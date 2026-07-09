Trh displejů pro AR a VR zařízení letos oživí chytré brýle, tvrdí Omdia

Společnost Omdia zveřejnila novou prognózu vývoje trhu s displeji pro zařízení rozšířené (AR), virtuální (VR) a smíšené reality (XR). Podle ní se tržby tohoto segmentu v roce 2026 zvýší na 675 milionů dolarů, což představuje meziroční růst o 12 %. Po výrazném poklesu v roce 2025 tak má trh znovu nabrat růstovou trajektorii.
Omdia: Vyšší poptávka po virtuální realitě
Celkové dodávky displejů pro tato zařízení mají letos dosáhnout 14,53 milionu kusů, tedy o 16 % více než loni. Největší podíl na tomto růstu mají mít displeje určené pro chytré AR brýle, jejichž popularita v posledních měsících výrazně roste.
Omdia odhaduje, že dodávky AR displejů vzrostou meziročně o 154 % na 4,1 milionu kusů. Tržby tohoto segmentu mají stoupnout dokonce o 152 % na 156 milionů dolarů. K růstu přispívají nové produkty společností RayNeo, Alibaba, XREAL nebo VITURE a také rostoucí investice do vývoje ekosystému rozšířené reality.
Konec headsetů, přichází věk brýlí
Podle analytiků zároveň dochází ke změně strategie největších technologických firem. Společnosti jako Apple, Meta, Samsung nebo Huawei v poslední době přehodnocují své plány v oblasti VR headsetů a větší pozornost věnují lehčím chytrým brýlím s podporou umělé inteligence a rozšířené reality.
Naopak segment VR headsetů bude podle Omdie i nadále pod tlakem. Analytici očekávají další meziroční pokles tržeb přibližně o 4 % na 518,7 milionu dolarů. Důvodem je menší počet nových produktů, vyšší spotřeba energie, robustnější konstrukce headsetů i zatím omezené využití mimo hraní her a multimediální zábavu.
Výhled společnosti naznačuje, že budoucí růst trhu XR bude stále více záviset na chytrých AR brýlích, které díky menším rozměrům, nižší hmotnosti a integraci funkcí umělé inteligence oslovují širší okruh uživatelů než tradiční VR headsety. Právě tento segment má podle Omdie v následujících letech určovat směr vývoje celého trhu.
Zdroj: Omdia