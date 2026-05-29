Většina firem nemá pro AI strategii a neumí vyčíslit její přínosy ani dopady

Průzkum společnosti Stanton Chase mezi vrcholovými manažery odhalil znepokojivý paradox: tři čtvrtiny firem dosud nepokročily s umělou inteligencí dále než k experimentu a 65 % nedokáže v souvislosti s AI prokázat měřitelné finanční výsledky.
Komunikaci se zaměstnanci o AI transformaci dosud ani nezahájilo 43 % společností a sdílet zisky ze zvýšené produktivity se zaměstnanci plánuje pouze 9 % firem. Vyplývá to z výzkumu “AI v C-Suite” provedeného ve 45 zemích.
Výsledky průzkumu ukazují stav, který je přinejmenším paradoxní: firmy nejsou schopny prokázat, že AI funguje, ale přesto s ní počítají při plánování budoucnosti zaměstnanců. Pouze 3 % organizací plně integrovala AI do klíčových operací a jen 18 % manažerů dokáže ukázat na konkrétní, vyčíslitelné finanční výsledky. Investice do AI přitom globálně rostou a s nimi i sebedůvěra manažerů – 59 % lídrů se v oblasti AI cítí jistěji než před rokem.
„Výsledky průzkumu odhalují překvapivou a znepokojivou skutečnost. Firmy na jedné straně přiznávají, že se jim nedaří AI řídit a dosahovat měřitelných výsledků, na druhé straně ale počítají s tím, že její dopady ponesou zaměstnanci," uvádí Jozef Papp, managing partner společnosti Stanton Chase.
„Implementace AI přitom již některé pozice jako programátory nebo grafiky přímo ohrožuje, což se týká zvlášť mladých zaměstnanců bez pracovních zkušeností a praxe,” zdůrazňuje.
Experiment (zatím) bez výsledků
Jak průzkum ukázal, celých 77 % organizací dosud nepřekročilo fázi pilotních programů a experimentů, přičemž čtvrtina firem (27 %) nemá pro oblast AI talentů ani žádnou strategii. Plných 62 % manažerů rovněž uznává, že jejich organizaci chybí dlouhodobá vize přesahující pouhé taktické nasazení AI.
„Není možné řídit transformaci, která nemá jasnou strategii a měřitelný cíl. A přesně tak se většina firem k implemetaci AI staví. Věřím nicméně, že se to změní, protože výsledky jsou krajně neuspokojivé,” dodává Jozef Papp. „Pouze přibližně 5 % AI implementací je výrazně úspěšných, s pozitivním finančním dopadem. Naopak, 80–85 % AI implementací selhává, primárně kvůli absence strategie. Firmy nevědí, co přesně od AI očekávají a chtějí.”
Zaměstnanci v trojí nejistotě
Zatímco firmy experimentují, jejich zaměstnanci již čelí konkrétním výzvám. Celkem 42 % manažerů očekává, že v příštích pěti letech kvůli AI odejde nebo přejde na odlišné pozice 6–15 % zaměstnanců. Dalších 20 % vedoucích pracovníků odhaduje tento podíl na 16–30 %.
Přes uvedené prognózy 43 % organizací se zaměstnanci dosud nijak nekomunikovalo o tom, jaká místa by mohla AI změnit nebo zcela eliminovat. Nejmlčenlivější je finanční sektor, 63 % společností v tomto odvětví dosud zaměstnancům k zavádění AI a jeho dopadům nesdělilo nic.
„Zaměstnanci čelí trojité nejistotě: neví, jak se změní jejich práce, nikdo s nimi o tom nemluví a případné zisky z vyšší produktivity s největší pravděpodobností neuvidí. Takový přístup je dlouhodobě neudržitelný,” zdůrazňuje Jozef Papp.
Produktivita poroste, mzdy nikoli
Další vrstvu problému odhaluje otázka odměňování. Zhruba každá čtvrtá organizace plánuje i při rostoucí produktivitě zachovat stávající mzdové podmínky. Veškerý přínos si tedy ponechá firma. Sdílet zisky ze zvýšené produktivity se zaměstnanci plánuje pouze 9 % společností. Třetina manažerů (34 %) současně přiznává, že zatím vůbec neví, jak s tímto přínosem naložit.
„Průzkum naznačuje, že výzvy spojené s umělou inteligencí nejsou primárně technologickým problémem. Jsou problémem vedení, komunikace a férovosti vůči lidem. Firmy, které tuto rovnici nevyřeší, riskují nejen ztrátu důvěry zaměstnanců, ale i schopnosti AI transformaci skutečně dokončit,“ uzavírá Jozef Papp ze Stanton Chase.
Zdroj: Stanton Chase