TP-Link uvádí Omada Fusion 2.5G. Kombinuje síťovou bránu a kontrolér

- Výrobce: TP-Link
- Cena: 8 129 Kč včetně DPH
- Více informací: https://www.omadanetworks.com/cz/business-networking/omada-router-wifi-router/fusion-2.5g/
Novinka s označením Omada Fusion 2.5G kombinuje síťovou bránu a kontrolér platformy Omada SDN v jediném zařízení. Firmám tak odpadá potřeba pořizovat samostatný kontrolér pro správu infrastruktury, což může zjednodušit nasazení i následnou správu podnikové sítě.
Nová Omada od TP-Link
Integrovaný kontrolér umožňuje bez licenčních poplatků spravovat až 30 zařízení ekosystému Omada, například přístupové body nebo switche, a přibližně 300 připojených klientů. Veškerá správa probíhá prostřednictvím cloudového rozhraní nebo mobilní aplikace, což usnadňuje administraci jednotlivých lokalit i distribuovaných poboček.
Za výkonem stojí 4jádrový procesor doplněný o pět 2,5Gb/s ethernetových portů. Jeden z nich je vyhrazen jako WAN rozhraní, zbývající čtyři lze využít flexibilně jako WAN nebo LAN porty. Zařízení podporuje až čtyři současná internetová připojení s funkcí automatického přepnutí při výpadku a inteligentním vyvažováním provozu mezi jednotlivými linkami.
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Firewall i ACL
Součástí výbavy jsou také bezpečnostní funkce podnikové úrovně. Fusion 2.5G nabízí stavový firewall, řízení přístupu pomocí ACL, filtrování obsahu, blokování reklam nebo funkce DPI a automatické QoS. Propustnost systému IDS/IPS dosahuje až 2,1 Gb/s, což umožňuje nasazení bezpečnostních funkcí i v rychlejších sítích.
Pro vzdálený přístup zařízení podporuje širokou škálu VPN technologií včetně WireGuard, IPsec, OpenVPN, SSL VPN, L2TP nebo PPTP. Součástí je také podpora Full Mesh SD-WAN pro propojení více poboček a nová technologie Omada LightLink VPN, která umožňuje vytvořit zabezpečené připojení prostřednictvím jednoduché pozvánky zaslané uživateli e-mailem nebo odkazem.
Nasazení nové infrastruktury má usnadnit průvodce nastavením využívající Bluetooth připojení. Zařízení zároveň dokáže automaticky vyhledat a hromadně přidat další prvky ekosystému Omada, čímž zrychluje uvedení celé sítě do provozu. Součástí brány je také 2,51″ dotykový displej zobrazující základní informace o provozu a stavu zařízení.
Omada Fusion 2.5G je určena především pro kanceláře, maloobchodní provozovny, restaurace, školy nebo menší organizace, které požadují centralizovanou správu, vyšší výkon a pokročilé bezpečnostní funkce. Zařízení lze umístit na stůl a s využitím volitelného příslušenství také instalovat na stěnu nebo do racku.
Cena a dostupnost
TP-Link Omada Fusion 2.5G je dostupná na českém trhu za doporučenou maloobchodní cenu 8 129 Kč včetně DPH.
Zdroj: TP-Link