Omada Fusion 2.5G

TP-Link Omada Fusion 2.5G

Autor: TP-Link

Nasazení nové infrastruktury má usnadnit průvodce nastavením využívající Bluetooth připojení. Zařízení zároveň dokáže automaticky vyhledat a hromadně přidat další prvky ekosystému Omada, čímž zrychluje uvedení celé sítě do provozu. Součástí brány je také 2,51″ dotykový displej zobrazující základní informace o provozu a stavu zařízení.

Omada Fusion 2.5G je určena především pro kanceláře, maloobchodní provozovny, restaurace, školy nebo menší organizace, které požadují centralizovanou správu, vyšší výkon a pokročilé bezpečnostní funkce. Zařízení lze umístit na stůl a s využitím volitelného příslušenství také instalovat na stěnu nebo do racku.

Cena a dostupnost

TP-Link Omada Fusion 2.5G je dostupná na českém trhu za doporučenou maloobchodní cenu 8 129 Kč včetně DPH.

Zdroj: TP-Link

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Autor článku

Jakub Fišer

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