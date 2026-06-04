Nejvyšší indoor LED obrazovka v Evropě je v Praze. Na svědomí ji má Samsung

Společnost Samsung v pražském obchodním centru Nový Smíchov nedávno instalovala nejvyšší indoor LED obrazovku v Evropě, jež slouží jako reklamní displej. Jde o oboustranný interiérový LED sloup o výšce 13,5 metru, který se tyčí přes všechna tři podlaží obchodního centra a je složený více než ze 400 samostatných kabinetů.
Díky mírnému zakřivení 5° umožňuje návštěvníkům lépe vnímat zobrazovaný obsah při průchodu kolem displeje v každém patře a zároveň vytváří působivý efekt hloubky a pohybu. Panel využívá společnost Dynamix Media jako prémiový reklamní prostor digiMAX pro své klienty, využívat ho může i OC Nový Smíchov jako informační panel.
Dominanta nákupáku
Kolos rozhodně nepřehlédnete. Plochu panelu po obou stranách tvoří 11,4 milionu diod s roztečí 2,5 mm, displej má rozlišení 1056 × 5600 pixelů a ani jeho šířka není malá – 2,7 metru. Na panelu se aktuálně zobrazuje devět různých motivů z toho šest komerčních, dva ambivalentní a jeden nekomerční. Každý spot má stopáž 10 sekund a na displeji se jich objeví 40 za hodinu.
Nezvyklá výška a fakt, že displej je vidět přes tři podlaží nákupního centra, si podle Samsungu při tvorbě obsahu pro tuto reklamní a informační plochu žádá speciální přístup. Ne z každého místa v interiéru centra je totiž vidět jeho celková plocha. Plochu je tak možné rozdělit až na tři samostatné reklamní jednotky z obou stran panelu.
Zobrazovat lze jak video, tak statické obrázky, veškerý obsah je ale beze zvuku, který by výrazně narušil chod nákupního centra. Na panelu lze reprodukovat videa ve formátu MP4 a MOV s kodeky H.264 a H.265 či obrázkové sekvence ve formátech PNG, TIF a JPEG.
Bude houšť i větší kapky
„Tato instalace ukazuje, kam se posouvají možnosti moderní digitální reklamy v interiérech,“ říká Petr Ritz, senior sales nanager společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak. „LED technologie dnes umožňuje vytvářet formáty, které nejsou jen nosičem reklamního sdělení, ale samy o sobě se stávají výrazným architektonickým a vizuálním prvkem prostoru.“
V případě Samsungu jde o největší instalaci v retailovém prostředí na českém trhu. Společnost zároveň očekává, že podobných kreativních projektů, které propojují moderní zobrazovací technologie, architekturu a digitální reklamu, bude v České republice dále přibývat.
Zdroj: Samsung