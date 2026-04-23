TP-Link uvádí venkovní přístupový bod Omada EAP725-Outdoor s podporou Wi-Fi 7

- Výrobce: TP-Link
- Distributoři ČR: AT Computers, Discomp, PENTA CZ, ALSO
- Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, Asbis SK
- Cena: 6 499 Kč
- Více informací: https://www.omadanetworks.com/us/business-networking/omada-wifi-outdoor/eap725-outdoor/
TP-Link Omada EAP725-Outdoor je navržen pro zajištění stabilního bezdrátového připojení ve venkovním prostředí, například v podnikových areálech, průmyslových zónách, kampusech nebo veřejných prostranstvích. Zařízení kombinuje moderní síťové technologie s konstrukcí odolnou vůči nepříznivým vlivům počasí.
Přístupový bod podporuje standard Wi-Fi 7 (802.11be) a nabízí dvoupásmový provoz se čtyřmi prostorovými streamy. Celková kombinovaná rychlost dosahuje až 3,6 Gb/s, přičemž v pásmu 5 GHz činí až 2882 Mb/s a v pásmu 2,4 GHz až 688 Mb/s. Technologie 4K-QAM a Multi-Link Operation přispívají ke zvýšení efektivity přenosu dat a snížení latence.
Zařízení je vybaveno kombinací interních směrových a externích všesměrových antén. Interní antény mají vyzařovací úhel 90° pro pásmo 2,4 GHz a 45° pro pásmo 5 GHz, zatímco externí antény zajišťují široké pokrytí. Administrátor může přepínat mezi směrovým a 360° pokrytím podle konkrétního scénáře nasazení.
TIP: Další produktové tipy najdete zde
Konstrukce modelu EAP725-Outdoor splňuje krytí IP66, což zajišťuje ochranu proti prachu a vodě. Zařízení je navrženo pro provoz v teplotním rozsahu od –30 °C do 70 °C a disponuje ochranou proti přepětí až 6 kV, což umožňuje jeho nasazení i v náročných klimatických podmínkách.
Pro připojení je k dispozici 2,5Gb/s Ethernet port s podporou PoE+ (802.3at), který umožňuje napájení i přenos dat jedním kabelem. Instalace je tak jednodušší zejména v místech bez dostupného elektrického rozvodu, přičemž zařízení lze montovat na stěnu nebo stožár.
EAP725-Outdoor podporuje správu prostřednictvím platformy Omada SDN, která umožňuje centralizované řízení sítě z cloudu nebo lokálního kontroléru. K dispozici jsou funkce jako Omada Mesh, seamless roaming, load balancing nebo pokročilé zabezpečení včetně WPA3 a autentizace 802.1X.
Součástí výbavy je také Bluetooth provisioning, který usnadňuje prvotní konfiguraci zařízení. Díky tomu lze přístupový bod rychle nasadit a začlenit do stávající síťové infrastruktury bez složitého nastavování.
Dostupnost a cena
TP-Link Omada EAP725-Outdoor je dostupný na českém trhu za doporučenou maloobchodní cenu 6 499 Kč včetně DPH.
Zdroj: TP-Link