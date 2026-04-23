TP-Link uvádí venkovní přístupový bod Omada EAP725-Outdoor s podporou Wi-Fi 7

redakce
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

TP-Link Omada EAP725-Outdoor
Autor: TP-Link
Společnost TP-Link představila nový venkovní přístupový bod Omada EAP725-Outdoor, který podporuje standard Wi-Fi 7. Zařízení je určeno pro náročná venkovní nasazení a nabízí vysokou přenosovou rychlost, flexibilní pokrytí i odolnou konstrukci.

TP-Link Omada EAP725-Outdoor je navržen pro zajištění stabilního bezdrátového připojení ve venkovním prostředí, například v podnikových areálech, průmyslových zónách, kampusech nebo veřejných prostranstvích. Zařízení kombinuje moderní síťové technologie s konstrukcí odolnou vůči nepříznivým vlivům počasí.

Přístupový bod podporuje standard Wi-Fi 7 (802.11be) a nabízí dvoupásmový provoz se čtyřmi prostorovými streamy. Celková kombinovaná rychlost dosahuje až 3,6 Gb/s, přičemž v pásmu 5 GHz činí až 2882 Mb/s a v pásmu 2,4 GHz až 688 Mb/s. Technologie 4K-QAM a Multi-Link Operation přispívají ke zvýšení efektivity přenosu dat a snížení latence.

Zařízení je vybaveno kombinací interních směrových a externích všesměrových antén. Interní antény mají vyzařovací úhel 90° pro pásmo 2,4 GHz a 45° pro pásmo 5 GHz, zatímco externí antény zajišťují široké pokrytí. Administrátor může přepínat mezi směrovým a 360° pokrytím podle konkrétního scénáře nasazení.

TIP: Další produktové tipy najdete zde

Konstrukce modelu EAP725-Outdoor splňuje krytí IP66, což zajišťuje ochranu proti prachu a vodě. Zařízení je navrženo pro provoz v teplotním rozsahu od –30 °C do 70 °C a disponuje ochranou proti přepětí až 6 kV, což umožňuje jeho nasazení i v náročných klimatických podmínkách.

Pro připojení je k dispozici 2,5Gb/s Ethernet port s podporou PoE+ (802.3at), který umožňuje napájení i přenos dat jedním kabelem. Instalace je tak jednodušší zejména v místech bez dostupného elektrického rozvodu, přičemž zařízení lze montovat na stěnu nebo stožár.

EAP725-Outdoor podporuje správu prostřednictvím platformy Omada SDN, která umožňuje centralizované řízení sítě z cloudu nebo lokálního kontroléru. K dispozici jsou funkce jako Omada Mesh, seamless roaming, load balancing nebo pokročilé zabezpečení včetně WPA3 a autentizace 802.1X.

Součástí výbavy je také Bluetooth provisioning, který usnadňuje prvotní konfiguraci zařízení. Díky tomu lze přístupový bod rychle nasadit a začlenit do stávající síťové infrastruktury bez složitého nastavování.

Dostupnost a cena
TP-Link Omada EAP725-Outdoor je dostupný na českém trhu za doporučenou maloobchodní cenu 6 499 Kč včetně DPH.

Zdroj: TP-Link

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

iPhone zablokoval uživatele, protože měl v hesle háček

Start JMHZ: ztracená data, chyby a infolinky na zhroucení

Doplňující údaje zaměstnavatele pro JMHZ – podrobný manuál

Při screeningu rakoviny plic lékaři zachytí i jiné nemoci. Jaké?

Ministerstvo zvýší penze. Ale později, než se čekalo

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Vibe coding: Proč vám tahle dovednost zachrání místo u stolu

E-shopy jsou pod náporem AI botů

Perličky z diskuze účetních k JMHZ

Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

Počet obětí ransomwaru v Česku astronomicky roste

AI boti zaplavují internet a zpomalují weby

Česko spustilo kvantovou síť, kterou nelze odposlouchávat

Padesát tisíc jako základ? Výpočet důstojné mzdy rozvířil sítě

Přehledy OSVČ. Do kdy je podat a na co nezapomenout?

Agentní nákupy startují, nakupovat budou za biliony

Generace Z se brání umělé inteligenci v práci

V Česku startuje nový ambiciózní cloud

Lékaři odpojili dívce zadní část mozku, aby ji zbavili epilepsie

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?