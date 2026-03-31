Visa modernizuje zpracování plateb v Evropě, spouští inteligentní autorizaci

Zuzana Peroutková Bičíková
Uzavření bankovní karty napíchnutím bezdrátového POS pro bezpečnou pokladnu bez peněz, ideální pro fintech, maloobchod, SMB a platební technologie marketingu.
Autor: Shutterstock
Visa Intelligent Authorisation umožňuje zpracovávat platby moderním způsobem přes jediné API, takže odpadá potřeba drahých zásahů do infrastruktury.

Společnost Visa oznámila spuštění služby Visa Intelligent Authorisation (VIA) v Evropě. Nová funkce na platformě Visa Acceptance Platform umožňuje obchodníkům a jejich partnerům modernizovat zpracování plateb a zároveň posílit provozní odolnost prostřednictvím jediného API, čímž odpadá potřeba nákladných a časově náročných úprav infrastruktury.

V Evropě Visa spolupracuje s první skupinou partnerů, mezi které patří Comercia Global Payments, Elavon, Fiserv, UNICRE a Worldline, aby naplno využila možnosti služby VIA.

Starší systémy pro autorizaci digitálních plateb často nestačí dnešním objemům a složitosti dat, což může vést k falešným zamítnutím, vyšším nákladům i omezení inovací. VIA pomáhá tyto výzvy řešit tím, že poskytuje moderní autorizační řešení, které dokáže zpracovávat transakce napříč hlavními karetními sítěmi prostřednictvím jediné integrace.

Jeho modely strojového učení analyzují transakční data v reálném čase a pomáhají optimalizovat rozhodování o směrování transakcí s ohledem na pravidla karetních sítí, oborové programy i regionální regulaci. Řešení zároveň nabízí téměř okamžitý přehled o výsledcích autorizací, upozornění na rizika v reálném čase a centralizovaný portál s analytickým dashboardem, který usnadňuje dohled, vypořádání i dodržování předpisů.

Zdroj: Visa

