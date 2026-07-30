Vladimír Tomeček přichází do ASBIS CZ, povede divizi VAD

Společnost ASBIS CZ oznámila personální změnu ve vedení svého oddělení distribuce s přidanou hodnotou (VAD). Jeho novým Business Unit Managerem se stal Vladimír Tomeček, který do společnosti přináší více než tři desetiletí zkušeností z technologického sektoru.
Přes 32 let zkušeností v IT
Tomeček během své kariéry působil v několika významných technologických společnostech. Zkušenosti získal ve firmách IBM, Lenovo, HPE GreenLake, EMC nebo Cisco Systems, kde řídil klíčové divize a mezinárodní týmy.
Jeho profesní zkušenosti zahrnují jak řízení prodeje hardwaru, tak realizaci komplexnějších technologických projektů. Podílel se například na implementacích datových center a řešení využívajících umělou inteligenci napříč regionem střední a východní Evropy.
TIP: Přehled personálních změn najdete zde
Zaměří se na rozvoj partnerského byznysu V nové pozici bude Tomeček klást důraz především na rozvoj dlouhodobých partnerství. Jeho cílem je podporovat celý obchodní cyklus od návrhu řešení na míru přes samotnou realizaci až po následnou poprodejní péči.
„Spolehlivost a hluboké pochopení potřeb zákazníka jsou pro mě na prvním místě. Mým cílem v ASBIS CZ je přinášet partnerům taková řešení a služby, která jim pomohou růst a udržet si náskok na dynamickém IT trhu,“ uvedl Vladimír Tomeček.
ASBIS CZ si od jeho příchodu slibuje další posílení své pozice v oblasti distribuce s přidanou hodnotou a rozvoj podpory poskytované obchodním partnerům.
Zdroj: ASBIS