Channeltrends  »  Názory & Analýzy

Trh s elektronikou se mění. Češi více řeší cenu a raději nakupují online

redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

selektivní zaostření na muže, který sedí na pohovce a sleduje film, zatímco robotický vysavač vysává koberec v obývacím pokoji
Autor: Shutterstock
Český trh s elektronikou letos prochází proměnou, uvádí Planeo. Zájem zákazníků se přesouvá od velkých investic, jako jsou televize nebo smartphony, směrem k menším spotřebičům, které usnadňují každodenní život.

Aktuální data společnosti Nielsen ukazují, že celý trh s elektronikou v dubnu mírně klesal. Největší pokles zaznamenaly kamenné prodejny, které meziročně oslabily téměř o pět procent. Online segment naopak pokračoval v růstu a posílil přibližně o dvě procenta.

„Lidé dnes při nákupu elektroniky mnohem více přemýšlejí nad tím, do čeho investují. Přesto vidíme, že pokud technologie přináší skutečný komfort, výkon nebo úsporu času, zákazníci jsou ochotni si za ni připlatit,“ říká Karel Moravec, prodejní ředitel Planeo.

Růst online prodeje zároveň potvrzuje, že zákazníci dnes při nákupu elektroniky mnohem více sledují cenu a pečlivě porovnávají jednotlivé nabídky. Tento trend je nejvíce patrný u televizí a chytrých telefonů.

Češi rádi platí nositelnou elektronikou, roste počet i objem transakcí Přečtěte si také:

Češi rádi platí nositelnou elektronikou, roste počet i objem transakcí

„Vidíme, že lidé dnes mnohem více řeší načasování nákupu a aktivně čekají na akční nabídky. Kamenné prodejny často využívají jako místo, kde si produkt přijdou prohlédnout nebo vyzkoušet, samotný nákup ale následně dokončí online. Platí to zejména u televizí nebo smartphonů, kde zákazníci nákup často plánují delší dobu dopředu,“ doplňuje Dominik Dolejš, ředitel marketingu Planeo.

Člověk se dívá na televizi, robot vysává

Podle informací společnosti Vodafone dnes Češi při nákupu mobilních telefonů přistupují k výběru výrazně pragmatičtěji než v minulosti. Klíčovou roli hraje cena, funkčnost a celková hodnota zařízení. Vodafone zároveň dlouhodobě sleduje, že zatímco před deseti lety používali Češi jeden telefon v průměru kolem pěti let, dnes je to přibližně tři roky.

Přesto právě v kategoriích chytrých telefonů a taky televizí Planeo zaznamenává meziroční růst v řádu vyšších jednotek procent. Ukazuje se tak, že zájem o nové technologie zůstává silný, pokud zákazník vnímá jasný přínos nebo inovaci.

Evropský trh chytrých telefonů roste, distribuce řeší zásoby i dražší modely Přečtěte si také:

Evropský trh chytrých telefonů roste, distribuce řeší zásoby i dražší modely

Výrazně roste také zájem o malé domácí spotřebiče. Popularitu získávají například horkovzdušné fritézy, robotické vysavače, kávovary nebo kuchyňští pomocníci. Lidé stále více investují do produktů, které jim šetří čas a zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.

Zdroj: Planeo

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů