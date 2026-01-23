Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Trendy pro rok 2026: flash úložiště jako základ AI, cloudu i autonomních vozidel

Trendy pro rok 2026: flash úložiště jako základ AI, cloudu i autonomních vozidel

Objem dat generovaných firmami, státní správou i moderními technologiemi dál prudce roste. Podle Sandisku se tlak na správu nestrukturovaných dat, rozvoj umělé inteligence a nástup softwarově definovaných vozidel promítá do rostoucího významu flash úložišť.

Růst datových center nevykazuje žádné známky zpomalení. Zároveň jsou firmy a státní správa pod rostoucím tlakem vynuceným ve velkém měřítku správou dat, která procházející jejich vlastními sítěmi. To konstatuje Christophe Vaissade, ředitel prodeje OEM pro region EMEA, trh vestavěných a cloudových řešení ve společnosti Sandisk.

Co se dozvíte v článku
  Ukládání a správa nestrukturovaných dat
  Realizace softwarově definovaných vozidel
  Inovace flash pamětí v datových centrech
  Flash: páteř datové ekonomiky

Zároveň podle něj existuje okamžitá potřeba získat přístup k informacím v reálném čase, což znamená přijmout správné technologie a dovednosti pro udržení konkurenceschopnosti. Vaissade v tomto kontextu identifikoval několik klíčových trendů pro oblast ukládání dat pro letošní rok.

Ukládání a správa nestrukturovaných dat

Vzhledem k tomu, že objem dat v roce 2026 bude i nadále růst, organizace budou bezpochyby generovat více nestrukturovaných dat. Tato nestrukturovaná data mohou zahrnovat cokoli, co se nevejde do předdefinovaných formátů nebo modelů, jako jsou texty, e-maily, videa, obrázky, údaje ze senzorů a systémové protokoly v různých formátech.

Nestrukturovaná data, která se vytvářejí rychle a ve velkém množství, se stanou cennými pouze tehdy, pokud budou efektivně uložena, zpracována a převedena na využitelné informace. Odvětví jako zdravotnictví, výroba, automobilový průmysl a finance generují každý den obrovské množství nestrukturovaných dat a tento trend bude pokračovat i v novém roce.

Od lékařských snímků a klinických záznamů až po strojové protokoly, snímky z kontroly kvality a data ze senzorů vozidel. Organizace napříč odvětvími budou muset být schopny převést tato nestrukturovaná data na strukturované informace, které lze analyzovat v reálném čase. Tyto informace umožňují informované rozhodování, prediktivní údržbu a provozní efektivitu.

Flashové úložiště je velmi vhodné pro potřeby odvětví s velkým objemem dat, protože poskytuje vysokou rychlost zpracování dat, nízkou latenci a spolehlivost potřebnou pro rychlou a spolehlivou manipulaci s obrovským objemem nestrukturovaných dat. Jeho schopnost podporovat informace v reálném čase, umožňovat zpracování na okraji sítě a spravovat náročné pracovní zatížení s minimálním zhoršením kvality také umožňuje přeměnit surová data na cenné, využitelné výsledky napříč odvětvími.

Neustálý pokrok v oblasti flash pamětí také umožňuje zrychlení výkonu čtení/zápisu, což je ideální pro budování robustních datových úložišť, trénování modelů umělé inteligence nové generace a zpracování poznatků v reálném čase.

Realizace softwarově definovaných vozidel

Velká příležitost v roce 2026 čeká na softwarově definovaná vozidla (SDV) a autonomní vozidla (AV). Britská vláda tvrdí, že by mohlo být vytvořeno 38 000 domácích pracovních míst v oblasti výroby, vývoje softwaru, testování a optimalizace. Země se připravuje na to, aby se stala globálním lídrem v oblasti mobility nové generace, přičemž trh by mohl mít do roku 2035 hodnotu až 42 miliard liber.

Tento nový trh však s sebou přinese bezprecedentní požadavky na data. Podle studie společnosti McKinsey & Company z roku 2021 by každé SDV mohlo produkovat 1 až 2 terabajty surových dat denně. Důvodem je to, že kamery, radary, systémy LiDAR (Light Detection and Ranging) a systémy umělé inteligence neustále shromažďují, ukládají a analyzují informace v reálném čase, aby zlepšily bezpečnost, výkon a plynulý provoz. Bez spolehlivého úložiště v jádru těchto systémů by všechny inovace, pracovní místa a ekonomický růst, které s tím souvisejí, mohly čelit nepříjemným provozním výzvám.

Odolné flashové úložiště optimalizované pro vozidla dokáže spolehlivě a efektivně zvládnout obrovské požadavky SDV na data. Taková zařízení jsou schopna odolávat kolísání teplot, vibracím a mechanickým nárazům, které se běžně vyskytují v automobilovém prostředí.

Flashové úložiště také umožňuje zpracování dat ze senzorů v reálném čase, podporuje bezpečné zaznamenávání kritických informací a je základem výkonu softwarově definovaných a autonomních systémů.

Inovace flash pamětí v datových centrech

Flashové úložiště nabízí datovým centrům významné výhody, protože poskytuje vyšší výkon, efektivitu a škálovatelnost. Jeho vlastnosti – vysoká rychlost a nízká latence – mohou zlepšit výkon operací čtení a zápisu, což vede ke zlepšení celkové odezvy systému. Toto zvýšení výkonu je doplněno nižší spotřebou energie a sníženou produkcí tepla, což pomáhá minimalizovat požadavky na chlazení a snížit provozní náklady.

Kompaktní design flashových řešení navíc podporuje nasazení s vyšší hustotou, což je ideální pro prostředí, kde je fyzický prostor omezený. Technologie flash bez pohyblivých částí poskytuje také zvýšenou odolnost a spolehlivost, podporuje dlouhodobou stabilitu systému a minimalizuje riziko mechanické poruchy – což z ní činí odolnou a spolehlivou volbu pro moderní infrastrukturu datových center.

S očekávaným nárůstem investic a nedostatkem prostoru v síti datových center se flash stane preferovaným úložným řešením, které podpoří tyto náročné požadavky na dodávky.

Flash: páteř datové ekonomiky

V konečném důsledku bude v roce 2026 objem dat procházejících našimi sítěmi i nadále prudce stoupat a technologie založené na umělé inteligenci budou stále více všudypřítomné. Mít k dispozici správné úložiště bude klíčové.

S důrazem na nové technologie ve vývoji a datové příležitosti byla role úložiště často přehlížena. Do budoucna však, pokud vlády a organizace skutečně chtějí těžit z dat, které mají nyní k dispozici, budou muset věnovat větší pozornost možnostem ukládání dat, které jsou základem velké části naší budoucí datové ekonomiky. A flash úložiště bude i nadále růst jako volba pro mnoho zajímavých a rozmanitých případů použití napříč odvětvími.

Zdroj: Sandisk

